Alarmant de la INS: PIB a scazut in primele 9 luni cu 5,1% pe seria bruta

Produsul Intern Brut a scazut in primele noua luni ale anului in curs, comparativ cu perioada similara din 2019, cu 5,1% pe seria bruta si cu 4,6% pe seria ajustata sezonier, o contributie negativa importanta avand-o industria si activitatile de spectacole, culturale si recreative, potrivit datelor provizorii publicate marti de Institutul National de Statistica.

"Din punctul de vedere al utilizarii PIB, scaderea s-a datorat, in principal: cheltuielii pentru consumul final al gospodariilor populatiei, al carei volum s-a redus cu 4,8% contribuind cu -3,0% la rata de crestere a PIB. Exportului net (-2,0%), consecinta a scaderii cu 12,8% a exporturilor de bunuri si servicii corelata cu o scadere mai mica a volumului importurilor de bunuri si servicii (7,5%); variatia stocurilor (-1,6%). Un impact pozitiv asupra ratei de crestere a PIB l-a avut formarea bruta de capital fix, cu o contributie de +1,0%, si al carei volum s-a majorat cu 4,2%", mentioneaza INS.

Produsul Intern Brut a fost in termeni reali mai mare cu 5,6% in trimestrul III raportat la trimestrul II din acest an. Fata de acelasi trimestru din anul 2019, Produsul Intern Brut a inregistrat o scadere cu 6,0%, atat pe seria bruta, cat si pe seria ajustata sezonier.

Conform INS, Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul III 2020 a fost de 254,951 miliarde de lei preturi curente, in crestere - in termeni reali - cu 5,6% fata de trimestrul II 2020 si in scadere cu 6,0% fata de trimestrul III 2019.

Produsul Intern Brut estimat pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2020 a fost de 763,322 miliarde de lei preturi curente, in scadere - in termeni reali - cu 4,6% fata de perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2019.

Pe serie bruta, Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul III 2020 a fost de 279,174 miliarde de lei preturi curente, in scadere - in termeni reali - cu 6,0% fata de trimestrul III 2019. Produsul Intern Brut estimat pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2020 a fost de 718,269 miliarde de lei preturi curente, in scadere - in termeni reali - cu 5,1% fata de intervalul 1 ianuarie - 30 septembrie 2019.

Pe categorii de resurse, la scaderea PIB, in intervalul de timp 1 ianuarie - 30 septembrie 2020, fata de perioada similara din 2019, contributii negative mai importante au avut urmatoarele ramuri: industria (-2,4%), cu o pondere de 20,2% la formarea PIB, si al carei volum de activitate s-a redus cu 11,1%; agricultura, silvicultura si pescuitul (-1,2%), cu o pondere de 4,2% la formarea PIB, dar care au inregistrat o scadere semnificativa a volumului de activitate cu 23,2%; activitatile de spectacole, culturale si recreative; reparatii de produse de uz casnic si alte servicii (-0,9%), cu o pondere de 2,7% la formarea PIB, si care au inregistrat o scadere cu 27,3% a volumului de activitate; comertul cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor; transport si depozitare; hoteluri si restaurante (-0,8%), cu o pondere de 18,5% la formarea PIB si al caror volum de activitate s-a redus cu 4,2%.

O contributie negativa semnificativa au avut-o impozitele nete pe produs (-1,0%), acestea inregistrand o scadere a volumului lor cu 10,8%.

Potrivit INS, un impact pozitiv mai important asupra ratei de crestere a PIB au avut: constructiile (+0,5%), cu o pondere de 4,7% la formarea PIB si al carei volum de activitate s-a majorat cu 12,6%; informatiile si comunicatiile (+0,6%), cu o pondere de 6,8% la formarea PIB si al caror volum de activitate a crescut cu 10,3%.