Am devenit țintă directă: Iran amenință direct România după decizia de a permite SUA să folosească bazele militare pentru operațiuni din Orientul Mijlociu

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghaei, a transmis un avertisment direct la adresa țării noastre, susținând că implicarea României ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului. Oficialul iranian a declarat că o astfel de decizie ar avea consecințe politice și juridice și a avertizat că Teheranul ar putea reacționa rapid dacă această cooperare militară va continua.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a transmis luni un mesaj dur către statele care ar putea sprijini acțiuni militare împotriva Teheranului. Declarațiile vin în contextul în care România a permis Statelor Unite să utilizeze infrastructura militară de pe teritoriul său pentru realimentarea aeronavelor implicate în operațiuni din Orientul Mijlociu.

„Avertizăm toate statele să nu devină parte a crimei de agresiune împotriva Iranului și a poporului iranian. Aceste zile vor trece, iar Iranul va ieși din această încercare cu demnitate și cu fruntea sus. Nicio țară nu ar trebui să-și permită să ofere, în mod direct sau indirect, facilitățile sale Statelor Unite sau regimului sionist, pentru a ajuta partea agresoare", a transmsi Baghaei, potrivit Iran International.

Oficialul iranian a făcut referire explicită la România în cadrul declarațiilor sale, sugerând că implicarea țării noastre în sprijinul operațiunilor americane ar putea avea consecințe diplomatice și juridice.

„În ceea ce privește unele țări din Europa de Est, în mod special România, pe care ați menționat-o, da, am auzit că există interviuri și declarații pe acest subiect. Fără îndoială, o asemenea acțiune ar însemna participarea la agresiunea militară împotriva Iranului. Această acțiune este complet inacceptabilă din punct de vedere al dreptului internațional și ar atrage responsabilitatea internațională a statului român dacă ar fi pusă în practică.

De asemenea, din punct de vedere politic, ar reprezenta o pată neagră în istoria relațiilor dintre Iran și această țară, deoarece poporul iranian și poporul român au fost mereu într-o relație de prietenie. Nu există niciun motiv sau pretext pentru ca o altă țară să se implice în această agresiune militară, iar din punctul nostru de vedere acest lucru este categoric inacceptabil", a declarat Esmail Baghaei.

Oficialul iranian a adăugat că Teheranul ar putea reacționa dacă România va continua să ofere sprijin operațiunilor militare ale Statelor Unite: „Cu siguranță, atât din punct de vedere juridic, cât și politic, va exista un răspuns adecvat și rapid din partea noastră."

Reacția Iranului vine după ce România a aprobat utilizarea bazelor militare de pe teritoriul său pentru sprijinirea operațiunilor americane. Concret, autoritățile române au permis realimentarea aeronavelor americane și instalarea unor sisteme suplimentare de monitorizare și comunicații.

România se află sub protecția scutului antirachetă de la Baza Militară Deveselu și sub umbrela sistemelor defensive ale NATO. Primele avioane-cisternă ale Statelor Unite, utilizate pentru realimentarea aeronavelor militare în aer, au ajuns duminică la Baza 90 Transport Aerian. Acestea vor susține aeronavele de luptă implicate în operațiuni în Orientul Mijlociu.

România a acceptat, de asemenea, dislocarea temporară de echipamente și personal militar american care să sprijine operațiunile desfășurate împotriva Iranului. Decizia a fost adoptată în cadrul Consiliul Suprem de Apărare a Țării și a fost aprobată ulterior de Parlament. Președintele Nicușor Dan a declarat că pe teritoriul României nu vor fi desfășurate avioane de luptă.

În schimb, Statele Unite aduc în România avioane-cisternă, echipamente de monitorizare - inclusiv drone de supraveghere - precum și sisteme de comunicații prin satelit, integrate cu infrastructura scutului antirachetă de la Deveselu.

Avioanele din SUA continuă să vină în România: O a patra aeronavă a aterizat la Otopeni, în contextul războiului din Iran

O nouă aeronavă militară americană de realimentare a aterizat luni dimineață în România, în contextul consolidării prezenței militare a SUA în regiune. Este vorba despre al patrulea avion de acest tip ajuns în țara noastră în ultimele zile.