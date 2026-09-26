Luna recoltei se împerechează cu Saturn pentru un spectacol ceresc 2 la 1. Cum și-a primit numele?
Postat la: 26.09.2026 |
Pregătește-te pentru o dublă răsfăț ceresc. Prima lună plină a sezonului de toamnă va atinge punctul culminant de iluminare pe cerul nopții în acest weekend - iar privitorii vor avea, de asemenea, șansa de a observa Saturn.
Luna va fi cea mai strălucitoare sâmbătă la ora 12:49 ET, dar cel mai bun moment pentru a vedea sfera argintie va fi imediat după apusul soarelui, mai târziu în acea zi, potrivit EarthSky. Planeta inelată va apărea aurie și aproape de luna plină între vineri și luni.
Saturn va ajunge în opoziție - când va fi poziționat opus soarelui față de Pământ - pe 4 octombrie. Opoziția marchează cel mai bun moment pentru a observa Saturn, deoarece va fi cel mai aproape de Pământ pe orbită, făcând planeta să pară mai mare și mai strălucitoare pe cer, potrivit EarthSky .
Neptun va părea, de asemenea, aproape de Lună, dar gigantul gazos slab de lumină este mult mai greu de văzut fără binoclu sau telescop - și cer senin și întunecat, potrivit NASA.
Dacă norii împiedică o vizibilitate optimă, luna va apărea aproape plină vineri și duminică seara.
Luna plină din septembrie este cunoscută în mod tradițional sub numele de luna porumbului, marcând momentul în care fermierii recoltează de obicei recolta, potrivit Almanahului Vechiului Fermier . Grupurile indigene, cum ar fi poporul Abenaki din nord-estul Statelor Unite, o numesc luna producătorului de porumb, în timp ce assiniboine o cunosc drept luna frunzei galbene.
Însă evenimentul lunar din septembrie din acest an este numit mai popular luna recoltei, deoarece are loc atât de aproape de echinocțiul de toamnă - începutul oficial al toamnei în emisfera nordică - care a avut loc marți.
Luna plină de toamnă și-a câștigat porecla binecunoscută deoarece fermierii îi foloseau strălucirea pentru a continua recoltarea culturilor după apusul soarelui, potrivit Almanahului Bătrânului Fermier. Dar multe triburi indigene folosesc numele și atunci când se referă la luna plină din septembrie.
Luna recoltei este adesea asociată cu o strălucire portocalie, adăugând la atractivitatea sa autumnală.
Însă orice lună plină va căpăta o nuanță similară de chihlimbar dacă oamenii o privesc aproape de orizont. Acest lucru se datorează faptului că privitorii privesc printr-o parte mai groasă a atmosferei Pământului, potrivit EarthSky.
Fiți cu ochii pe superlunile din noiembrie și decembrie sau pe momentul în care luna plină va apărea mai mare și mai strălucitoare decât de obicei, deoarece va fi cea mai apropiată de Pământ pe orbita sa.
Iată lista lunilor pline rămase, conform Almanahului Fermierilor:
-26 octombrie: Luna vânătorului
-24 noiembrie: Luna castorilor
-23 decembrie: Lună rece
Când și unde să o privești în 2026: Caută luna plină, rotundă și strălucitoare , care urcă în est la apusul soarelui pe 26 septembrie, strălucește în sud aproape de miezul nopții și coboară în vest chiar înainte de răsăritul soarelui pe 27 septembrie. Este luna plină cea mai apropiată de echinocțiu: Luna Recoltei.
Creasta lunii pline va cădea la ora 16:49 UTC pe 26 septembrie. Adică ora 11:49 CDT.
Luna Recoltei din 2026 va fi situată în apropierea planetei aurii Saturn. Opoziția lui Saturn - când va fi în opoziție față de Soare față de Pământ - va avea loc pe 4 octombrie. O lună plină este întotdeauna în opoziție față de Soare. Și Saturn este aproape de opoziție, dar, în general, tot în opoziție față de Soare și acum. Prin urmare, este logic ca această lună plină și Saturn să fie aproape unul de celălalt.
Noi, cei din emisfera nordică, am numit mult timp luna plină cea mai apropiată de echinocțiul din septembrie „Lună Recoltei". Acest nume - Lună Recoltei - ar putea fi cel mai cunoscut nume de lună plină a anului. Anul acesta, echinocțiul din septembrie are loc la ora 0:05 UTC pe 23 septembrie 2026. Adică, la ora 21:05 CDT pe 22 septembrie. Luna plină cade aproximativ trei zile mai târziu.
Luna plina schita
La lună plină, soarele, Pământul și luna sunt aliniate cu Pământul în mijloc. Partea diurnă a lunii - emisfera sa complet luminată - este orientată direct spre noi. Grafic via EarthSky
Decalajul mai scurt decât de obicei dintre răsăriturile de lună în jurul Lunii Pline a Recoltei înseamnă că nu există o perioadă lungă de întuneric între apus și răsăritul lunii timp de zile la rând.
Diferența dintre 50 de minute și 25 de minute poate părea nesemnificativă. Dar înseamnă că, în nopțile de după o Lună plină a Recoltei, veți vedea luna urcând în est relativ curând după apus. Luna va răsări în timpul sau aproape de amurgul care se adâncește în aceste nopți, prezentând lumina lunii de la amurg până în zori timp de mai multe nopți la rând în perioada Lunii Recoltei.
