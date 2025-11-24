Cei mai mari sponsori ai lui Nicușor Dan concediază cum 7% din angajați de bine ce le merge în noul regim

Bitdefender, producător de top de soluții de securitate cibernetică, va concedia aproximativ 7% din angajați. Numărul total de persoane disponibilizate ar putea urca până la 150.

Anunțul celor de la Bitdefender vine după ce alte companii au luat măsuri similare. Oracle, OMV Petrom și Dacia au anunțat disponibilizări masive în acest an și în 2026. Bitdefender este controlat de familia de antreprenori români Florin și Măriuca Talpeș.

„Cele mai multe modificări au avut loc în cadrul diviziei Business Solutions Group (BSG) în America de Nord și România. Toți angajații în cauză beneficiază de pachete compensatorii, asistență pentru tranziția profesională și acces la oportunități interne. Fiecare poziție a fost analizată în funcție de prioritățile de business și alinierea tehnologică la următoarele etape de dezvoltare", a transmis compania pentru Profit.ro.

Potrivit companiei, disponibilizările sunt determinate de „anumite reprioritizări de proiecte pentru a-și concentra mai bine eforturile și a asigura o creștere sustenabilă pe termen lung". „Bitdefender este o companie profitabilă și în continuă creștere. Decizia a fost luată dintr-o poziție de stabilitate, cu scopul de a-și menține competitivitatea pe termen lung", a precizat compania.

Bitdefender a precizat că nu se vor face alte concedieri în perioada următoare. În 2024, Bitdefender a consemnat afaceri de 1,67 miliarde de lei, în urcare cu 62,6% față de 2023. Compania a raportat în 2024 un profit net de 239,6 milioane de lei, de la o pierdere de 122,7 milioane de lei în anul precedent.

În campania electorală din 2025, soții Talpeș au fost cei mai mari finanțatori ai lui Nicușor Dan, potrivit HotNews. „Dintre donatori, Măriuca și Florin Talpeș au donat 660.000 de lei", a susținut Nicușor Dan la conferința de presă de la Cotroceni.

În precampania pentru alegerile prezidențiale, președintele României a primit donații de 9.500.000 de lei și a cheltuit 7.000.000, conform datelor oferite de acesta. Principalii donatori ai campaniei au fost directorii Bitdefender, Măriuca și Florin Talpeș și directorul Altex, Dan Ostahie. Aceștia au contribuit cu câte 810.000 de lei, suma maximă de finanțare a unei persoane fizice.