Afaceri uriașe în România pentru familia regală din Abu Dhabi care e abonată la subvențiile agricole ale UE

Familia regală a Emiratelor Arabe Unite beneficiază de zeci de milioane de euro sub formă de subvenții UE pentru cultivarea de produse agricole destinate țărilor din Golf. O anchetă transnaţională realizată de organizația jurnalistică internațională DeSmog a constatat că filialele controlate de familia regală Al Nahyan au primit peste 71 de milioane de euro în șase ani pentru terenuri agricole pe care le deţine în România, Italia și Spania.

Fermele subvenționate aflate în cele trei țări menționate anterior reprezintă doar o parte a expansiunii familiei regale în Europa, prin intermediul celor două companii Al Dahra și ADQ. Cele două companii - care, în esenţă, sunt controlate de familia regală - deţin de asemenea mori de cereale în Grecia și Bulgaria, precum și fabrici uriașe de produse lactate în Serbia.

Al Dahra a fost fondată de fratele președintelui, șeicul Hamdan bin Zayed Al Nahyan, iar apoi fondul suveran de investiții din Abu Dhabi, ADQ, a achiziționat o participație de 50% în companie în 2020. „Nu există o linie clară între fondurile suverane și cele ale familiei", a declarat pentru The Guardian Marc Valeri, profesor asociat de economie politică a Orientului Mijlociu la Universitatea din Exeter. „Este vorba despre un regim extrem de autoritar și represiv, în care distincția dintre averea statului și cea familială este complet estompată."

Familia regală Al Nahyan este a doua cea mai bogată familie din lume, cu o avere estimată la peste 320 de miliarde de dolari, provenită în mare parte din controlul vastelor rezerve de petrol ale Emiratelor.

Emiratele Arabe Unite deţin unele dintre cele mai mari fonduri suverane de investiții din lume. În 2025, cele șapte fonduri de investiții ale regatului au gestionat aproape 2,5 trilioane de dolari. Aceste fonduri sunt controlate în mare parte de membri ai familiei regale.

O mare parte din subvenții merg către investitori străini

Subvențiile din cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) reprezintă o treime din bugetul total al UE, cu aproximativ 54 de miliarde de euro plătite anual pentru a sprijini fermierii și zonele rurale din întreaga Uniune. Însă, așa cum notează The Guardian, care publică datele cercetării DeSmog, un procent necunoscut - dar semnificativ - din acești bani ajunge în mâinile investitorilor străini, inclusiv companii controlate de monarhi ai unor state autoritare.

Subvențiile identificate de DeSmog ca mergând către familia regală a Emiratelor Arabe Unite ar putea fi doar o mică parte din totalul fondurilor UE de care beneficiază familiile regale din Golf, pentru că datele oficiale sunt fragmentate și pentru că există o lipsă de transparență din partea companiilor din Emiratele Arabe Unite.

Primirea de către Emiratele Arabe Unite a subvențiilor UE este „un scandal ascuns vederii publice", a declarat Thomas Waitz, un europarlamentar austriac din partea grupării verzilor și coordonator al comisiei pentru agricultură. „99% dintre fermierii europeni reali primesc subvenții sub 100.000 de euro. Acești bani nu au fost niciodată destinați dinastiilor exploatatoare de combustibili fosili, ci sprijinirii fermierilor europeni reali."

„Dezmăţ" cu subvenții prin fermele din România

DeSmog, în colaborare cu publicația spaniolă El Diario și cu publicaţia românească G4Media, a examinat datele a mii de beneficiari ai PAC între 2019 și 2024, identificând 110 subvenții europene acordate unei rețele de companii și filiale controlate de familia Al Nahyan din Emiratele Arabe Unite și de unul dintre fondurile sale suverane de investiții, ADQ.

Cea mai mare dintre aceste plăți a fost obţinută prin intermediul companiei agricole românești Agricost, care deține cea mai mare fermă compactă din UE, 141.000 de hectare, o suprafață de cinci ori mai mare decât Parisul. Agricost a fost cumpărată de Al Nahyans în 2018 pentru aproximativ 230 de milioane de euro prin intermediul Al Dahra, grupul agroalimentar din Emiratele Arabe Unite.

Subvențiile agricole ale UE îi favorizează în mod disproporționat pe marii proprietari de terenuri. O investigație a The Guardian din 2024 a constatat că 17 miliardari au primit peste 3 miliarde de euro între 2018 și 2021. Numai în 2024, Agricost a primit 10,5 milioane de euro în plăți directe, de peste 1.600 de ori mai mult decât primește o fermă medie din UE.

„Sistemul de subvenții agricole al UE este problematic"

Dimensiunea subvențiilor care au mers către Emiratele Arabe Unite reflectă probleme semnificative în modul în care sunt calculate plățile PAC, care se bazează în principal pe suprafața de teren cultivată. Activiștii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că Emiratele Arabe Unite, care au fost condamnate pe scară largă pentru încarcerarea activiștilor, incriminarea homosexualității și multiple acuzații de tortură - acuzații pe care Emiratele Arabe Unite le-au negat în repetate rânduri - beneficiază de subvenții agricole în mod regulat de la UE.

Concluziile vin în contextul în care factorii de decizie politică dezbat viitorul regimului de subvenții, pe fondul unei serii de scandaluri apărute în cadrul blocului european, cum ar fi cel al OPEKEPE (agenţia de plăţi pentru agricultură) din Grecia.

În iulie 2025, Comisia Europeană a prezentat o propunere pentru următoarea rundă de plăți PAC pentru perioada 2028-2034, care ar putea plafona subvențiile agricole la 100.000 de euro pe an per fermier. Se estimează că propunerea Comisiei de plafonare a ajutoarelor va afecta doar un procent mic (0,5%) dintre cei mai mari proprietari de terenuri din UE, care atrag în prezent 16% din bugetul total al PAC.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că este de părere că sprijinul oferit prin plățile PAC „ar trebui să fie mai bine direcționat, inclusiv prin reducerea și plafonarea plăților către fermele mai mari" şi a solicitat Parlamentului European și Consiliului să sprijine modificările propuse.