Gheorghiță al nostru în luptă cu Dragonul de la NATO: "Suntem pregătiți pentru absolut orice scenariu!"

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a transmis, după vizita președintelui Comitetului Militar al NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, că au fost „două zile intense".

Vineri, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, au vizitat Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE) din Sibiu și Centrul Național de Instruire Întrunit "Getica" de la Cincu.

„Două zile intense, multe discuții directe și un lucru clar: securitatea noastră se construiește împreună, prin oameni care se antrenează și lucrează zi de zi umăr la umăr. Împreună cu președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, am vizitat astăzi (n.r. - vineri, 8 mai 2026) Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est și Centrul Național de Instruire Întrunit 'Getica'. La Sibiu, am discutat cu studenții Academiei Forțelor Terestre despre leadership, despre cum se schimbă armatele moderne și despre provocările viitorului. Mi-a plăcut să văd întrebări directe, curiozitate și mult interes pentru ceea ce înseamnă cariera militară într-o lume aflată într-o continuă schimbare", a transmis generalul Vlad.

La baza de la Cincu, potrivit lui Gheorghiță Vlad: "Militarii români și aliați au arătat, încă o dată, ce înseamnă pregătirea reală într-un grup de luptă NATO: coordonare, viteză de reacție și încredere construită prin instruire comună. De la sisteme CAESAR la capabilități anti-aeriene și anti-dronă, totul a demonstrat cât de important este să putem acționa împreună, indiferent de scenariu", a explicat generalul Vlad. România are astăzi un rol important pe Flancul Estic, iar acest lucru se vede în fiecare exercițiu, în fiecare militar și în fiecare parteneriat construit alături de aliații noștri", a subliniat generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării.