Dosarele FBI dezvăluie rapoarte secrete despre presupuse ființe care ar fi ieșit din OZN-uri: înălțimea lor ar fi fost între 90 cm și 1,2 m

Dosarele FBI recent publicate vineri dezvăluie detalii interesante despre eventuale ființe misterioase ale echipajului, de aproximativ 1,2 m, care ar fi ieșit dintr-un presupus OZN, în anii 1960, relatează publicația Daily Mail.

Deși cercetătorii OZN au salutat dosarul FBI ca fiind unul dintre cele mai explozive documente publicate până acum, scepticii au avertizat că raportul rezumă în mare parte afirmațiile și mărturiile martorilor, mai degrabă decât dovezi verificate independent.

Nave cu viteză mare

Documentele, publicate vineri ca parte a dezvăluirii OZN-urilor de către administrația Trump, detaliază modul în care anchetatorii au revizuit rapoartele conform cărora 1965 a marcat "anul celui mai mare număr de observații OZN" observate de mai mulți martori din întreaga lume.

FBI a rezumat rapoartele despre nave metalice capabile să plutească silențios, să atingă "viteze fantastice" și să interfereze cu echipamentele electromagnetice. Fișierele menționau, de asemenea, că resturi de farfurii prăbușite fuseseră recuperate de mai multe ori, inclusiv materiale descrise ca metale necunoscute ce conțineau sfere microscopice.

Presupuse întâlniri cu diverse vietăți necunoscute

Dar una dintre cele mai surprinzătoare secțiuni a implicat mărturii despre întâlniri cu presupuse ființe.

"Câțiva martori au raportat că au văzut membri ai echipajului care au aterizat de pe obiecte", se menționa în document, descriind ființele ca având "trei picioare și jumătate până la patru picioare înălțime (n. r.: aproximativ 91-122 cm), purtând ceea ce par a fi costume spațiale și căști."

Documentele FBI se numără printre sutele de fișiere, fotografii și videoclipuri recent publicate vineri în cadrul mult așteptatei inițiative de transparență a OZN-urilor a președintelui Donald Trump.

Sute de înregistrări, fotografii și videoclipuri au fost încărcate pe site-ul Departamentului de Război, inclusiv transcrieri ale misiunilor NASA, rapoarte de incidente militare și imagini în infraroșu surprinse în timpul întâlnirilor aeriene.

De ce trebuie văzute documentele cu scepticism

Pentagonul a declarat vineri, într-o postare pe X, că, în timp ce administrațiile anterioare au încercat să discrediteze sau să descurajeze poporul american, președintele Donald Trump "se concentrează pe oferirea unei transparențe maxime publicului, care în cele din urmă își poate forma propria părere cu privire la informațiile conținute în aceste dosare."

Deși cercetătorii OZN au salutat dosarul FBI ca fiind unul dintre cele mai explozive documente publicate până acum, scepticii au avertizat că raportul rezumă în mare parte afirmațiile și mărturiile martorilor, mai degrabă decât dovezi verificate independent.

Oficialii au avertizat, de asemenea, în mod repetat că mărturiile martorilor oculari și rapoartele istorice nu trebuie interpretate ca confirmare a vieții extraterestre sau a tehnologiei non-umane avansate.

Pastorii din SUA au fost avertizați anterior

Perry Stone, o figură influentă în mediul creștin din Tennessee (SUA), susține că agențiile de intelligence americane au contactat lideri spirituali pentru a-i avertiza cu privire la viitoare revelații legate de OZN-uri. Aceste informații ar putea forța o reinterpretare a dogmelor tradiționale. Conform acestuia, pastorii ar fi fost instruiți confidențial despre cum să își ghideze comunitățile în cazul în care existența vieții extraterestre va fi confirmată oficial prin documente clasificate.