În vremurile dinaintea luminilor de tractor, lampa Lunii Recoltei îi ajuta pe fermieri să-și adune recoltele în ciuda reducerii orelor de zi. Pe măsură ce lumina soarelui pălea în vest, luna urma să răsară în est pentru a ilumina câmpurile pe tot parcursul nopții.
Cine a numit Luna Recoltei? Probabil că acest nume le-a venit în minte fermierilor din emisfera nordică, în serile de toamnă, când Luna Recoltei ajuta la strângerea recoltelor.
Apropo, pentru latitudinile nordice foarte mari, există și mai puțin timp între răsăriturile succesive de lună. Cu cât locuiți mai la nord, cu atât efectul Lunii Recoltei este mai mare. De exemplu, la Anchorage, Alaska ( 61 de grade latitudine nordică ), luna va răsări aproape la aceeași oră timp de o săptămână!
Este Luna Recoltei mai mare, mai strălucitoare sau mai colorată?
Deoarece orbita Lunii în jurul Pământului nu este un cerc perfect, distanța Lunii Recoltei față de Pământ - și dimensiunea aparentă pe cerul nostru - diferă de la an la an. În 2019 , Luna Recoltei a fost de fapt o microlună sau o mini-lună: cea mai îndepărtată și mai mică lună plină din acel an. Și - în 2015 - Luna Recoltei a fost cea mai apropiată și mai mare superlună a anului.
În 2024, Luna Recoltei a fost o superlună plină, dar nu cea mai apropiată superlună a anului. A existat și o eclipsă lunară parțială .
Deci, Luna plină a recoltei nu este neapărat mai aproape decât orice altă lună plină. Dar ar putea fi. Distanța până la lună în timpul lunii pline variază de la an la an.
Pare mai mare, dar nu este
Totuși, în orice an, s-ar putea să credeți că Luna Recoltei pare mai mare, mai strălucitoare sau mai portocalie. Asta pentru că Luna Recoltei are o aură de mister atât de puternică. Mulți oameni o caută la scurt timp după apus, în perioada lunii pline. După apus, în perioada oricărei luni pline, luna va fi întotdeauna aproape de orizont. Tocmai a răsărit. Poziția lunii lângă orizont este cea care face ca Luna Recoltei - sau orice lună plină - să pară mare și de culoare portocalie.
O lună mare văzută aproape de orizont îți prezintă un efect psihologic. Este un truc pe care ți-l joacă ochii - o iluzie - numită iluzia lunii . Poți găsi multe explicații detaliate ale iluziei lunii căutând online cuvintele respective.
Culoare portocalie din cauza grosimii atmosferei Pământului în apropierea orizontului
Apropo, culoarea portocalie a lunii aproape de orizont nu este un efect psihologic. Este un adevărat efect fizic, care provine din faptul că - atunci când privești spre orizont - privești printr-o atmosferă terestră mai grosă decât atunci când privești în sus și deasupra.
Luna plină din septembrie se află în Pești și în apropierea lui Saturn
Luna plină a Recoltei din Septembrie se află întotdeauna în fața uneia dintre cele trei constelații ale zodiacului . În majoritatea anilor, se află în Pești , Peștele, așa cum se întâmplă și anul acesta. Aproximativ la fiecare trei ani, însă, se va afla în Vărsător , Purtătorul de Apă. Foarte rar - o dată la 20 de ani - va cădea în constelația mai puțin familiară situată la sudul lor, Balena, Cetus .
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Luna plină din septembrie 2026 va avea loc în noaptea de 26 septembrie și se află în constelația Pești . Grafic via EarthSky
Luna plină din septembrie și ecliptica
De ce? Deoarece ecliptica - sau traiectoria soarelui, lunii și planetelor pe cerul nostru - face un unghi îngust cu orizontul estic în apropierea apusului, în jurul echinocțiului de toamnă. Pentru observatorii din emisfera nordică, asta înseamnă septembrie sau octombrie. Pentru observatorii din emisfera sudică, asta înseamnă martie sau aprilie. Unghiul îngust al eclipticii față de orizontul de seară - în jurul echinocțiului de toamnă - ne oferă intervalul scurt dintre răsăriturile succesive de lună și Luna Recoltei.
Și un interval scurt între răsăriturile succesive de lună înseamnă că - timp de mai multe seri la rând, în jurul acestei luni pline din septembrie - veți găsi o lună plină sau aproape plină, joasă în est, în amurgul serii. Înainte de zilele luminilor electrice, lumina de la începutul serii a acestei luni pline le permitea fermierilor care lucrau pe câmp să aibă mai mult timp de muncă, înainte ca întunericul să se lase. De aici și numele de Lună a Recoltei.
Și, apropo, pentru emisfera sudică la această lună plină, există un interval deosebit de lung între răsăriturile succesive de lună!
Luna Plină a Recoltei din Septembrie are loc pe 26 septembrie 2026. Această lună plină se află în fața constelației Pești. Și se află în apropierea planetei aurii Saturn.
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