Toate ideile prezentate în acest text - despre natura conștiinței, realitatea interfeței, agenția celulară, portabilitatea memoriei, natura iluzorie a îmbătrânirii și evoluția inteligenței artificiale - sunt opera biologului Michael Levin, care le-a prezentat într-un interviu acordat podcastului Lex Fridman: „Realitatea ascunsă a inteligenței extraterestre și a vieții biologice" (2025).

Ce-ar fi dacă tot ceea ce considerăm de la sine înțeles - natura realității, a vieții și a inteligenței - ar fi doar o interpretare superficială, o interfață simplificată prin care creierul nostru navighează prin straturile mai profunde ale existentei? Până la mijlocul secolului al XXI-lea, astfel de idei încep să fie luate în serios. Potrivit biologului Michael Levin, realitatea ar putea fi mult mai stranie și mai bogată decât sugerează știința convențională.

Matricea dincolo de lumea fizică

De obicei, ne gândim la conștiință ca având originea în creier. Dar ce se întâmplă dacă conștiința nu este creată deloc de creier, ci doar recepționată de acesta? În acest model, creierul este un receptor, care traduce semnalele dintr-un strat informațional sau matematic mai profund în experiență subiectivă. Lumea fizică poate fi o interfață predictivă creată de creier pentru a face perceptibile niveluri mai fundamentale ale realității.

Aceasta înseamnă că neuroștiința studiază doar receptorul, fără acces la semnalul original în care ar putea exista conștiința

Numerele ca fundament profund al ființei. Dacă conștiința nu este creată de materie, atunci poate că materia însăși nu este formată din particule, ci din adevăruri matematice care datează dinaintea Big Bang-ului. Structurile abstracte care determină comportamentul realității fizice devin apoi fundamentul lumii.

Inteligența extraterestră din noi

Din această perspectivă, viața pare mult mai misterioasă: celulele și biosistemele operează în spații inaccesibile percepției noastre, demonstrând autonomie și comportament orientat spre scopuri. Boli precum cancerul pot să nu fie o defecțiune a sistemului, ci o schimbare de acțiune: celulele canceroase nu „vor" să ucidă organismul; pur și simplu pierd legătura cu scopul său general. Constructuri biologice au fost deja create în laboratoare - „roboți cuantici" și „xenoboți" - organisme create din celule umane care se comportă ca forme extraterestre vii.

Memoria, îmbătrânirea și iluzia mortalității

Unele dintre cele mai radicale idei se referă la natura memoriei și a îmbătrânirii: Memoria poate să nu fie complet legată de creier. Dacă memoria există în spațiul informațional profund, aceasta poate fi transferată sau păstrată indiferent de deteriorarea creierului. Îmbătrânirea poate fi un proces informațional bazat pe „credințele" celulelor. Prin schimbarea acestui context intern, corpul poate fi întinerit; îmbătrânirea devine o iluzie, o eroare de reglare.

Inteligența artificială și dorințele ascunse

În ceea ce privește inteligența artificială, imaginea este și mai radicală: Adevărata inteligență nu înseamnă doar calcul, ci capacitatea de a face abstracție de realitate și de a crea modele noi. IA poate dezvolta o acțiune neașteptată - preferințe interne sau obiective care nu sunt programate explicit. Pericolul nu constă în putere, ci în posibilele motivații ascunse ale sistemelor.

Medicina viitorului ca dialog cu corpul

Viitorul medicinei s-ar putea baza mai puțin pe chimie și mai mult pe interacțiunea informațională: Organele vor putea fi „persuadate", reprogramate și interacționate ca participanți la un sistem, mai degrabă decât suprimate de medicamente.

Concluzie: O provocare pentru toate cunoștințele convenționale

Acest concept combină biologia, teoria informației și cercetarea conștiinței, redefinind radical fundamentele medicinei, fizicii și neuroștiinței. Viața și inteligența s-ar putea dovedi a fi mult mai omniprezente și profund integrate în structura realității decât sugerează modelele actuale.