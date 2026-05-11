Bază secretă israeliană descoperită de un cioban în Irak: incidentul care a scos la iveală planurile împotriva Iranului

Israelul a înființat un avanpost militar în deșertul irakian pentru a-și susține campania aeriană împotriva Iranului. De asemenea, trupele irakiene care erau pe punctul de a descoperi punctul militar au fost atacate de Israel, au declarat surse pentru The Wall Street Journal (WSJ).

Rolul strategic și logistic al bazei

Baza construită de Israel găzduia forțe speciale, echipe de căutare și salvare poziționate pentru a asista orice piloți israelieni prinși în incidente și servea drept centru logistic pentru forțele aeriene ale țării, cu știința Washingtonului, chiar înainte de izbucnirea războiului, mai scrie WSJ.

Incidentul care a deconspirat locația

Punctul militar construit de Israel era pe punctul de a fi descoperit de trupele irakiene la începutul lunii martie, respectiv în primele zile ale războiului.

Totul a plecat de la faptul că un cioban a semnalat activități militare neobișnuite în zonă, inclusiv zboruri cu elicopterul. Drept urmare, armata irakiană a trimis trupe în zona pentru a investiga cele sesizate.

Riposta aeriană și victimele raportate

Israelul a ripostat cu atacuri aeriene, pentru ca trupele irakiene să nu ajungă să vadă baza militară. În urma acelui episod, guvernul irakian a condamnat atacul, iar un soldat irakian și-a pierdut viața.

Confuzia diplomatică la nivelul ONU

Într-o plângere depusă ulterior în martie la Națiunile Unite, Irakul a susținut că atacul a implicat forțe străine și lovituri aeriene, atribuindu-l Statelor Unite.

Totuși, Statele Unite nu au fost implicate în atac, a declarat o sursă pentru WSJ.

Avantajul tactic al proximității

Baza din Irak a permis Israelului să se apropie de câmpul de luptă. Israelul a desfășurat acolo echipe de căutare și salvare, putând să intervină mai rapid în cazul unor misiuni urgente.