Retrageri de bani de la bancomat: de ce nu ar trebui să nu mai ceri chitanță după retragere

Deși plățile digitale sunt tot mai folosite, retragerile de numerar continuă să facă parte din rutina zilnică a milioane de oameni. Bancomatele rămân esențiale pentru mulți utilizatori, însă un detaliu aparent banal poate crea probleme serioase de securitate: chitanța tipărită după retragerea banilor.

Tot mai multe bănci avertizează asupra unui obicei foarte răspândit, dar considerat riscant, solicitarea chitanței după fiecare operațiune la ATM. Chiar dacă pare un gest lipsit de importanță, specialiștii în securitate bancară recomandă evitarea acestuia.

De ce poate fi periculoasă chitanța de la bancomat

La finalul tranzacției, majoritatea bancomatelor întreabă utilizatorul dacă dorește sau nu tipărirea unei chitanțe. Mulți aleg automat varianta „da", fără să ia în calcul eventualele riscuri.

Specialiștii avertizează că acea bucată de hârtie poate conține informații sensibile despre contul bancar. În unele cazuri, chitanța afișează date precum soldul disponibil sau alte detalii care, dacă ajung în posesia unor persoane rău intenționate, pot fi folosite pentru tentative de fraudă.

Din acest motiv, numeroase instituții financiare recomandă renunțarea la chitanța fizică și verificarea informațiilor direct pe ecranul bancomatului sau prin aplicațiile mobile ale băncii.

Atunci când chitanța este totuși necesară, experții recomandă păstrarea ei în siguranță și distrugerea completă înainte de a fi aruncată, pentru a preveni recuperarea datelor personale.

Ce recomandă băncile pentru siguranța la ATM

Pe lângă evitarea tipăririi chitanței, experții în securitate bancară recomandă și alte măsuri importante pentru protecția conturilor și a datelor personale:

verificarea atentă a bancomatului înainte de utilizare, pentru identificarea unor dispozitive suspecte;

acoperirea tastaturii atunci când este introdus codul PIN;

evitarea ajutorului oferit de persoane necunoscute, chiar dacă acestea par bine intenționate;

contactarea imediată a băncii în cazul în care cardul este blocat sau reținut de ATM.

Aceste reguli simple pot reduce considerabil riscul de fraudă și pot contribui la protejarea banilor și a informațiilor bancare.

Un obicei simplu care poate face diferența

În contextul în care metodele de fraudă devin tot mai sofisticate, chiar și cele mai mici gesturi pot conta. Refuzul chitanței la bancomat nu înseamnă doar reducerea consumului de hârtie, ci și o măsură suplimentară de siguranță pentru protejarea datelor financiare.

Specialiștii subliniază că securitatea începe cu obiceiuri simple, iar atenția acordată unor detalii aparent minore poate face diferența dintre un utilizator expus riscurilor și unul protejat.