Am devenit țintă directă: Iran amenință direct România după decizia de a permite SUA să folosească bazele militare pentru operațiuni din Orientul Mijlociu

Am devenit țintă directă: Iran amenință România după decizia de a permite SUA să folosească bazele militare pentru operațiuni din Orientul Mijlociu
Postat la: 16.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Tensiunile dintre Teheran și București se amplifică după ce autoritățile române au decis să permită Statelor Unite să utilizeze baze militare din România pentru operațiuni logistice legate de misiunile din Orientul Mijlociu.
Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghaei, a transmis un avertisment direct la adresa țării noastre, susținând că implicarea României ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului. Oficialul iranian a declarat că o astfel de decizie ar avea consecințe politice și juridice și a avertizat că Teheranul ar putea reacționa rapid dacă această cooperare militară va continua.
Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a transmis luni un mesaj dur către statele care ar putea sprijini acțiuni militare împotriva Teheranului. Declarațiile vin în contextul în care România a permis Statelor Unite să utilizeze infrastructura militară de pe teritoriul său pentru realimentarea aeronavelor implicate în operațiuni din Orientul Mijlociu.
„Avertizăm toate statele să nu devină parte a crimei de agresiune împotriva Iranului și a poporului iranian. Aceste zile vor trece, iar Iranul va ieși din această încercare cu demnitate și cu fruntea sus. Nicio țară nu ar trebui să-și permită să ofere, în mod direct sau indirect, facilitățile sale Statelor Unite sau regimului sionist, pentru a ajuta partea agresoare", a transmsi Baghaei, potrivit Iran International.
Oficialul iranian a făcut referire explicită la România în cadrul declarațiilor sale, sugerând că implicarea țării noastre în sprijinul operațiunilor americane ar putea avea consecințe diplomatice și juridice.
„În ceea ce privește unele țări din Europa de Est, în mod special România, pe care ați menționat-o, da, am auzit că există interviuri și declarații pe acest subiect. Fără îndoială, o asemenea acțiune ar însemna participarea la agresiunea militară împotriva Iranului. Această acțiune este complet inacceptabilă din punct de vedere al dreptului internațional și ar atrage responsabilitatea internațională a statului român dacă ar fi pusă în practică.
De asemenea, din punct de vedere politic, ar reprezenta o pată neagră în istoria relațiilor dintre Iran și această țară, deoarece poporul iranian și poporul român au fost mereu într-o relație de prietenie. Nu există niciun motiv sau pretext pentru ca o altă țară să se implice în această agresiune militară, iar din punctul nostru de vedere acest lucru este categoric inacceptabil", a declarat Esmail Baghaei.
Oficialul iranian a adăugat că Teheranul ar putea reacționa dacă România va continua să ofere sprijin operațiunilor militare ale Statelor Unite: „Cu siguranță, atât din punct de vedere juridic, cât și politic, va exista un răspuns adecvat și rapid din partea noastră."
Reacția Iranului vine după ce România a aprobat utilizarea bazelor militare de pe teritoriul său pentru sprijinirea operațiunilor americane. Concret, autoritățile române au permis realimentarea aeronavelor americane și instalarea unor sisteme suplimentare de monitorizare și comunicații.
România se află sub protecția scutului antirachetă de la Baza Militară Deveselu și sub umbrela sistemelor defensive ale NATO. Primele avioane-cisternă ale Statelor Unite, utilizate pentru realimentarea aeronavelor militare în aer, au ajuns duminică la Baza 90 Transport Aerian. Acestea vor susține aeronavele de luptă implicate în operațiuni în Orientul Mijlociu.
România a acceptat, de asemenea, dislocarea temporară de echipamente și personal militar american care să sprijine operațiunile desfășurate împotriva Iranului. Decizia a fost adoptată în cadrul Consiliul Suprem de Apărare a Țării și a fost aprobată ulterior de Parlament. Președintele Nicușor Dan a declarat că pe teritoriul României nu vor fi desfășurate avioane de luptă.
În schimb, Statele Unite aduc în România avioane-cisternă, echipamente de monitorizare - inclusiv drone de supraveghere - precum și sisteme de comunicații prin satelit, integrate cu infrastructura scutului antirachetă de la Deveselu.
