Agenţia Europeană a Medicamentului verifică analgezicele care conţin metamizol

Donald Trump amenință că va tăia ajutorul pentru Ucraina înainte de a prelua Casa Albă ca președinte ales. Trump a criticat vehement ajutorul american acordat Ucrainei, la un miting electoral în Detroit, pe 15 iunie, scrie The Kyiv Independent.

Oana Zăvoranu a cerut ajutorul financiar al oamenilor de pe internet pentru planurile pe care le are. Se pare că vedeta are planuri neașteptate, pentru care a muncit însă intens, și are nevoie de sprijin pentru a-și vedea visul cu ochii.