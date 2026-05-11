Putin a interzis vizitatorilor lui de la Kremlin să poarte ceasuri la mână

Serviciul Federal de Protecție al Rusiei a înăsprit cerințele pentru vizitatorii dictatorului rus Vladimir Putin - aceștia sunt acum obligați să predea ceasurile de mână înaintea întâlnirilor față în față.

Oficialii nu poartă ceasuri atunci când se întâlnesc cu Putin. De exemplu, Evgheni Pervîșov, șeful regiunii Tambov, a apărut fără ceas la o întâlnire cu Putin, deși a fost văzut purtând unul în alte contexte, atât în viața de zi cu zi, cât și la evenimente oficiale, inclusiv la un discurs în Duma de Stat. Artem Zdunov, șeful Republicii Mordovia, a apărut de asemenea fără ceas.

Cel mai notabil exemplu este Serghei Kogogin, directorul general al producătorului de camioane KamAZ. La o întâlnire cu liderul de la Kremlin, ambele încheieturi ale sale erau fără ceasuri, lucru vizibil în imaginile publicate de serviciul de presă al Kremlinului pe 5 mai. Totuși, la o întâlnire cu premierul Rusiei, Mihail Mișustin, pe 22 octombrie 2025, un ceas era clar vizibil pe încheietura lui Kogogin. Un jurnalist care acoperă activitatea KamAZ a confirmat că acesta poartă ceas în viața de zi cu zi.

Totuși, aceste cerințe stricte nu se aplică membrilor cercului apropiat al lui Putin - adică persoanelor care îl cunosc de mult timp, a spus sursa. „Și ei își predau telefoanele, dar problema ceasurilor nu se aplică în cazul lor - cel puțin deocamdată. Cei din eșaloanele inferioare nu mai au voie la nimic", a susținut o sursă de presă.

Această afirmație este susținută de imagini de la o întâlnire între Putin și șeful Rostec, Serghei Chemezov. Pe încheietura stângă a acestuia se vede un ceas, dar nu și pe cele ale oficialilor obișnuiți și guvernatorilor. Chemezov și Putin sunt prieteni de peste 40 de ani.

Putin însuși a început să nu mai poarte ceas la întâlnirile unu-la-unu din biroul său. Totuși, la o astfel de întâlnire - cu liderul cecen Ramzan Kadîrov - a avut loc un incident. Putin se pare că a uitat să-și scoată ceasul. Drept urmare, a stat întreaga întâlnire acoperindu-l cu mâna stângă. Acest lucru este vizibil într-un videoclip de cinci minute publicat pe canalul Kremlinului. Timp de aproape patru minute, Putin stă la masă în fața lui Kadîrov și a camerelor, cu mâna peste ceas.