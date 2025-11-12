Adrian Severin lansează o carte-document de o valoare exceptională: „România și interesul național românesc în contextul dezordinii mondiale actuale. Proiect geo-politic"

Vineri, 21 noiembrie 2025, de la ora 11:00, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I" din București va avea loc lansarea volumului „România și interesul național românesc în contextul dezordinii mondiale actuale. Proiect geo-politic", semnat de Adrian Severin și publicat de Editura Oscar Print.

Evenimentul îi va avea ca invitați pe:

Domnul Gabriel Gafița, fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și fost ambasador al României în Canada, Malaezia și Peru;

Domnul Cristi Pantelimon, director adjunct al Institutului de Sociologie al Academiei Române;

Domnul Adrian Severin, fost viceprim-ministru și ministru al afacerilor externe al României, fost președinte al Adunării Parlamentare a OSCE și fost membru al Parlamentului European.

Moderatorul evenimentului va fi doamna conf. univ. dr. Mirelle-Carmen Rădoi, director general al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I".

Lansarea promite o dezbatere consistentă despre rolul și interesele naționale ale României în actualul context geopolitic mondial, o temă de actualitate majoră abordată dintr-o perspectivă analitică și strategică.

Intrarea este liberă, iar organizatorii îi invită pe toți cei interesați de geopolitică, relații internaționale și reflecție strategică să participe la acest eveniment editorial de excepție.

Despre carte

Lucrarea profesorului Adrian Severin reprezintă o veritabilă piatră de hotar a gândirii diplomatice, geopolitice și strategice românești contemporane. Scrisă în contextul uneia dintre cele mai profunde crize europene din ultimele decenii - războiul din Ucraina, declanșat în februarie 2022 -, cartea reunește reflecțiile și analizele autorului asupra reconfigurării echilibrelor mondiale și a locului României în această nouă arhitectură geopolitică.

Adrian Severin privește evenimentele recente cu luciditatea diplomatului și experiența omului de stat, oferind o viziune amplă, eliberată de clișeele ideologice și de discursul moralizator care domină adesea interpretările publice. Autorul avertizează că simplificarea realităților internaționale prin etichetări și polarizări nu aduce claritate, ci ascunde adevărul despre forțele care modelează lumea contemporană.

Prin abordarea sa complexă și echilibrată, volumul „România și interesul național românesc în contextul dezordinii mondiale actuale. Proiect geo-politic" devine un reper de analiză și reflecție strategică. Cuprinzând inclusiv corespondență a autorului cu șefi de state, diplomați străini, lideri naționali și internaționali, volumul invită cititorul să înțeleagă dincolo de aparențe și să privească interesul național românesc nu ca pe o formulă teoretică, ci ca pe o realitate vie, dependentă de curajul de a gândi liber și de a formula soluții proprii într-o lume aflată în continuă schimbare.

Mai multe amanunte AICI