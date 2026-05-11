Pacienții care s-au vindecat de hantavirus povestesc coșmarul prin care au trecut: "Azi aveam răceală, a doua zi eram la Terapie Intensivă!"

Nava de croazieră MV Hondius traversează apele Atlanticului sub o tăcere apăsătoare, marcată deja de moartea a trei pasageri. Între timp, apar mărturii ale pacienților care au avut ghinionul de a contacta acest virus, notează BBC.

Pacienții care s-au vindecat retrăiesc drama infectării

Hantavirusul nu este doar o statistică medicală, ci o experiență pe care supraviețuitorii o descriu drept „iadul pe pământ". Focarul recent de pe nava olandeză a pus autoritățile în alertă, însă pentru oameni precum canadianul Lorne Warburton sau germanul Christian Ege, știrile actuale sunt o reamintire dureroasă a propriei lupte pentru viață.

Lorne Warburton nu auzise niciodată de hantavirus până în primăvara anului 2023, când un gest banal, cum este scuturatul unui covor în podul casei, l-a adus la un pas de moarte. Ceea ce a început cu simptome confundate ușor cu o gripă s-a transformat fulgerător într-o criză respiratorie acută.

Canadianul își amintește că era ud de transpirație și că fiecare gură de aer devenise o bătălie pierdută. Diagnosticul a venit abia după ce a fost conectat la aparate, iar suferința care a urmat a fost, în cuvintele sale, o formă de tortură care a durat săptămâni întregi în spital.

Deși astăzi este acasă, inima lui a rămas marcată, suferind de o fibrilație atrială care îi amintește zilnic de fragilitatea vieții.

Azi o răceală, mâine la Terapie Intensivă

Și povestea lui Christian Ege este la fel de tulburătoare, deși virusul i-a atacat corpul diferit. În 2019, el a trecut prin ceea ce părea o „gripă ciudată" cu amețeli și vărsături, dar în doar câteva zile a ajuns la Terapie Intensivă cu insuficiență renală și septicemie.

Pentru el, imaginea cateterului montat la gât pentru dializă și lupta simultană cu o infecție virală și una bacteriană reprezintă cele mai negre zile din viața sa.

Aceste experiențe personale crează o idee despre ce se întâmplă pe MV Hondius. Hantavirusul, transmis de regulă prin contactul cu resturile lăsate de rozătoare, este un inamic tăcut pentru care nu există încă un vaccin sau un tratament specific.

Rata mortalității de 40%

Cu o rată a mortalității care poate atinge pragul de 40%, supraviețuitorii spun că drumul spre vindecare este unul al pașilor mărunți, unde de multe ori faci doi pași înainte și patru înapoi, iar viața de după hantavirus nu mai este niciodată la fel de simplă ca înainte.