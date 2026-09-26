Mărturia unor piloți cu 28 de ani de experiență: 'Nu am văzut așa ceva în viața noastră!'. Pentagonul a declasificat un nou lot de dosare despre OZN-uri

Pentagonul a scos la lumină pe 18 septembrie 2026 o nouă serie de documente secrete, a șasea la număr, despre fenomenele aeriene neidentificate, cunoscute publicului drept OZN-uri sau UAP.

Pachetul conține zeci de dosare din care reiese că armata a finanțat cercetări spectaculoase pentru tehnologii care par desprinse din filmele SF, precum motoarele cu propulsie de tip „warp drive", călătoria prin găuri de vierme sau antigravitația. Deși dosarele includ mărturii ale militarilor despre obiecte care zburau cu viteze uluitoare sau își schimbau brusc direcția, specialiștii subliniază că nu există nicio dovadă clară a existenței extratereștrilor.

Multe dintre apariții au primit explicații simple: de la baloane meteo și drone, până la resturi zburătoare, iluzii optice create de lentile sau erori ale senzorilor.

Pentagonul a publicat 71 de fișiere în cea mai nouă tranșă Cea de-a șasea tranșă face parte din Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters, cunoscut sub acronimul PURSUE. Potrivit Pentagonului, documentele sunt publicate succesiv, pe măsură ce sunt descoperite și declasificate. „Astăzi, Departamentul de Război publică cea de-a șasea tranșă de dosare declasificate și istorice privind fenomenele aeriene neidentificate (UAP), ca parte a Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters (PURSUE).

Colecția continuă să fie găzduită pe WAR.GOV/UFO, iar Departamentul va publica în continuare noi documente, pe măsură ce acestea vor fi disponibile", a declarat Sean Parnell, secretar adjunct al Războiului pentru Afaceri Publice și purtătorul de cuvânt principal al Pentagonului. Noua tranșă cuprinde 71 de fișiere. 67 provin de la Departamentul Apărării, iar alte patru au fost furnizate de autorități locale din Colorado. Colecția conține 55 de documente PDF, 15 videoclipuri și un fișier audio. 64 dintre cele 71 de fișiere conțin porțiuni redactate. Documentele datează din perioada 1952-2025.

Cronologia declasificărilor masive ordonate de Casa Albă

Noile materiale au apărut la mai bine de șase luni după ordinul prin care Donald Trump a cerut declanșarea procesului de publicare a dosarelor guvernamentale referitoare la UAP. Prima tranșă a fost publicată pe 8 mai 2026, iar cea mai recentă a fost făcută publică pe 18 septembrie 2026.

Nu este clar câte documente care ar putea fi publicate în continuare se află încă în arhive. Pentagonul a explicat că procesul presupune coordonarea mai multor agenții și verificarea a zeci de milioane de documente, multe dintre ele existând doar în format fizic și acoperind perioade de mai multe decenii. Materialele urmează să fie publicate în continuare pe măsură ce sunt descoperite și declasificate, scrie CBS News.

Incidentul istoric din Utah

Printre cele mai vechi materiale din noua tranșă se află o investigație Project Blue Book referitoare la un incident produs în apropiere de Tremonton, Utah, pe 2 iulie 1952. Dosarul se referă la Delbert C. Newhouse, ofițer warrant al Marinei SUA specializat în fotografie.

Documentul îl descrie drept un martor onest și de încredere, cu peste 1.000 de ore de experiență în fotografia aeriană. Newhouse a relatat că a observat între 12 și 14 obiecte reflectorizante și a filmat evenimentul cu o cameră de filmat color Bell & Howell Auto Master, ținută în mână. În noua tranșă a fost inclusă și o înregistrare video asociată incidentului.

Obiectele sferice detectate de armată: manevre neobișnuite la 770 km/h

Unul dintre cele mai recente documente din colecție provine din 2025 și a fost întocmit de Comandamentul Central al Statelor Unite CENTCOM. Raportul descrie observarea a „șase obiecte sferice de mici dimensiuni, grupate".

