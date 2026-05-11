Cine este Pacientul Zero de pe nava-focar de Hantavirus: Tocmai se întorsese dintr-un loc numit Sfârșitul Lumii!
Postat la: 10.05.2026 |
Navă de croazieră MV Hondius, afectată de focarul de hantavirus, a ajuns în Tenerife pentru evacuarea și testarea pasagerilor, după ce mai multe persoane de la bord s-au îmbolnăvit, iar trei au murit. Jurnaliștii britanici au descoperit cine a fost „pacientul zero" al hantavirusului.
Cine ar fi adus virusul pe navă
Ornitologul Leo Schilperoord, în vârstă de 70 de ani, se pare că este cel care a adus virusul pe vasul de croazieră. Bărbatul împreună cu soția sa au vizitat o groapă de gunoi din Argentina înainte de îmbarcare. Leo a fost prima persoană care a murit la bordul navei. Mirjam Schilperoord, soția sa, a murit și ea în timp ce încerca să plece cu un avion din Africa de Sud către Țările de Jos, scrie The Sun.
Călătorie în America de Sud
Cuplul din Haulerwijk, un sat din Țările de Jos, au fost aproape cinci luni prin America de Sud. Pe 27 martie, cei doi au mers să vadă o groapă de gunoi situată la patru mile în afara orașului Ushuaia. Aici sunt multe rare de păsări patagoniene, printre care se numără și Attagis malouinus (Cizlarul cu abdomen alb). Localnicii numesc acest loc „sfârșitul lumii" și îl evită, totuși reprezintă o atracție pentru turiști.
Autoritățile argentiniene cred că Leo Schilperoord și soția sa ar fi luat temuta tulpină „Andes" a hantavirusului chiar în acea locație.
Cei doi au urcat pe MV Hondius în Ushuaia pe 1 aprilie. Pe 6 aprilie, bărbatul a început să se simtă rău acuzând febră, dureri de cap, dureri abdominale și diaree. A murit cinci zile mai târziu.
Căpitanul vasului, despre boală
Un vlogger de călătorii turc a postat un film în care căpitanul vasului îi asigura pe turiști că boala nu este contagioasă și spunea că Leo ar fi murit din „cauze naturale". Trupul ornitologului a rămas pe vas până pe 24 aprilie, atunci când a ancorat în Insula Sfânta Elena. Mirjam a început să se simtă și ea rău chiar înainte de a urca într-un avion cu destinația Amsterdam.
Nu a fost lăsată însă să zboare, și a fost dusă la spital. Pe 26aprilie a murit și ea.
Groapa de gunoi investigată
Investigațiile au început la groapa de gunoi, dar unii oficial spun că cei doi ar fi putut lua virusul din nordul Patagoniei, unde au fost confirmate 101 cazuri de boală, inclusiv 32 de decese, în ultimele luni.
Nava afectată de focarul de hantavirus a ajuns duminică în Tenerife
Navă de croazieră MV Hondius, afectată de focarul de hantavirus, a ajuns în Tenerife pentru evacuarea și testarea pasagerilor. În total trei persoane au murit.
Autoritățile spaniole au anunțat că pasagerii, dintre care niciunul nu a prezentat simptome de infectare, vor fi testați de serviciile sanitare pentru a se confirma că rămân asimptomatici. Ulterior, aceștia vor fi transportați la țărm cu ambarcațiuni de mici dimensiuni.
După debarcare, pasagerii vor fi transferați cu autobuze izolate către aeroportul principal al insulei spaniole, aflat la aproximativ 10 minute distanță, de unde vor pleca spre țările lor de origine.
Agenția europeană de sănătate publică a transmis sâmbătă seara, în cadrul consultanței științifice rapide, că toți pasagerii aflați la bordul navei MV Hondius sunt considerați contacte cu risc ridicat, ca măsură de precauție.
Treizeci de membri ai echipajului vor rămâne la bordul navei, care își va continua drumul către Țările de Jos, unde urmează să fie dezinfectată.
MV Hondius a plecat miercuri spre Spania
Nava a plecat miercuri spre Spania de pe coastele Capului Verde, după ce Organizația Mondială a Sănătății și Uniunea Europeană au cerut autorităților locale să gestioneze evacuarea pasagerilor în urma depistării focarului de hantavirus.
Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a ajuns sâmbătă seara în Tenerife, în Insulele Canare, alături de miniștrii spanioli ai internelor și sănătății, dar și de ministrul politicii teritoriale, pentru a coordona sosirea navei.
OMS a anunțat vineri că opt persoane s-au îmbolnăvit, dintre care trei au murit, un cuplu olandez și un cetățean german. Potrivit organizației, șase dintre persoanele afectate au fost confirmate cu virusul, iar alte două sunt considerate cazuri suspecte.
Hantavirusul se transmite, de regulă, prin intermediul rozătoarelor, însă în situații rare poate fi transmis și de la om la om.
OMS a precizat că riscul pentru populația globală rămâne unul destul de scăzut, însă pentru pasagerii și echipajul navei nivelul de risc este considerat moderat.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cele mai comune mituri despre IFN-uri și adevărul din spatele lor
IFN-urile pot fi o soluție pentru persoanele care au nevoie de bani rapid, insa in jurul lor exista multe idei greșite. ...
-
Vitaminele esențiale pentru sistemul imunitar și cum să le obții rapid
Sistemul tau imunitar este pus la incercare zilnic, iar modul in care ii asiguri aportul de vitamine, minerale și alte s ...
-
Seful OMS cere implementarea Tratatului International privind Pandemiile sub amenintarea hantavirusului
Directorul OMS, Tedros Ghebreyesus, tocmai a declarat ca fiecare țara din lume este acum așteptata sa se supuna Regulame ...
-
„Sigur și Gustos" sau prea apropiat? Târgul producătorilor autohtoni care ridică întrebări despre rolul ANSVSA
Targul producatorilor autohtoni „Sigur și Gustos", organizat de Primaria Sectorului 1 in parteneriat cu Autoritate ...
-
Dosarele OZN aprind dezbateri religioase: un obiect „în opt colțuri" dezvoltă teoria îngerilor
Un videoclip inclus in primul val de documente despre fenomene aeriene neidentificate (OZN), publicate vineri, 8 mai, in ...
-
Tot mai mulți americani consideră că tentativele de asasinat asupra lui Donald Trump au fost înscenate
Un numar semnificativ de cetațeni americani pun sub semnul intrebarii veridicitatea atacurilor care l-au vizat pe Donald ...
-
O companie din Olanda este singura din lume care poate produce cipuri indispensabile pentru AI. Cum au reușit să țină departe concurența din China
O companie din Olanda este singura din lume care poate produce cipuri indispensabile pentru AI. Cum au reușit sa țina de ...
-
Cum s-a infectat pacientul zero al focarului de hantavirus de pe nava de croazieră olandeză
Pacientul zero al focarului de hantavirus izbucnit la bordul navei MV Hondius este cel mai probabil ornitologul olandez. ...
-
Cum umfla prețurile Marian Vanghelie. Fostul primar a fost trimis în judecată într-un nou dosar - „Economat 2" - Prejudiciul: 120 milioane lei
Marian Vanghelie a fost trimis in judecata de procurorii DNA intr-un nou dosar de corupție care vizeaza achiziții public ...
-
Doi polițiști din București au primit mită pentru a lăsa o femeie să intre în arest să întrețină relații sexuale cu un deținut
Doi agenți de poliție din București sunt acuzați de luare de mita dupa ce ar fi primit bani pentru a permite unei femei ...
-
Iranul a dat răspuns SUA. Pretențiile Teheranului l-au făcut pe Trump să exclame: "Total inacceptabil" - Războiul continuă!
Iranul a transmis raspunsul sau la ultima propunere de pace a SUA, insa președintele american Donald Trump a respins-o i ...
-
Manevre ciudate în spațiu: Sateliți rusești s-au apropiat la doar trei metri unul de altul într-o operațiune considerată de americani ca fiind misterioasă
Doi sateliți rusești au atras atenția experților americani dupa ce au executat pe orbita o serie de manevre neobișnuite, ...
-
România, prinsă în capcana propriei energii verzi: o vinde ieftin ziua, o reimportă de șapte ori mai scump seara
Romania risca sa piarda avantajul energetic regional nu pentru ca produce prea puțina energie, ci pentru ca nu are sufic ...
