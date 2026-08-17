Selly a intrat în Guinness World Records. Recordul mondial doborât de echipa de la Nibiru
Postat la: 07.08.2026 |
Un nou record mondial a fost stabilit în această seară pe litoralul românesc, transformând o promisiune din mediul online într-un succes logistic masiv, certificat de cea mai importantă autoritate în domeniu.
Vloggerul Selly și echipa sa de organizare de la Nibiru au reușit să își adjudece un titlu oficial în faimoasa Guinness Book, pentru cele mai multe porții de aripioare de pui servite, depășind standardele stabilite anterior în Statele Unite ale Americii.
Evenimentul, conceput ca o acțiune de marketing de proporții și o petrecere cu mâncare gratuită pentru publicul larg, s-a bucurat de prezența unei delegații speciale sosite de la Londra, oficialii dând verdictul favorabil după o monitorizare extrem de strictă a procedurilor de gătire și distribuție.
Confirmarea matematică a succesului a venit în uralele mulțimii adunate pe plajă, chiar din gura arbitrului oficial trimis să verifice fiecare detaliu al procesului. Într-un clip video postat pe platforma TikTok, reprezentanții evenimentului au surprins momentul exact în care comisia internațională a urcat pe scenă pentru a citi verdictul tehnic și pentru a înmâna certificatul de învingător.
Cifrele finale au arătat o depășire zdrobitoare a performanței anterioare deținute de americani, stabilind o nouă ștachetă pentru gastronomia de divertisment:
„425 de kg. Acesta este un nou record Guiness Book", a declarat reprezentanta Guiness. Imediat după anunțul oficial, atmosfera a explodat, iar gazda evenimentului a ținut să sublinieze importanța momentului istoric trăit de cei prezenți pe litoralul românesc, consfințind victoria logistică a echipei: „Tocmai a fost validat un nou Guiness World record aici la Nibiru, în fața dumneavoastră!".
Pregătirile derulate în stațiune au presupus desfășurarea unei infrastructuri culinare greu de imaginat pentru un simplu eveniment de divertisment. Pentru a atinge parametrii impuși de regulamentul oficial, spațiul de la Nibiru a fost reconfigurat total prin amplasarea a sute de metri de mese continue și punerea în funcțiune a douăzeci de grătare industriale, fiecare având o lungime de câte doi metri și o capacitate individuală de procesare de aproximativ 40 de kilograme de carne pe serie. Întregul concept a mizat pe utilizarea exclusivă a materiei prime de proveniență autohtonă, crescută în ferme controlate, influencerul explicând planul strategic înaintea deschiderii oficiale a porților:
„Am zis că fac cinste la toată lumea și mă țin de cuvânt. Vrem să batem recordul mondial pentru cele mai multe porții de aripioare de pui servite. Gătim 750 de kilograme de pui, iar în acest moment sunt sute de metri de masă. De la 19:30, azi dăm de mâncare gratis tuturor celor care vin la Nibiru. Puiul este de la La Provincia, pui românesc crescut în fermă. Avem 20 de grătare lungi de doi metri. Azi o să fie un record omologat, fiindcă vin oamenii de la Guinness World Records".
Prin această reușită validată oficial de comisarii trimiși în teren, România reușește să surclaseze o performanță istorică deținută de o corporație americană. Precedentul record mondial pentru cea mai mare masă de acest tip fusese înregistrat la data de 5 octombrie 2024 în localitatea Lawrenceville, din statul Georgia, în cadrul festivalului anual „Eggtoberfest". La acea vreme, gigantul american Big Green Egg reușise să prepare o porție uriașă de aripioare de pui cu o greutate totală de 297,5 kilograme, utilizând sosuri personalizate pentru a celebra o jumătate de secol de activitate pe piața grill-urilor premium.
Planul din această seară a ridicat însă ștacheta mult mai sus, cele 750 de kilograme de pui românesc aduse pe grătarele de la malul mării spulberând vechiul indicator american. Validarea finală oferită de oficialii Guinness World Records la finalul serii confirmă că acțiunea de pe litoral îndeplinește toate criteriile tehnice de siguranță alimentară și organizare, oferind o expunere internațională majoră proiectelor coordonate din țara noastră.
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