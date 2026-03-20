Alertă de posibil atac iranian spre România: Avioanele militare americane de la Kogălniceanu fac primele misiuni în Orient

Avioanele americane de la Baza Mihail Kogăliceanu pornesc în primele misiuni în Orient. Ele efectuează alimentarea bombardierelor americane implicate in atacurile asupra Iranului.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian al Afacerilor Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat că Teheranul îndeamnă țările să nu se implice în război. „Dacă România pune bazele sale la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului", a declarat Baghaei în cadrul unei conferințe de presă. săptămânale.

„Ne uităm la ce a spus Ministerul de Externe iranian cu privire la România. Nu au ameninţat România. Ei au vorbit de consecinţe politice şi juridice. Nu suntem în altă situaţie decât am fost acum o lună, două sau trei. România este apărată, este parte din NATO, are un parteneriat strategic cu SUA şi prin prezenţa suplimentară de trupe americane este mai sigură", a declarat preşedintele Nicuşor Dan, la Bruxelles, după o întrevedere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.