Românul care a sfidat sistemul bancar din Islanda: A furat 400.000 de euro dintr-o singură lovitură, după ce a spart codurile
Postat la: 10.05.2026 |
Un român în vârstă de 33 de ani, căutat la nivel internațional pentru fraudă informatică și spălare de bani, a fost prins în România după ce autoritățile din Islanda l-au acuzat că ar fi exploatat o breșă de securitate din sistemul unei bănci și ar fi transferat ilegal aproximativ 400.000 de euro.
Pe numele său fusese emis un mandat european de arestare, iar magistrații de la Curtea de Apel București au decis plasarea acestuia în arest preventiv pentru 30 de zile, în vederea extrădării către Islanda, conform Observator.
Cum ar fi fost realizată frauda
Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi profitat de o vulnerabilitate informatică existentă în sistemul unei instituții bancare islandeze și ar fi efectuat mai multe transferuri ilegale într-un interval de câteva zile.
"Persoana în cauză este cercetată de autoritățile islandeze că, în perioada 23 - 27 aprilie 2026, ar fi exploatat o vulnerabilitate a sistemului unei instituții bancare din Islanda și ar fi transferat ilegal sume importante de bani, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 400.000 de euro", spun polițiștii.
Cooperare internațională între România și Islanda
Potrivit autorităților, operațiunea de identificare și prindere a suspectului a fost realizată prin colaborarea dintre structurile de aplicare a legii din România și Islanda.
Ancheta s-a desfășurat prin mecanismele de cooperare polițienească internațională, inclusiv prin schimb de informații prin canalele europene și prin intermediul Sistemului de Informații Schengen.
Arestat în România, urmează procedura de extrădare
După localizarea acestuia pe teritoriul României, bărbatul a fost reținut pentru continuarea procedurilor judiciare necesare predării către autoritățile islandeze.
Ulterior, Curtea de Apel București a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile, măsura fiind dispusă în contextul procedurii de extrădare.
