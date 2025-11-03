A rămas insarcinata cu Inteligenta Artificială asistată de robotică: La 13 zile de la transfer femeia a avut un test de sarcina pozitiv
Postat la: 03.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Colaborarea între tehnologii de ultimă generație, precum inteligența artificială și robotica, a făcut posibilă o sarcină care altfel ar fi fost imposibilă, căutată fără succes timp de 19 ani de un cuplu care a trecut de la un centru la altul și a încercat diferite tehnici.
Rezultatul experimental este descris în revista The Lancet și se limitează la un singur caz, dar demonstrează fezabilitatea tehnicii în cazurile de infertilitate masculină datorată unui număr foarte mic de spermatozoizi (azoospermie). Cercetarea a fost făcută în Statele Unite, la Centrul de Fertilitate al Universității Columbia, condus de Zev Williams, cu coordonarea lui Hemant Suryawanshi.
„Echipa noastră include experți în tehnici avansate de imagistică, microfluidică și endocrinologie reproductivă pentru a aborda fiecare etapă necesară pentru a găsi și izola spermatozoizii rari", notează Suryawanshi, primul autor al articolului. „O probă de spermă poate părea complet normală, dar când o privești la microscop, nu găsești decât o mare de resturi celulare, fără spermatozoizi vizibili", spune Williams, autorul principal al studiului.
Din această cauză, adaugă el, „multor cupluri cu infertilitate masculină li se spune că au șanse mici de a avea un copil biologic". Pentru a depăși acest obstacol, a fost dezvoltată o metodă numită Star (Sperm Tracking and Recovery), care combină mai multe tehnologii pentru a identifica și recupera spermatozoizi de la bărbații cu azoospermie. Mai precis, metoda folosește tehnologia de analiză a imaginilor de mare putere, capabilă să captureze peste 8 milioane de imagini în mai puțin de o oră.
Apoi, intră în joc sistemul de inteligență artificială, antrenat să recunoască spermatozoizii viabili. Odată identificați, aceștia sunt direcționați într-un cip cu canale mai subțiri decât un fir de păr și, în câteva milisecunde, un robot extrage cu delicatețe spermatozoizii, care pot fi folosiți pentru a obține un embrion sau păstrați la temperaturi foarte scăzute pentru a fi folosiți în viitor.
Tehnica a fost testată pe un cuplu care încerca să aibă un copil de 19 ani. Femeia în vârstă de 37 de ani a fost supusă la 11 cicluri de stimulare ovariană în vederea fertilizării asistate, dar fără succes. Bărbatul în vârstă de 39 de ani avea o problemă gravă de azoospermie. Lucrând pe proba de spermă, sistemul Star a scanat 2,5 milioane de imagini, identificând doi spermatozoizi viabili, care au fost apoi folosiți pentru a obține doi embrioni și a iniția sarcina.
„Un singur spermatozoid sănătos este suficient pentru a crea un embrion", comentează Williams. La 13 zile după transfer, femeia a avut primul test de sarcină pozitiv, care a progresat până la o sarcină clinică confirmată. La 8 săptămâni de gestație, pacienta a trecut la îngrijire obstetrică, ecografia arătând o dezvoltare fetală normală și o frecvență cardiacă de 172 de bătăi pe minut. Următorul pas va fi verificarea validității acestei tehnici într-un număr mai mare de cazuri, iar studiile clinice pentru evaluarea eficacității sale au început deja.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cum au fraudat frații miliardari Micula statul cu sute de milioane de euro. Perchezitii DIICOT pentru recuperarea a 400 de milioane de euro
Procurorii DIICOT și polițiștii economici efectueaza luni percheziții in județul Bihor la mai multe societați din grupul ...
-
Legătura cu OZN-urile: Testele nucleare din anii 50 au provocat apariția unor fenomene cerești inexplicabile
Luminile enigmatice care au traversat cerul in anii 1940 și 1950, adesea catalogate drept fenomene aeriene neidentificat ...
-
Americanii au dezvoltat primul submarin nedetectabil cu propulsie magnetică. Cum vor să-l folosească Statele Unite
În Statele Unite, compania de aparare General Atomics dezvolta un submarin cu o tehnologie fara precedent, concepu ...
-
Cum să îți cureți plămânii în mod natural. Resursele care sunt la îndemâna tuturor
Plamanii sunt organe vitale responsabile pentru oxigenarea organismului și au o capacitate remarcabila de auto-curațare. ...
-
Shein retrage de la vânzarea pe piața europeană păpuşi sexuale cu aspect de copil care erau destinate pedofililor sub acoperire
Retailerul online chinez Shein a retras de la vanzare papusi sexuale cu aspect infantil, dupa ce acestea au fost descope ...
-
Scandal cat Casa Albă! Donald Trump anunță că SUA nu vor da liber cipul Nvidia pentru export
Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat ca țara sa nu va da liber cipul Nvidia pentru export. Acesta este ...
-
Care este de fapt situația rachetelor nucleare din lume: Câte se află în Europa și cine deține supremația
Reluarea testelor nucleare de catre Statele Unite, anunțata de președintele Donald Trump dupa o pauza de 33 de ani, read ...
-
Șeful AI de la Microsoft: "Doar ființele biologice pot avea conștiință reală. Este posibilă doar într-un creier viu. Conștiința artificială e periculoasă!"
Mustafa Suleyman, directorul diviziei de inteligenta artificiala a Microsoft, a declarat ca doar fiintele biologice pot ...
-
Invazia auto chineză ajunge și în România. Cota de piață la care au ajuns zecile de mărci chinezești disponibile românilor
Timp de ani intregi, ideea ca automobilele chinezești ar putea concura cu marcile europene parea improbabila. În 2 ...
-
Rusia a egalat Marea Britanie la numărul de miliardari în dolari, în ciuda războiului și sancțiunilor
Rusia a urcat pe locul al patrulea in lume dupa numarul de miliardari in dolari, potrivit unui nou raport publicat de co ...
-
China anunță un cip analogic de 1.000 de ori mai rapid decât cele digitale: „O problemă veche de un secol a fost rezolvată"
Cercetatorii chinezi susțin ca au facut un salt tehnologic uriaș. Este vorba despr un cip analogic revoluționar, capabil ...
-
Mascații au spart ușa casei unei foste membre SOS România. Amalia Bellantoni, reținută de polițiști. Împreună cu soțul ei ar fi bătut și tâlhărit doi vecini
Amalia Bellantoni, fosta membra a SOS Romania, care a contestat candidatura Dianei Sosoaca la alegerile prezidentiale, a ...
-
Depopularea planetei prin fructele si legumele "fără sâmburi"? Organismele modificate genetic pot afecta fertilitatea prin rescrierea ADN-ului uman
Este la moda prin supermarketuri sa se vanda fructe si legume "fara samburi". Lumea e fascinata de strugurii, pepenii, r ...
-
Un român a adormit în timpul unui jaf din Austria. S-a îmbătat cu alcoolul pe care voia să-l fure
Un jaf care parea planificat a luat o turnura neașteptata in Austria. Un roman de 49 de ani a fost arestat dupa ce s-a i ...
-
O pastilă cu efecte adverse grave a devenit virală pe TikTok și face ravagii printre adolescenți: Promite o pierdere rapidă în greutate
O pastila numita Molecule, care promite o pierdere rapida in greutate, a devenit virala pe TikTok la inceputul acestui a ...
-
Oglinzile temporale sunt reale: o nouă dimensiune a luminii dezvăluită de cercetători
Timpul, considerat de secole o linie dreapta care curge neabatut inainte, tocmai a fost zguduit din temelii. Oamenii de ...
-
China deschide primul spital AI din lume - medicii roboți tratează 3.000 de pacienți pe zi
Într-un salt revoluționar pentru tehnologia medicala, China a dezvaluit primul spital din lume alimentat cu AI, un ...
-
Misterul culorilor de toamnă: de ce își schimbă frunzele nuanțele. Două teorii principale
Chimia culorilor de toamna este bine cunoscuta, insa motivul pentru care arborii au evoluat astfel incat sa-și coloreze ...
-
Cercetătorii au descoperit cum pot face cancerul să se autodistrugă. Tratamentul care ar putea schimba medicina pentru totdeauna
Cercetatorii au descoperit o strategie de tratament care determina moartea celulelor canceroase intr-un mod ce activeaza ...
-
Răsturnare de situație în cazul trupelor SUA din România. Alianță în congresul american pentru blocarea deciziei lui Trump
O alianta bipartita formata din personalitati influente din domeniul apararii din Congresul american intentioneaza sa bl ...
-
Proiectul Looking Glass - Tehnologia care ar fi permis vizualizarea viitorului
În deșertul din Nevada, intr-o zona asociata cu faimoasa Area 51, exista o baza mult mai puțin cunoscuta: S4. Acol ...
-
Mucosul lui Vicol: "Eu port geci de 5.000 de euro, voi nu. Trimiteți-vă părinții la munca, de ce nu faceți și voi asta?"
Luca Vicol, fiul Laurei Vicol, a starnit un val de reacții pe rețelele sociale dupa o serie de declarații facute TikTok. ...
-
A construit o toaletă din aur masiv și a botezat-o America: Va fi un adevărat magnet pentru bogații care nu agreează SUA
O toaleta din aur creata de artistul italian Maurizio Cattelan va fi scoasa la licitatie in noiembrie, la New York, a an ...
-
Damian Drăghici se încăpățânează să mai creadă în emoții reale și să sfideze Inteligența Artificială și răceala transumanismului fără de suflet!
Intr-o lume in care omul de desprinde și se desparte defintiv de creatie - atat din cer, cat si de pe pamant - in care e ...
-
Ar putea fi Armaghedonul Ucrainean - cea mai dură bătălie a întregului război: Au fost trimise trupele de asalt, iar rușii sunt câtă frunză, câtă iarbă
Una dintre cele mai aprige batalii din razboiul de trei ani din Ucraina se da in Pokrovsk, un important nod feroviar car ...
-
Se pune la cale ceva intens: Întâlnire ultra-secretă la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
Ministerul Afacerilor Externe al Spaniei va gazdui marți, 4 noiembrie, la Madrid, o reuniune „secreta, cu ușile in ...
-
Ce stiu ei si nu stim noi? Oficialii administrației Trump se baricadează: Tot mai mulți se mută în reşedinţe militare din zona Washingtonului
Mai multi oficiali ai administratiei Trump, intre care seful Pentagonului, Pete Hegseth, secretarul de stat Marco Rubio ...
-
Soarele de sub Pământ: Cel mai mare proiect științific din lume intră într-o fază finală
O mașina colosala ingropata in sudul Franței ar putea dezlanțui in curand energia stelelor. Susținut de 35 de țari și de ...
-
Se distruge bariera naturală a lumii: Efectele vor fi atât de grave încât sunt și greu de cuantificat
Cresterea temperaturilor oceanice ar putea provoca pierderea stabilitatii pe termen lung a aproximativ 60% dintre princi ...
-
De la Ilie "Nenorocire" pentru toți românii: Facturile cresc de la 1 noiembrie si vor băga populatia intr-o saracie crunta!
Începand de sambata, 1 noiembrie 2025, taxa pentru cogenerarea de inalta eficienta va crește cu 62%, de la 0,0084 ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu