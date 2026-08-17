99% din unitățile de cazare din Burgas au fost rezervate după ce orașul a fost ales să găzduiască Eurovision 2027. O cameră se dă acum și cu 4.000 euro pe noapte

Prețurile în unitățile de cazare din Burgas au crescut semnificativ, după ce joi, orașul de pe litoralul bulgar al Mării Negre a fost ales să găzduiască cea de-a 71-a ediție a Concursului Muzical Eurovision, în luna mai 2027, unele oferte ajungând la peste 4.000 euro pe noapte, iar sejurul de trei nopți depășind 12.000 euro, informează Novinite.

Avansul vertiginos s-a produs în câteva ore de la anunțul Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU). Conform informațiilor marilor platforme de rezervări, aproximativ 99% din unitățile de cazare sunt deja rezervate sau nu mai sunt disponibile, în perioada 11-15 mai 2027.

Cele mai scumpe sunt hotelurile și apartamentele de lângă coasta Mării Negre. Oferta pentru un sejur de trei nopți în perioada 13-15 mai 2027 ajunge la 12.000 euro, deși o promoție temporară pentru anumiți utilizatori are un preț redus, de 9.000 euro. Alte oferte apărute curând după anunț ajungeau la 10.000 euro, înainte de a fi eliminate sau rezervate.

O analiză a postului bTV privind prețurile de cazare în perioada semifinalei și finalei, 13-16 mai, arată variații de la câteva sute de euro la peste 4.000 euro pe noapte.

La un apartament de lux, cu aproximativ 70 metri pătrați, trei nopți pentru doi adulți costă 12.322 euro, inclusiv taxe și comisioane.

Alte apartamente în centrul Burgasului și de-a lungul coastei sunt oferite la 4.290 euro pentru trei nopți, sau aproximativ 1.430 euro pe noapte, în timp ce altă ofertă ajunge la 2.780 euro pentru trei nopți, aproximativ 927 euro pe noapte. Camerele și apartamentele considerate mai accesibile încă sunt oferite la aproximativ 1.950 euro pentru trei nopți, sau 650 euro pe noapte.

În Sarafovo, prețurile în unitățile de cazare sunt între 1.300 și 1.500 euro. Unele destinații din apropiere, inclusiv Pomorie, Chernomorets și Sozopol, încă au opțiuni mai ieftine, aproximativ 300 euro pe noapte.

Orașul Burgas, situat pe malul Mării Negre, va primi artiști, delegați, fani, jurnaliști și milioane de telespectatori din întreaga lume pentru trei spectacole live extraordinare, marți, 11 mai, joi, 13 mai și sâmbătă, 15 mai 2027, potrivit anunțului EBU și Televiziunii Naționale Bulgare (BNT).

Concursul se va desfășura la cel mai nou complex sportiv și de divertisment din Bulgaria, Arena Burgas, inaugurată în 2023.