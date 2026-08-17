Calul orb care impresionează lumea ecvestră. Milo concurează datorită unui sistem de orientare asemănător alfabetului Braille

Un cal care și-a pierdut complet vederea continuă să participe la competiții ecvestre și ar putea deveni primul exemplar orb care concurează în probe oficiale de dresaj. Milo, un Appaloosa în vârstă de 15 ani, își găsește orientarea printr-o combinație de comenzi vocale, semnale transmise de călăreț și percepția suprafeței pe care pășește, scrie Daily Mail.

Proprietara sa, Megan Share, spune că animalul și-a dezvoltat o metodă de orientare comparabilă cu alfabetul Braille, folosindu-se de senzațiile transmise prin copite pentru a „citi" terenul și spațiul din jur.

Milo, care are aproximativ 1,65 metri la greabăn, a fost cumpărat de Megan Share când avea doar trei ani. Au participat timp de aproape un deceniu la competiții ecvestre, până când calul a fost diagnosticat, la vârsta de 13 ani, cu uveită, o afecțiune gravă a ochilor care i-a provocat pierderea completă a vederii.

Medicii veterinari au încercat să-i salveze vederea prin două intervenții chirurgicale la ochiul stâng, însă fără succes.

În ciuda prognosticului, Milo a revenit în ringul de concurs anul trecut și a câștigat din nou o probă la Royal Windsor Horse Show, pentru al optulea an consecutiv.

Megan Share, care conduce școala de echitație Debdale Riding School din Kidderminster, în comitatul Worcestershire, explică faptul că animalul compensează lipsa vederii printr-o sensibilitate remarcabilă la mediul înconjurător.

„Interpretează presiunea pe care i-o transmit, dar se bazează și pe presiunea pe care o simte prin copite pentru a înțelege unde se află. Își folosește auzul și simțul tactil pentru a percepe terenul. Este asemănător unei tehnici Braille", spune aceasta.

Pentru a-l ajuta să concureze la nivel înalt, Megan a dezvoltat un sistem complex de comunicare bazat pe încredere, comenzi vocale și semnale fizice.

Atunci când îl conduce pe jos, îi spune din timp dacă urmează o treaptă sau o schimbare de nivel și îi indică atunci când trebuie să încetinească.

„Vorbim cu el ca și cum ar fi un om. Folosim și sunete scurte pentru a-i transmite că trebuie să fie mai energic. Acum ascultă mai atent decât înainte să-și piardă vederea", spune proprietara.

După ce a câștigat două competiții de prezentare ecvestră de la revenirea sa și s-a impus deja la expoziția dedicată rasei Appaloosa din acest an, Milo se pregătește pentru o provocare și mai mare.

Megan intenționează să îl înscrie în probe de dresaj, disciplină considerată una dintre cele mai tehnice din sporturile ecvestre, datorită preciziei și sincronizării mișcărilor dintre cal și călăreț.

Dacă va concura oficial, Milo ar putea deveni primul cal complet orb care participă într-o competiție de dresaj alături de cai cu vedere normală.

Proprietara spune că fiecare participare la concurs atrage atenția spectatorilor și a arbitrilor.

„Oamenii sunt uimiți când află că este complet orb. Nu cred că există un alt cal fără vedere care să concureze la acest nivel în lume. Sunt extrem de mândră de el", afirmă Megan.

În luna august, Milo urmează să participe la un nou concurs dedicat rasei Appaloosa și la Denbigh and Flint Show. Ulterior, echipa speră să obțină calificarea pentru prestigioasele competiții Horse of the Year Show și London International Horse Show.