Este Călin Georgescu un fost agent SIE? Răspunsul președintelui Nicuşor Dan: "Avem biografia domnului Georgescu"

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, întrebat dacă fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost colaborator sau agent al SIE, că vor ieşi cu un raport despre alegerile din 2024, iar în acel raport există mai multe informări, inclusiv biografia lui Georgescu.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat într-o conferinţă de presă dacă, de la preluarea mandatului, a primit vreo informare că fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu ar fi fost colaborator sau agent al SIE sau dacă pe vremea comuniştilor ar fi fost recrutat de Centrul de Informaţii Externe (CIE).

"Am spus că o să ieşim cu un raport despre alegerile din 2024. Pentru acest raport există mai multe informări, pe mai multe tipuri de informaţii, inclusiv biografia domnului Georgescu. În momentul în care o să ieşim cu raportul, o să aveţi şi răspunsul", a spus Nicuşor Dan.

Președintele a comentat și în legătură cu eliberările marilor corupţi, dispuse în ultima perioadă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie spunând că reprezintă un semnal foarte prost pentru societate şi că sentimentul de justiţie socială este grav afectat de aceste măsuri. El a adăugat că statul a investit foarte mult în documentarea acestor fapte grave de corupţie, iar aceşti oameni scapă foarte repede.

"Este un semnal foarte prost pentru societate. Societatea şi despre asta există şi Strategia Naţională de Apărare, despre asta este şi încrederea cetăţenilor în statul român, mare parte despre sentimentul de justiţie socială care este grav afectat de aceste măsuri. Adică statul a Investit foarte mult în a documenta fapte grave de corupţie cu prejudicii foarte mari pentru stat şi oamenii ăştia scapă foarte repede.

Ceea ce eu n-am văzut şi cumva este şi vina mea de a explica oamenilor, cât din această decizie revine Curţii Constituţionale, cât revine Parlamentului şi cât revine instanţei de judecată. Eu n-am văzut analiza asta nicăieri în spaţiul public, pentru că ea ar fi relevantă", a afirmat Nicuşor Dan.

Fostul ministru al Finanţelor Sebastian Vlădescu şi Ionuţ Costea, fostul preşedinte Eximbank şi cumnat al lui Mircea Geoană, care fuseseră condamnaţi în dosarul de corupţie legat de plata lucrărilor la tronsonul de cale ferată Bucureşti - Constanţa, au fost puşi în libertate în urmă cu o săptămână, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis cerererile de recurs în casaţie formulate de cei doi.

De asemenea, pedeapsa fostului ministru de Finanţe Darius Vâlcov, condamnat la şase ani de închisoare pentru trafic de influenţă şi spălarea banilor, a fost redusă la cinci ani de închisoare, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis, marţi, recursul în casaţie formulat de aceasta.

Înalta Curte de Casaţie a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva lui Darius Vâlcov pentru trafic de influenţă ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. Magistraţii au menţinut pedeapsa de cinci ani de închisoare aplicată lui Darius Vâlcov pentru spălare a banilor.