Acestea ar fi fost văzute schimbându-și frecvent direcția și deplasându-se cu aproximativ 480 de mile pe oră, echivalentul a circa 770 de kilometri pe oră. Un alt videoclip, din 2023, pare să arate obiecte circulare care zboară deasupra Mării Galbene. Imaginile ar fi fost surprinse de un senzor infraroșu aflat la bordul unei nave militare americane.

Concluzia experților: lipsa dovezilor extratereștri și explicațiile convenționale

În ciuda caracterului spectaculos al unora dintre cazuri, dosarele publicate nu demonstrează că obiectele observate ar avea origine extraterestră. Materialele conțin rapoarte, înregistrări video și date provenite de la senzori despre obiecte care s-au deplasat în moduri neobișnuite sau cu viteze mari și pe care analiștii nu au reuşit să le identifice imediat.

În alte situații, însă, investigațiile au indicat explicații mult mai obișnuite. Printre acestea se află baloane meteorologice, drone, resturi, efecte optice produse de camere sau limitări ale senzorilor.

Proiectele secrete ale Pentagonului

Una dintre cele mai interesante componente ale noii tranșe privește Advanced Aerospace Weapon System Applications Program, un program înființat de Defense Intelligence Agency în 2008 pentru studierea unor amenințări aerospațiale. Programul urmărea să analizeze fizica și ingineria unor aplicații aerospațiale avansate, inclusiv tehnologii care ar fi putut produce schimbări majore față de direcția de dezvoltare existentă. „Un aspect al mediului de amenințări viitoare îl reprezintă aplicațiile sistemelor avansate de arme aerospațiale.

Obiectivul acestui program este de a înțelege fizica și ingineria acestor aplicații în raport cu amenințările externe pe termen lung, din prezent și până în anul 2050. Accentul principal este pus pe tehnologii revoluționare și aplicații care creează rupturi în tendințele tehnologice aflate în prezent în evoluție", se precizează în document.

În cadrul programului au fost realizate 37 de Defense Intelligence Reference Documents, cunoscute sub acronimul DIRDs. Studiile au abordat tehnologii și concepte precum propulsia warp, găurile de vierme traversabile, antigravitația, propulsia bazată pe masă negativă, camuflajul prin invizibilitate și spintronica. Un aspect important este că aceste 37 de documente nu sunt, în sine, noi. Potrivit CBS News, toate erau disponible public de mai mulți ani prin documentele publicate de DIA în urma solicitărilor formulate în baza Freedom of Information Act. Noua versiune a unor materiale conține însă detalii pe care agenția le ascunsese anterior, inclusiv numele birourilor care au produs documentele.

Adevărul din spatele clipului viral cu „creierul plutitor" deasupra Atlanticului

Noua tranșă vine și în contextul interesului generat de un videoclip publicat într-un lot anterior de documente UAP. Înregistrarea, filmată deasupra Oceanului Atlantic la 1 ianuarie 2020, prezintă un obiect întunecat cu o formă neobișnuită, asemănătoare unei meduze sau unui „creier plutitor". Imaginile au fost ulterior îmbunătățite cu ajutorul inteligenței artificiale și redistribuite pe internet.

Versiunea modificată a devenit virală, iar imaginile au făcut obiectul unor interpretări potrivit cărora obiectul ar fi executat o manevră bruscă și ar fi accelerat rapid. Înregistrarea originală oferă însă o imagine diferită. Raportul asociat incidentului precizează că obiectul nu a efectuat manevre și nu și-a schimbat direcția, deplasându-se odată cu vântul. O posibilitate menționată în analiza cazului este ca acesta să fi fost un balon cu o formă neobișnuită sau un grup de baloane dezumflate și deformate.

Imagini din Orientul Mijlociu: obiectul pătrat care a pus armata pe jar

Un alt videoclip militar, filmat într-o zonă din Orientul Mijlociu la 1 ianuarie 2023, prezintă un obiect întunecat, de formă aproximativ pătrată, care intră în partea de jos a imaginii.

