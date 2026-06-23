A mers pe mâna lui Trump și a pierdut. Benjamin Netanyahu trage ponoasele după acordul dintre Washington și Iran

Timp de zece ani, premierul Benjamin Netanyahu a jucat totul pe o singură carte: Donald Trump. A pariat că, braț la braț cu liderul american, va reuși să îngenuncheze regimul de la Teheran. Pe drum, a ignorat avertismentele, a răcit relațiile cu democrații americani și a îndepărtat o mare parte din aliații europeni.

Iar acum, când Trump pare să fi bătut palma cu Iranul pe la spatele Ierusalimului, realitatea lovește necruțător. Israelul se simte abandonat și umilit, notează Ynet News.

Prețul unui acord amar

Pentru specialiștii în politică externă, surpriza nu este atât de mare. Washingtonul a mai lăsat în trecut aliați în urmă. Însă, pentru societatea israeliană, șocul este profund.

Ce înseamnă, de fapt, acest nou acord cu Teheranul? În linii mari, reconfigurează complet harta puterii în regiune, însă costurile sunt împărțite inegal. Pe de o parte, Iranul primește sute de miliarde de dolari și recunoașterea oficială ca putere regională de netăgăduit.

De cealaltă parte, deși Libanul ar urma să vadă sfârșitul bombardamentelor, gruparea Hezbollah rămâne neatinsă, înarmată până în dinți și gata să hărțuiască zilnic granița. La finalul acestei ecuații se află Israelul, condamnat la o pace de fațadă și la o viață trăită sub amenințarea permanentă a rachetelor.

O casă măcinată din interior

În timp ce pe plan extern se sting luminile, pe plan intern situația este la fel de incendiară. În loc de diplomație fină, ministrul de externe Gideon Sa'ar se ceartă public cu cancelariile europene pentru a câștiga puncte electorale acasă.

Mai grav, miniștrii extremiști din cabinetul Netanyahu continuă să pună gaz pe foc. Declarația recentă a lui Itamar Ben-Gvir a făcut înconjurul planetei, fiind privită ca un îndemn la genocid: „pentru fiecare lacrimă a unei mame israeliene, trebuie să plângă o mie de mame libaneze"

Ce e de făcut?

Israelul are nevoie urgentă de un pact social. Evrei și rabi, laici și religioși, oameni de dreapta sau de stânga trebuie să simtă din nou că împart aceeași casă. Netanyahu trebuie să pună piciorul în prag în propriul guvern.

Oricât de mare ar fi dezamăgirea față de Trump, o ceartă publică cu America este o sinucidere curată. Netanyahu trebuie să meargă la Washington și să obțină, măcar în șoaptă, garanția că Israelul își păstrează libertatea de a se apăra în fața Hezbollah.