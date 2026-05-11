Cine este Pacientul Zero de pe nava-focar de Hantavirus: Tocmai se întorsese dintr-un loc numit Sfârșitul Lumii!

Navă de croazieră MV Hondius, afectată de focarul de hantavirus, a ajuns în Tenerife pentru evacuarea și testarea pasagerilor, după ce mai multe persoane de la bord s-au îmbolnăvit, iar trei au murit. Jurnaliștii britanici au descoperit cine a fost „pacientul zero" al hantavirusului.

Cine ar fi adus virusul pe navă

Ornitologul Leo Schilperoord, în vârstă de 70 de ani, se pare că este cel care a adus virusul pe vasul de croazieră. Bărbatul împreună cu soția sa au vizitat o groapă de gunoi din Argentina înainte de îmbarcare. Leo a fost prima persoană care a murit la bordul navei. Mirjam Schilperoord, soția sa, a murit și ea în timp ce încerca să plece cu un avion din Africa de Sud către Țările de Jos, scrie The Sun.

Călătorie în America de Sud

Cuplul din Haulerwijk, un sat din Țările de Jos, au fost aproape cinci luni prin America de Sud. Pe 27 martie, cei doi au mers să vadă o groapă de gunoi situată la patru mile în afara orașului Ushuaia. Aici sunt multe rare de păsări patagoniene, printre care se numără și Attagis malouinus (Cizlarul cu abdomen alb). Localnicii numesc acest loc „sfârșitul lumii" și îl evită, totuși reprezintă o atracție pentru turiști.

Autoritățile argentiniene cred că Leo Schilperoord și soția sa ar fi luat temuta tulpină „Andes" a hantavirusului chiar în acea locație.

Cei doi au urcat pe MV Hondius în Ushuaia pe 1 aprilie. Pe 6 aprilie, bărbatul a început să se simtă rău acuzând febră, dureri de cap, dureri abdominale și diaree. A murit cinci zile mai târziu.

Căpitanul vasului, despre boală

Un vlogger de călătorii turc a postat un film în care căpitanul vasului îi asigura pe turiști că boala nu este contagioasă și spunea că Leo ar fi murit din „cauze naturale". Trupul ornitologului a rămas pe vas până pe 24 aprilie, atunci când a ancorat în Insula Sfânta Elena. Mirjam a început să se simtă și ea rău chiar înainte de a urca într-un avion cu destinația Amsterdam.

Nu a fost lăsată însă să zboare, și a fost dusă la spital. Pe 26aprilie a murit și ea.

Groapa de gunoi investigată

Investigațiile au început la groapa de gunoi, dar unii oficial spun că cei doi ar fi putut lua virusul din nordul Patagoniei, unde au fost confirmate 101 cazuri de boală, inclusiv 32 de decese, în ultimele luni.

Nava afectată de focarul de hantavirus a ajuns duminică în Tenerife

Autoritățile spaniole au anunțat că pasagerii, dintre care niciunul nu a prezentat simptome de infectare, vor fi testați de serviciile sanitare pentru a se confirma că rămân asimptomatici. Ulterior, aceștia vor fi transportați la țărm cu ambarcațiuni de mici dimensiuni.

După debarcare, pasagerii vor fi transferați cu autobuze izolate către aeroportul principal al insulei spaniole, aflat la aproximativ 10 minute distanță, de unde vor pleca spre țările lor de origine.

Agenția europeană de sănătate publică a transmis sâmbătă seara, în cadrul consultanței științifice rapide, că toți pasagerii aflați la bordul navei MV Hondius sunt considerați contacte cu risc ridicat, ca măsură de precauție.

Treizeci de membri ai echipajului vor rămâne la bordul navei, care își va continua drumul către Țările de Jos, unde urmează să fie dezinfectată.

MV Hondius a plecat miercuri spre Spania

Nava a plecat miercuri spre Spania de pe coastele Capului Verde, după ce Organizația Mondială a Sănătății și Uniunea Europeană au cerut autorităților locale să gestioneze evacuarea pasagerilor în urma depistării focarului de hantavirus.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a ajuns sâmbătă seara în Tenerife, în Insulele Canare, alături de miniștrii spanioli ai internelor și sănătății, dar și de ministrul politicii teritoriale, pentru a coordona sosirea navei.

OMS a anunțat vineri că opt persoane s-au îmbolnăvit, dintre care trei au murit, un cuplu olandez și un cetățean german. Potrivit organizației, șase dintre persoanele afectate au fost confirmate cu virusul, iar alte două sunt considerate cazuri suspecte.

Hantavirusul se transmite, de regulă, prin intermediul rozătoarelor, însă în situații rare poate fi transmis și de la om la om.

OMS a precizat că riscul pentru populația globală rămâne unul destul de scăzut, însă pentru pasagerii și echipajul navei nivelul de risc este considerat moderat.