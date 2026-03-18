A apărut o nouă metodă de furt la bancomat. Cum funcționează escrocheria "firului invizibil"

O nouă metodă de fraudă la bancomate, cunoscută drept „firul invizibil", provoacă îngrijorare, deoarece infractorii folosesc trucuri simple pentru a bloca cardurile și a afla codul PIN, reușind ulterior să retragă bani din conturile victimelor.

Pentru ca escrocheria să funcționeze, infractorii trebuie mai întâi să manipuleze bancomatul. Fac acest lucru prin introducerea unui fir de nailon, practic invizibil și nedetectabil pentru ochiul uman, în fanta cardului. Cheia este că acest fir nu împiedică bancomatul să citească datele cardului, așa că, la început, totul pare să funcționeze normal, arată Gândul.ro.

Când introduceți cardul, acesta vă va solicita codul PIN și puteți efectua tranzacția ca de obicei. Dar problema începe atunci când cardul ar trebui să fie eliberat și nu se întâmplă.

Conform sursei citate, ar putea părea o problemă tehnică a bancomatului, dar este de fapt primul pas al escrocheriei, care continuă atunci când o persoană aparent bine intenționată se apropie de dumneavoastră pentru a vă oferi ajutor. Vă va recomanda să repeți tranzacția sau să introduci codul PIN, dar scopul lor real este să vă vadă codul de acces. Bancomatul tot nu returnează cardul, așa că vă sugerează să ceriți ajutor, dar în momentul în care plecați, crezând că cardul este blocat, atacatorul apasă pe trăgaci și îți scoate cardul, al cărui cod PIN de securitate îl cunoaște deja, permițându-i să retragă bani.

Pentru a nu deveni victima acestei înșelătorii, este recomandat ca, înainte de a utiliza orice bancomat, să-l verificați și să vă asigurați că totul este intact și că nu există anomalii. Dacă apare o rezistență neobișnuită sau mișcarea nu este lină la introducerea cardului, cel mai bine este să-l retrageți.

Bancomatele au acum plăți contactless și se pot utiliza fără introducerea cardului. Atenție la persoanele care se plimbă în apropierea bancomatului fără niciun motiv aparent. Acoperiți întotdeauna tastatura atunci când introduceți codul PIN. Dacă se blochează cardul, este important să nu plecați. Cereți ajutor la bancă sau chiar sunați la poliție, dar nu părăsiți zona.