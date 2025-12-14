Rezultatele Loto din 14 decembrie 2025. Report de peste 8 milioane de euro la Joker

Report de peste 6 milioane de lei la 6 din 49 la tragerea loto din 14 decembrie 2025.

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 6,01 milioane de lei (peste 1,18 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,53 milioane de lei (peste 891.000 de euro). La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 42,54 milioane de lei (peste 8,35 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 433.100 de lei (peste 85.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,08 milioane de lei (peste 213.200 de euro). La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de aproximativ 100.000 de lei.

Rezultatele loto din 14 decembrie 2025:

Joker: 40, 25, 5, 28, 42 +18

Noroc Plus: 4 8 7 9 7 4

Loto 5 din 40: 36, 39, 6, 19, 15, 33

Super Noroc: 9 4 9 7 5 5

Noroc: 2 9 8 5 4 7 5

Loto 6 din 49: 41, 23, 12, 48, 32, 43