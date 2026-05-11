Tudorel Toader explică ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Guvernul Bolojan pentru contractele de înarmare

Ordonanța privind investițiile în industria de apărare, adoptată vineri de Guvernul Bolojan, încalcă prevederile Constituției, avertizează Tudorel Toader, fost judecător CCR. Fostul ministru spune că actualul guvern, fiind interimar, nu poate emite OUG, iar în cazul în care va exista o sesizare la Curtea Constituțională.

„Un Guvern interimar nu poate să adopte Ordonanțe de Urgență, nu poate să adopte proiecte de lege, nu poate să-și angajeze răspunderea în fața Parlamentului pe un pachet legislativ. Faptul că Guvernul a adoptat această Ordonanță, cu aviz de la Consiliul Legislativ luat ulterior, este o încălcare a tehnicii legislative pe de-o parte și o încălcare a competențelor pe care Constituția le oferă unui Guvern interimar", a declarat Tudorel Toader. Potrivit fostului judecător CCR, explică și ce se va întâmpla cu Ordonanța după publicarea acesteia în Monitorul Oficial.

„Pe de altă parte, Ordonanța de Urgență produce efecte juridice din momentul publicării în Monitorul Oficial. Dacă cineva, probabil, o va ataca la Curtea Constituțională, Curtea va examina și va constata neconstituționalitatea ei. Când Curtea constată neconstituționalitatea se pronunță și cu privire la efectele juridice pe care le-a produs de la publicarea în Monitorul Oficial, adică de la intrarea în vigoare până la publicarea deciziei dată de Curte. Și atunci, Curtea poate invalida și efectele juridice pe care Ordonanța le-a produs", a mai spus Tudorel Toader.

Guvernul a repus pe ordinea de zi a ședinței de vineri proiectul de ordonanță de urgență adoptat în ședința de luni, 4 mai, privind cadrul legal pentru realizarea rapidă a unora dintre investițiile din industria de apărare pentru ca Executivul sa ia act de avizul negativ emis de Consiliul Legislativ pentru acest act normativ. Potrivit unui comunicat al Executivului, repunerea pe ordinea de zi a fost realizată conform articolului 43 alineat 1 din HG 561/2009 coroborat cu articolul 10 din Legea nr. 24/2000 și nu are în vedere o adoptare/readoptare a actului normativ aprobat în data de 4 mai.