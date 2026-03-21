Academia Da Vinci sparge tiparele și atrage prima generație de elevi care refuză sistemul clasic

Un nou model educațional prinde contur în România: Academia Da Vinci și-a deschis oficial porțile și a organizat prima sesiune de admitere pentru o generație de tineri care nu mai acceptă limitele sistemului tradițional.

Admiterea nu a însemnat teste bazate pe memorare, ci o evaluare a gândirii critice, a creativității și a capacității de a lucra în echipă. Interesul ridicat arată clar că tot mai mulți părinți și elevi caută alternative reale, adaptate unei lumi în continuă schimbare.

„Educația de astăzi trebuie să formeze oameni care știu să gândească, nu doar să reproducă." - Bogdan Gheorghiu, Directorul Bibliotecii Naționale a României

Academia Da Vinci propune o abordare centrată pe dezvoltarea competențelor esențiale pentru viitor: comunicare, leadership, adaptabilitate și creativitate.

„Un copil care își descoperă vocea devine un adult care poate schimba lumea." - Adrian Găzdaru, actor și regizor, fost director al Teatrului Excelsior

„Comunicarea este cheia oricărui succes. Dacă înveți de mic să te exprimi clar și autentic, ai deja un avantaj uriaș." - Ana Monica Vîlcu, actriță și specialist în comunicare publică

Proiectul este susținut de un parteneriat solid între instituții educaționale, culturale și companii importante: Universitatea Ecologică din București, Biblioteca Națională a României, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, LITERA, Mastercard și Phoenicia Hotels.

„Trebuie să pregătim copiii pentru un viitor pe care, din păcate, nu îl cunoaștem. De aceea, îi învățăm cum să gândească, nu ce să gândească." - Bogdan Ionescu, Director Educațional al Academiei Da Vinci

Interesul crescut pentru admitere confirmă o schimbare de mentalitate: educația clasică nu mai este suficientă pentru provocările actuale.

„Fiecare copil are un potențial extraordinar. Rolul nostru este să-l descoperim, să-l creștem și să-l pregătim să construiască lumea de mâine." - Lavinia Șandru, Președintele Academiei Da Vinci

Academia Da Vinci nu este doar o alternativă. Este începutul unei schimbări pe care sistemul nu o mai poate ignora.