China a inventat betonul luminiscent si il foloseste la pavarea drumurilor si autostrazilor ca șoferii să vadă ca ziua

15.12.2025

China a inventat betonul luminiscent si il foloseste la pavarea drumurilor si autostrazilor ca șoferii să vadă ca ziua

China testează autostrăzi din ciment care luminează în întuneric, absorbind lumina soarelui și reduc nevoia de iluminat stradal după lăsarea întunericului.

Pavarea drumurilor autoluminiscente în orașe are beneficii sociale și de mediu, inclusiv reducerea presiunii asupra generării de energie electrică urbană și îmbunătățirea securității energetice. Șoferii percep luminozitatea pavajului ca un indicator important al confortului la volan.

