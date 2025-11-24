Dictatura digitală e la colț: UE pregătește supravegherea conversațiilor online

Uniunea Europeană a finalizat un acord de compromis referitor la inițiativa dezbătută, denumită „Chatcontrol", un proiect legislativ care ar oferi platformelor digitale permisiunea de a scana comunicările și conversațiile utilizatorilor în căutarea unor eventuale indicii care să semnaleze activități infracționale.

Deși noile prevederi nu vor impune obligativitatea acestor măsuri, companiile vor avea dreptul să utilizeze în mod voluntar tehnologia de verificare. Această permisiune este percepută de numeroși experți ca fiind un demers riscant ce deschide calea către o supraveghere extinsă și la nivel de masă a cetățenilor.

Documentul de lucru al Consiliului UE arată că cel puțin 15 state membre, printre care Germania și Franța, susțin varianta voluntară. În schimb, Spania, Ungaria și Bulgaria au cerut ca scanarea să fie obligatorie în anumite zone publice ale platformelor, dar propunerea nu a fost acceptată. Organizațiile pentru drepturi digitale avertizează că planul reprezintă „o amenințare fundamentală la adresa democrației".

Tehnologia Client-Side-Scanning ar permite detectarea conținutului direct pe dispozitivele utilizatorilor, ceea ce ar putea slăbi criptarea și ar deschide portițe exploatabile nu doar de autorități, ci și de infractori sau state ostile. Asociațiile de jurnaliști atrag atenția că protecția surselor ar fi grav afectată, iar aplicația Signal a anunțat că ar putea părăsi piața europeană dacă va fi obligată să compromită securitatea utilizatorilor.

Proiectul va fi discutat din nou săptămâna viitoare de reprezentanții permanenți ai statelor membre, iar miniștrii de Interne și Justiție urmează să dea votul final în decembrie. Ulterior, Parlamentul European, unul dintre cei mai vocali critici ai planului, va negocia cu Consiliul și Comisia. Legislativul european cere ca doar comunicările necriptate și cele aparținând suspecților să fie scanate, respingând orice formă de monitorizare generalizată.