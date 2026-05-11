Misterul din inima muntelui Vidraru: O rețea secretă de tuneluri brăzdează până în adâncuri chiar sub picioarele turiștilor

Barajul Vidraru este unul dintre cele mai spectaculoase locuri din România, însă turiștii văd doar o mică parte din adevărata dimensiune a construcției.

Dincolo de lacul uriaș, barajul de beton și peisajele spectaculoase de pe Transfăgărășan, în interiorul muntelui se află o rețea impresionantă de galerii, tuneluri și instalații tehnice construite în anii '60 de inginerii români, potrivit click.ro.

O postare publicată de pagina „Curiozități și Mistere" readuce în atenție partea mai puțin cunoscută a proiectului și arată că muntele a fost transformat într-un adevărat sistem hidroenergetic.

Pentru producerea energiei electrice nu a fost suficientă doar construirea Barajului Vidraru. Au fost realizate și tuneluri, galerii și instalații subterane care permit controlul și circulația apei prin interiorul muntelui.

Potrivit postării publicate de pagina „Curiozități și Mistere", lucrările din interiorul muntelui au fost extrem de dificile. Inginerii și muncitorii nu trebuiau doar să spargă roca, ci și să controleze infiltrațiile de apă și presiunea din subteran.

Fiecare galerie construită avea nevoie de măsurători precise, consolidări și sisteme de aerisire. În plus, oamenii au lucrat ani întregi în condiții grele, cu puțină lumină, zgomot constant și la mare adâncime.

Aceste tuneluri și instalații ascunse sunt considerate una dintre cele mai impresionante părți ale proiectului, chiar dacă majoritatea turiștilor văd doar barajul și lacul de la suprafață.

Construcția Barajului Vidraru și a hidrocentralei a început în 1960 și a fost finalizată după aproximativ cinci ani și jumătate. Hidrocentrala a fost pusă în funcțiune în 1966, iar la acel moment Vidraru era unul dintre cele mai mari baraje din Europa și din lume.

Partea subterană a proiectului a presupus lucrări de dimensiuni uriașe. În anii construcției au fost forați 42 de kilometri de galerii subterane și s-au excavat aproape 1,8 milioane de metri cubi de rocă, dintre care aproximativ un milion de metri cubi în subteran.

Pagina „Curiozități și Mistere" subliniază că turiștii fotografiază astăzi lacul, șoseaua și coronamentul, însă foarte puțini se gândesc la lumea tehnică ascunsă sub munți, unde apa este dirijată prin tuneluri și transformată în energie.

Amenajarea hidroenergetică Vidraru include o galerie principală de aducțiune, un castel de echilibru, un puț forțat vertical, o centrală subterană și o galerie de fugă. Sistemul permite captarea apei inclusiv din bazinele învecinate, prin zece captări secundare și galerii subterane cu o lungime totală de aproximativ 29 de kilometri.

Una dintre cele mai spectaculoase părți ale proiectului Vidraru este hidrocentrala construită în interiorul muntelui, la peste 100 de metri sub nivelul râului Argeș. Acolo se află turbinele și generatoarele care produc energie electrică folosind forța apei.

Accesul către instalațiile principale se face printr-un puț vertical și prin galerii lungi săpate în stâncă. Prin aceste tuneluri au fost transportate și echipamentele uriașe necesare funcționării centralei.

Lacul Vidraru are aproximativ 465 de milioane de metri cubi de apă și o lungime de aproape 14 kilometri. Hidrocentrala produce anual aproximativ 400 GWh de energie electrică și are o capacitate instalată de circa 200 MW.

Potrivit datelor publicate de Ministerul Energiei, centrala subterană este amplasată la peste 100 de metri sub albia râului Argeș și reprezintă una dintre cele mai spectaculoase componente tehnice ale întregului proiect, potrivit energie.gov.ro.

Potrivit postării publicate de pagina „Curiozități și Mistere", sistemul de la Vidraru nu impresionează doar prin ceea ce se vede la suprafață, ci și prin rezistența construcțiilor realizate în interiorul muntelui.

În 1974, barajul a trecut printr-un incident grav, după ce o galerie s-a rupt și o parte din munte a fost afectată. Lucrările de consolidare făcute ulterior au reușit însă să salveze întreaga amenajare hidroenergetică.

De asemenea, construcția a rezistat și cutremurului puternic din 1977 fără probleme majore, lucru considerat și astăzi o dovadă a performanței inginerești a proiectului Vidraru.