Avioanele din SUA continuă să vină în România: O a patra aeronavă a aterizat la Otopeni, în contextul războiului din Iran
O nouă aeronavă militară americană de realimentare a aterizat luni dimineață în România, în contextul consolidării prezenței militare a SUA în regiune. Este vorba despre al patrulea avion de acest tip ajuns în țara noastră în ultimele zile.
Polițistă din Ilfov, "vedetă" pe site-uri de videochat: Tânăra a fost "dezbrăcată" de uniformă și riscă să fie dată afară din Poliție
Dupa ce anumite informații au aparut in spațiul public, Inspectoratul Județean de Poliție (IPJ) Ilfov a transmis ca feme ...
Rusia va extrăda în România un infractor căutat de peste 20 de ani
Procuratura Generala a Federației Ruse a decis extradarea in Romania a cetațeanului roman Vasile Rodideal, arestat in Ru ...
Care e treaba cu semnalul radio misterios apărut după bombardamentele din Iran: ce anume transmite de două ori pe zi vocea unui bărbat in eter
Un semnal radio misterios a inceput sa se transmita pentru prima data pe 28 februarie, la aproximativ 12 ore dupa ce Sta ...
Pușcașii marini ai Statelor Unite vor deveni invizibili din 2027. Deocamdata sunt "invizibili" de facto în războiul din Iran
În era dronelor cu termoviziune și a senzorilor infraroșu de inalta precizie, a fi invizibil ochiului uman nu mai ...
Pentru România e mai rău ca la un război: Ucraina bombardată a lui Zelenski crește mai repede decât economia detonată a lui Bolojan
Economia Ucrainei continua sa funcționeze in condiții de razboi, susținuta de sprijin financiar extern masiv și de mobil ...
O coaliție nucleară europeană se alătură lui Donald Trump pentru deblocarea strâmtorii Urmuz. Iran promite distrugerea flotelor inamice
Dupa ce Franța a deplasat in zona stramtorii Urmuz un portavion nuclear si mai multe ambarcatiuni militare, avand la bor ...
Următorul teatru de război. China a încercuit Taiwanul în timp ce atenția lumii e îndreptată pe războiul din Iran. După Urmuz, o nouă strâmtoare importantă va fi blocată
Ieri, armata Taiwanului a detectat 26 de avioane de lupta chineze in spațiul sau aerian. În același timp, 7 nave a ...
Vaticanul reacționează: Peter Thiel face conferințe secrete la Roma despre Antihrist și Apocalipsă
Miliardarul american de origine germana Peter Thiel, investitor in capitaluri de risc si unul dintre primii sustinatori ...
Tucker Carlson despre cele două grupuri care conduc acest război mondial și care sunt scopurile unui post-conflict apocaliptic
În introducerea la ultima sa emisiune, la care l-a avut invitat pe colonelul Douglas MacGregor, Tucker Carlson a f ...
Un australian a folosit ChatGPT pentru a-și crea propriul vaccin cu care și-a tratat de cancer câinele
Paul Conyngham, un antreprenor tech din Sydney, a folosit AI, ChatGPT si modelul AlphaFold, pentru a crea un vaccin pers ...
Israelul rămne fără muniție - alocă aproape un miliard de dolari pentru achiziții militare urgente
Guvernul israelian a aprobat un pachet de 827 de milioane de dolari pentru achizitii militare "de urgenta", a relatat du ...
Cum a ajuns o rachetă sofisticată să lovească o bază aeriană din Israel. Atacul a fost revendicat de Hezbollah folosind tehnologie iraniană
Gruparea Hezbollah a revendicat duminica responsabilitatea pentru un atac cu o "racheta sofisticata" asupra bazei aerien ...
Moldova declară stare de alertă de mediu după un atac rusesc în Ucraina
Guvernul Republicii Moldova a decis, duminica, instituirea starii de alerta de mediu pe raul Nistru, dupa ce in apa au f ...
Au ajuns primele avioane-cisternă ale SUA, dislocate în România, în contextul războiului din Orientul Mijlociu! Ministrul Apărării: "Urmează să mai vină și altele"
Au ajuns primele avioane-cisterna ale SUA, dislocate in Romania, in contextul razboiului din Orientul Mijlociu! Avioanel ...
