Hantavirusul, infecția care a speriat Europa: Cum se transmite și care sunt simptomele. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a oferit noi detalii despre focarul de hantavirus apărut în rândul unor pasageri aflați pe o navă care a plecat din Argentina către Antarctica. Situația este monitorizată atent de autoritățile internaționale, după apariția mai multor cazuri severe și decese.

Potrivit directorului general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, primul caz a fost identificat retrospectiv la un bărbat care a dezvoltat simptome pe 6 aprilie și a decedat pe 11 aprilie. La acel moment nu s-au prelevat probe biologice, deoarece nu exista suspiciunea unei infecții cu hantavirus.

Ulterior, soția acestuia, aflată pe aceeași navă, a început să prezinte simptome după debarcare și starea ei s-a agravat rapid în timpul transportului aerian către Africa de Sud, unde a decedat pe 26 aprilie, potrivit The Guardian. Un al treilea caz mortal a fost raportat la o altă femeie de pe navă, care a dezvoltat simptome pe 28 aprilie și a murit pe 2 mai. De asemenea, un alt pasager a fost evacuat medical și se află internat în stare critică la terapie intensivă.

OMS a precizat că, în cazul acestui virus (în special tulpini de tip Andes), perioada de incubație poate ajunge până la șase săptămâni, ceea ce înseamnă că pot apărea noi cazuri în următoarele săptămâni, pe măsură ce investigațiile epidemiologice continuă.

La început, simptomele hantavirusului pot semăna cu cele ale unei gripe. Apar febră, frisoane, dureri musculare (în special la nivelul coapselor, spatelui și șoldurilor), oboseală accentuată și dureri de cap. În unele cazuri pot fi prezente și greață, vărsături sau dureri abdominale.

După câteva zile, boala poate evolua spre forme mai severe, în care apar tusea seacă și dificultăți de respirație, cauzate de acumularea de lichid în plămâni. În cazurile grave, infecția poate duce la sindromul pulmonar asociat hantavirusului, o complicație care necesită îngrijire medicală de urgență și internare în terapie intensivă.

Reprezentanții OMS au subliniat că hantavirusul nu se transmite ușor de la om la om, spre deosebire de coronavirus sau gripă, și necesită de obicei contact apropiat și prelungit cu o sursă infectată. Maria Van Kerkhove, directoarea interimară a departamentului pentru amenințări epidemice și pandemice al OMS, a declarat că situația nu trebuie comparată cu pandemia de COVID-19.

„Acesta nu este coronavirusul. Este un virus complet diferit. Nu există indicii că ar putea declanșa o pandemie globală", a precizat ea, adăugând că este vorba despre un focar limitat geografic și epidemiologic.

OMS și autoritățile sanitare internaționale colaborează pentru identificarea tuturor contacților și pentru a preveni eventuale noi transmiteri. Având în vedere perioada lungă de incubație, monitorizarea persoanelor expuse va continua în următoarele săptămâni. Deși situația a produs îngrijorare, specialiștii OMS susțin că nu există dovezi care să indice o răspândire rapidă sau un risc de pandemie.