-
Virusul care a speriat întreaga lume este destul de comun la granița României: Sute de cazuri în fiecare an
Ucraina inregistreaza anual zeci de cazuri de infectie cu hantavirus, virusul fiind transmis de la rozatoare la oameni. ...
-
Adevărul despre apa de la robinet din Europa: unde este cea mai sigură și cum stă România în clasament
Puritatea apei variaza de la o țara la alta in Europa. Belgia, Germania, Luxemburg și Republica Ceha avand unele dintre ...
-
Un supraviețuitor al hantavirusului spune că boala e "Iadul pe pământ și are simptome asemănătoare Covid-ului"
Lorne Warburton nu auzise niciodata de hantavirus pana acum trei ani, cand a fost dus la spital și conectat la aparate d ...
-
Focarul de hantavirus: OMS anunță că toți pasagerii și membrii echipajului navei de croazieră sunt contacte cu risc ridicat
Toate persoanele aflate la bordul navei de croaziera MV Hondius, la bordul careia s-a inregistrat un focar de hantavirus ...
-
Academia Da Vinci îi apropie pe copii de marile culturi ale lumii: lecție specială de caligrafie chineză la Centrul Cultural Chinez
Elevii Academia Da Vinci au participat la o intalnire culturala speciala organizata la Centrul Cultural Chinez, unde au ...
-
Câți pași trebuie să faci pentru a-ți menține greutatea: concluziile unui nou studiu îi surprind pe specialiști
Un nou studiu arata ca numarul de pași pe zi poate ajuta la menținerea pierderii in greutate și la prevenirea recapatari ...
-
Taiwanul, Iranul și metalele rare - Donald Trump merge la Beijing într-o perioadă extrem de complicată
Președintele SUA, Donald Trump, urmeaza sa efectueze o vizita oficiala la Beijing in perioada 14-15 mai, unde se va inta ...
-
Putin a interzis vizitatorilor lui de la Kremlin să poarte ceasuri la mână
Serviciul Federal de Protecție al Rusiei a inasprit cerințele pentru vizitatorii dictatorului rus Vladimir Putin - aceșt ...
-
Incredibil dar a apărut un joc despre „Strâmtoarea Hormuz" care simulează o criză globală. Bottleneck se joacă interactiv pe baza știrilor reale
Noul joc Bottleneck ii obliga pe jucatori sa aleaga dintre cele 2.000 de nave care inca sunt blocate in Stramtoarea Hour ...
-
Hantavirusul, infecția care a speriat Europa: Cum se transmite și care sunt simptomele
Hantavirusul, infecția care a speriat Europa: Cum se transmite și care sunt simptomele. Organizația Mondiala a Sanatații ...
-
Misterul din inima muntelui Vidraru: O rețea secretă de tuneluri brăzdează până în adâncuri chiar sub picioarele turiștilor
Barajul Vidraru este unul dintre cele mai spectaculoase locuri din Romania, insa turiștii vad doar o mica parte din adev ...
-
Românul care a sfidat sistemul bancar din Islanda: A furat 400.000 de euro dintr-o singură lovitură, după ce a spart codurile
Un roman in varsta de 33 de ani, cautat la nivel internațional pentru frauda informatica și spalare de bani, a fost prin ...
-
Retrageri de bani de la bancomat: de ce nu ar trebui să nu mai ceri chitanță după retragere
Deși plațile digitale sunt tot mai folosite, retragerile de numerar continua sa faca parte din rutina zilnica a milioane ...
-
Bază secretă israeliană descoperită de un cioban în Irak: incidentul care a scos la iveală planurile împotriva Iranului
Israelul a construit și a aparat un avanpost militar clandestin in Irak, pentru a-și susține campania aeriana impotriva ...
-
Focar de Hantavirus - Desfășurare impresionantă de forțe în Tenerife - Evacuarea navei MV Hondius
Ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a declarat ca echipa de securitate care va ajuta la evacuarea de ...
-
Tudorel Toader explică ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Guvernul Bolojan pentru contractele de înarmare
Ordonanța privind investițiile in industria de aparare, adoptata vineri de Guvernul Bolojan, incalca prevederile Constit ...
-
Gheorghiță al nostru în luptă cu Dragonul de la NATO: "Suntem pregătiți pentru absolut orice scenariu!"
Șeful Statului Major al Apararii, generalul Gheorghița Vlad, a transmis, dupa vizita președintelui Comitetului Militar a ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu