Focar de Hantavirus - Desfășurare impresionantă de forțe în Tenerife - Evacuarea navei MV Hondius

Ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a declarat că echipa de securitate care va ajuta la evacuarea de pe nava de croazieră MV Hondius va fi formată din 358 de persoane: 325 de ofiţeri ai Gărzii Civile şi 33 de ofiţeri ai Poliţiei Naţionale, care „vor efectua operaţiuni de securitate în colaborare cu Ministerul Sănătăţii".

Marlaska a afirmat că toate avioanele vor sosi în Tenerife între sâmbătă şi duminică pentru a transporta pasagerii înapoi în ţările lor. Nava de croazieră MV Hondius, la bordul căreia a fost detectat un focar de hantavirus, este aşteptată să sosească duminică în largul Insulelor Canare, înainte de începerea prevăzută a evacuării celor aproape 150 de pasageri şi membri ai echipajului, toţi consideraţi "contacte cu risc ridicat" de către OMS.

Toţi pasagerii de la bordul navei de croazieră MV Hondius, precum şi câţiva membri ai echipajului, vor începe să debarce în Insulele Canare "în jurul orei 8:00, ora locală", (10:00, ora României), a anunţat operatorul sâmbătă. Nava de croazieră MV Hondius, afectată de un focar de hantavirus, a ancorat în largul portului Granadilla (Tenerife), la mai puţin de o milă de instalaţiile portuare. De acolo, va începe operaţiunea de debarcare a pasagerilor şi transferul lor la Aeroportul Tenerife Sud pentru zborurile lor de întoarcere. Pasagerii spanioli, primii care vor debarca, vor fi duşi la Spitalul Gómez Ulla din Madrid pentru carantină.

Bilanțul OMS

Ultimul bilanţ al OMS a înregistrat şase cazuri confirmate de hantavirus din opt cazuri suspecte, incluzând trei persoane decedate din cauza acestui virus cunoscut, dar rar, pentru care nu există nici vaccin, nici tratament. Această boală poate provoca, în special, un sindrom respirator acut. Chiar dacă toţi sunt asimptomatici în acest stadiu, toţi pasagerii aflaţi în prezent la bordul navei MV Hondius, care a plecat pe 1 aprilie din Ushuaia, Argentina, sunt consideraţi "contacte cu risc ridicat" şi vor trebui să fie ţinuţi sub supraveghere timp de 42 de zile, a precizat sâmbătă Maria Van Kerkhove, directoarea departamentului de prevenire şi pregătire pentru epidemii şi pandemii al OMS.

După examinarea medicală la bord, "pasagerii vor debarca eşalonat şi ordonat", cei 14 spanioli "primii", "purtând (toţi) măşti FFP2", a explicat Mónica García Gómez, în timp ce ministrul de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a menţionat o operaţiune care se doreşte a fi "rapidă". Pasagerii vor fi transferaţi pe uscat într-o ambarcaţiune mai mică, apoi conduşi la aeroportul Tenerife-Sud, situat la aproximativ zece minute distanţă, pentru a fi repatriaţi imediat cu avionul în ţara lor de origine.

Ce este hantavirusul

Hantavirusul se transmite, în general, de la rozătoare infectate, cel mai adesea prin intermediul urinei, excrementelor şi salivei acestora. Însă experţii au confirmat că varianta virusului detectată la bordul navei, hantavirusul Andes, este o tulpină rară care se poate transmite de la om la om, cu o perioadă de incubaţie de până la şase săptămâni. În ultimele zile, autorităţile sanitare din mai multe ţări s-au străduit să identifice persoanele care au intrat în contact cu cazurile confirmate pentru a le izola şi a le testa.