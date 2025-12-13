Diferența cheie dintre o răceală și super-gripa care face ravagii în Europa: 10 simptome care le diferențiază
Postat la: 13.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Diferența cheie dintre super-gripă și răceală constă în apariția bruscă și severitatea simptomelor, esențială pentru protejarea sănătății pe tot parcursul iernii. În Anglia, 2.660 de pacienți cu gripă au fost spitalizați zilnic în săptămâna premergătoare datei de 7 decembrie.
Răcelile și gripa sunt ambele boli respiratorii, dar sunt cauzate de viruși diferiți. „Răcelile sunt cauzate în principal de viruși, rinovirusul fiind cel mai frecvent vinovat", spune dr. Naveed Asif. „În schimb, gripa este cauzată în mod specific de virusurile gripale, în principal de tipurile A și B". Este posibil să ai răceală și gripă în același timp, scrie The Independent. „O răceală obișnuită provoacă de obicei nas înfundat sau curgător, strănut, dureri în gât, tuse ușoară și oboseală ușoară", explică dr. Claire Agathou.
„În același timp, gripa provoacă de obicei apariția bruscă a febrei, oboseală și slăbiciune severe, dureri musculare și articulare, dureri de cap, tuse uscată, frisoane, pierderea poftei de mâncare și, uneori, diaree. Diferența este că gripa tinde să apară brusc și mult mai sever, în timp ce simptomele răcelii sunt mai ușoare și se dezvoltă gradual", subliniază dr. Agathou. Ambele boli se răspândesc prin secreții expulzate în timpul tusei, strănutului sau vorbirii.
„Deși răcelile sunt de obicei ușoare și se vindecă de la sine, atât răcelile, cât și gripa pot duce la complicații precum sinuzită, infecții ale urechii, infecții pulmonare și agravarea afecțiunilor medicale subiacente", spune dr. Agathou. „Gripa poate provoca pneumonie, internare în spital și boli grave la grupurile vulnerabile". Antibioticele nu sunt eficiente în niciunul dintre cazuri. Răceala se vindecă de obicei în șapte până la zece zile.
Recuperarea după super-gripă durează adesea una până la două săptămâni. Oboseala poate dura uneori mai mult. „Cea mai eficientă protecție împotriva gripei este vaccinul antigripal anual, în special pentru grupurile vulnerabile", spune dr. Agathou. Alte măsuri preventive includ spălarea regulată a mâinilor, rămânerea acasă când nu te simți bine, evitarea atingerii feței și ventilarea bună a spațiilor interioare.
