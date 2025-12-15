Moarte suspectă a Rodicăi Stănoiu: Cu 10 zile înainte să moară i-a lăsat averea iubitului. Anterior apăruse cu ochiul vânăt în spațiul public

Noi informații sensibile ies la iveală în dosarul privind moartea fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. Cu puțin timp înainte de a muri, aceasta ar fi mers împreună cu un bărbat apropiat, prezentat drept „iubit", la notar, unde și-ar fi lăsat întreaga avere.

Se pare că notarul ar fi refuzat finalizarea actelor fără un certificat medical și ar fi trimis-o pe Rodica Stănoiu la IML Ilfov, pentru a obține un document care să ateste că se află în deplinătatea facultăților mentale. Demersul ar fi avut loc cu aproximativ 10 zile înainte de deces. Certificatul nu ar mai fi fost eliberat, întrucât, între timp, Rodica Stănoiu a murit.

Un alt detaliu care ridică semne de întrebare este faptul că, pe 15 octombrie, când și-a schimbat buletinul, în fotografia de pe act apare cu un ochi vânăt. Ulterior, pe 30 octombrie, Rodica Stănoiu a ajuns la Spitalul Floreasca, de unde a fost transferată la Spitalul Obregia. Potrivit relatărilor, întrebată de medici despre leziuni, aceasta ar fi spus că a alunecat pe covor, în dormitor, și s-a lovit cu capul de mobilă.