În momentul în care ajunge în partea superioară a cadrului, un obiect lung, întunecat și îngust apare brusc în aceeași zonă și traversează foarte rapid imaginea către colțul din stânga jos. Documentele publicate nu oferă suficiente informații pentru stabilirea cu certitudine a naturii obiectelor.

De la „foo fighters" la faimosul incident Roswell

Noua colecție nu se limitează la cazuri recente. Printre documente se află și un material din 1948 aparținând Project Sign, care cuprinde 100 de rapoarte din perioada 1947-1948. Acei ani au fost marcați și de relatări ale piloților militari despre așa-numitele „foo fighters", descrise drept sfere luminoase care își urmau avioanele. În iulie 1947 a avut loc și celebrul incident de la Roswell. În colecție se află, de asemenea, un dosar de revizuire al Project Blue Book referitor la analiza realizată în 1966 și 1967 de Scientific Advisory Board. Consiliul recomandase ca Forțele Aeriene să contracteze o echipă științifică afiliată unei universități pentru investigarea anumitor observații UAP.

Apariție misterioasă lângă centrala nucleară Pantex din Texas

Un alt document mai recent descrie un UAP raportat în apropierea centralei nucleare Pantex din Texas, la 1 septembrie 2015. Obiectul era descris ca având o formă de diamant, cu partea superioară rotunjită. Avea aproximativ 1,2 metri înălțime și 60 de centimetri lățime.

Martorii au raportat că obiectul era silențios și se deplasa lent, cu aproximativ 16-24 de kilometri pe oră, însă uneori își mărea viteza. O parte din document fusese publicată anterior, în cea de-a doua tranșă de dosare UAP, lansată pe 22 mai 2026.

Cazul Chiles-Whitted: raportul secret privind fenomenele din 1948

În noua colecție se află și o evaluare a Forțelor Aeriene din 1949 intitulată „Analiza incidentelor legate de obiecte zburătoare în Statele Unite". Documentul include informații și schițe referitoare la cazul Chiles-Whitted, unul dintre celebrele incidente UAP raportate de piloți.

Observația a avut loc pe 24 iulie 1948. Materialele publicate nu stabilesc ce a fost obiectul observat atunci, iar dosarele fac parte din lunga istorie a observațiilor UAP în apropierea instalațiilor nucleare americane.

Şedinţa secretă de la Los Alamos

Printre documentele publicate se află și transcrierea completă a unei conferințe desfășurate la Los Alamos în februarie 1949. Fizicianul Edward Teller, cunoscut pentru contribuția sa la dezvoltarea bombei cu hidrogen, a organizat întâlnirea. Discuțiile au vizat observațiile unor așa-numite „sfere verzi" în apropierea Los Alamos și a altor obiective nucleare.

Documentul oferă astfel o perspectivă istorică asupra modului în care observațiile unor fenomene aeriene neidentificate erau analizate în perioada de început a cercetărilor americane asupra acestor cazuri.

Mărturia piloților veterani: obiect dreptunghiular care a depășit radarul militar

Un alt raport de tip Range Fouler Debrief, întocmit în 2019, consemnează o intruziune neautorizată în spațiul aerian în timpul unor operațiuni sau exerciții militare. Cinci piloți militari au raportat un obiect mic și dreptunghiular, surprins de camera unui avion de supraveghere.

Martorii au afirmat că obiectul avea caracteristici de zbor pe care nu le mai întâlniseră în cei 28 de ani de serviciu în Marina și Forțele Aeriene americane. Potrivit relatărilor din document, obiectul s-ar fi deplasat suficient de repede pentru a depăși sistemul de urmărire al aeronavei.

Noile documente nu oferă o concluzie generală privind originea acestor fenomene. Ele reunesc însă cazuri vechi și recente, observații militare, imagini și rapoarte ale senzorilor, iar autoritățile americane continuă să publice materialele declasificate pe măsură ce acestea sunt procesate.