Dependența de clipuri scurte: Cum ne „fură" atenția scrollul infinit de pe telefon
Un clip. Înca unul. Și inca unul. Degetul aluneca aproape reflex pe ecran, iar telefonul ofera instant urmatorul v ...
Revine în atenția lumii "Opțiunea Samson": Daca Israel pierde va arunca lumea-n într-un Război nuclear devastator
Mai putina lume stie despre "Opțiunea Samson" și ce inseamna ea. Pe scurt, ideea e ca daca Israel pierde lupta sionista ...
Se repetă scenariul și in cazul Dubai?!
Se speculeaza ca piața imobiliara din Dubai a pierdut, in cateva zile, 250 de miliarde de dolari, din cauza loviturilor ...
Sefa spiritismului de la Casa Alba revine cu un film absolut uluitor in care efectueaza o sedinta de exorcism
Sefa spiritismului de la Casa Alba revine cu o filmare uluitoare, dupa ce in precedenta s-a dat in spectacol vorbind in ...
A condus Chevron în Venezuela și a fost informator al CIA. Cine l-a sfătuit pe Trump înainte de operațiunea împotriva lui Maduro
În lunile dinainte ca liderul SUA, Donald Trump, sa acționeze pentru a-l captura pe președintele venezuelean Nicol ...
Românii încearcă să scape de vacanțele plănuite în Orientul Mijlociu. În ce condiții își pot primi banii înapoi
Tot mai mulți romani incearca sa iși vanda vacanțele planuite in orientul Mijlociu dupa izbucnirea razboiului cu Iranul. ...
Eroarea de calcul a lui Trump în războiul cu Iranul costă lumea întreagă
Președintele Donald Trump, convins ca Iranul va ceda rapid in fața presiunilor americane, ar fi ignorat in repetate rand ...
Rămâne Israelul fără interceptoare în fața rachetelor iraniene? - Explicațiile IDF
Armata indica faptul ca Israelul nu are o lipsa „critica" de interceptoare de aparare aeriana in contextul razboiu ...
Situația devine explozivă: liderul Houthi anunță că gruparea se pregătește să intre în război alături de Iran
Într-o schimbare notabila de retorica, liderul gruparii Houthi din Yemen, Abdul Malik al-Houthi, a dat de ințeles ...
Industria petrolieră, consternată de postarea lui Trump despre Iran - Relație volatilă cu liderul de la Casa Albă
Președintele Donald Trump ar putea crede ca razboiul sau din Iran este un avantaj pentru industria petroliera - dar modu ...
Gardienii Revoluției vor capul lui Netanyahu: „Vom continua să-l vânăm şi să-l ucidem cu toată puterea noastră"
Gardienii Revolutiei din Iran au promis ca il vor „vana si ucide" pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, in a ...
Vacanțe compromise și zboruri anulate. Războiul din Orientul Mijlociu afectează milioane de turiști
Razboiul SUA si Israel impotriva Iranului provoaca perturbari majore in transportul aerian global, determinand devierea ...
Ucraina a lovit Rusia în Marea Neagră: Două nave au fost distruse
Agentia de informatii militare a Ucrainei, HUR, a declarat sambata ca a atacat si a avariat doua nave folosite de armata ...
Fiul filosofului Andrei Pleșu a fost trimis în judecată la Iași: trafic de droguri. Riscă până la 12 ani de închisoare
Mihai Alexandru, fiul filosofului și scriitorului Andrei Pleșu, a fost trimis in judecata, ieri, la Tribunalul Iași, de ...
AI îi termină pe angajați. Cercetătorii au numit această stare „epuizare cerebrală artificială"
O parte din argumentele in favoarea inteligenței artificiale la locul de munca suna cam așa: e ca și cum ai avea o echip ...
Ce zile libere se acordă de Paște pentru angajați. Românii vor beneficia de mai multe minivacanțe în următoarea perioadă
Anul acesta, Paștele ortodox va fi sarbatorit pe 12 aprilie, ceea ce aduce un weekend prelungit pentru majoritatea salar ...
