A construit o toaletă din aur masiv și a botezat-o America: Va fi un adevărat magnet pentru bogații care nu agreează SUA

O toaletă din aur creată de artistul italian Maurizio Cattelan va fi scoasă la licitaţie în noiembrie, la New York, a anunţat vineri casa Sotheby's. Ironic sau nu, toaleta a fost botezată cu numele de America, ceea ce ar putea fi un motiv în plus pentru un bogat care nu este în relații bune cu SUA să o și cumpere.

Toaleta este realizată din aur de 18 carate şi este perfect funcţională. Preţul de pornire va fi stabilit în funcţie de preţul aurului din ziua licitaţiei, a precizat Sotheby's. Cattelan a produs două versiuni în 2016, numindu-le "America". Una dintre ele a fost expusă la Muzeul Guggenheim din New York. Ulterior, în 2019, aceasta a fost furată de la Palatul Blenheim din Anglia - locul în care s-a născut Winston Churchill - unde fusese împrumutată pentru a fi expusă. A doua versiune a fost vândută unui colecţionar privat, care o scoate acum la licitaţie. Cattelan a devenit cunoscut datorită lucrărilor sale de artă conceptuală neobişnuite. Anul trecut, o banană lipită cu bandă adezivă pe perete s-a vândut cu 6,2 milioane de dolari, la New York.