„Am ucis-o pe Maria Denise Păun de frică și pe Ana Maria Andrei pentru că mă disprețuia". Dezvăluirile ucigașul celor două prostituate românce din Toscana
Postat la: 20.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Românul Vasile Frumuzache, agent de securitate în Toscana, judecat pentru uciderea a două lucrătoare sexuale românce, a povestit în instanță motivele crimelor sale. Acesta a dat vina pe cele două femei pentru faptele sale, una spunând că l-a considerat dezgustător, iar a doua pentru că ar fi încercat să îl șantajeze. Acesta susține că a încercat să își protejeze familia și povestește că, deși își iubește soția, a căutat întotdeauna experiențe sexuale plătite.
Timp de o oră și douăzeci de minute, Vasile Frumuzache a răspuns la întrebările avocatului apărării, Diego Capano, reconstituind - printre multe „nu-mi amintesc" - circumstanțele uciderii celor două escorte, scrie Corriere della sera. Însuși agentul de securitate, născut în România, a mărturisit în timpul anchetei că și-a ucis cele două compatrioate: Ana Maria Andrei, în vârstă de 27 de ani, la Montecatini Terme, în august 2024, și Maria Denisa Păun la Prato, în mai 2025. Soția sa, sosită din Sicilia, a fost și ea prezentă în instanță.
Bărbatul a vorbit despre copilărie, de faptul că era cel mai mic dintre cei trei copii, și despre abuzurile pe care le-a suferit din partea tatălui său: „Nu l-am mai văzut de douăzeci de ani". Și-a amintit de sosirea sa, în 2008, în Italia, după ce a fost abandonat: „Din păcate, nu am putut studia, așa că am început să lucrez". Mai întâi, a lucrat ca muncitor agricol în Sicilia, apoi s-a căsătorit, s-a mutat în zona Pistoia, unde i s-au născut cei doi copii.
„Totul era bine cu soția mea, spre deosebire de ceea ce se întâmplase în familia mea de origine, unde totul se destrămase. Totuși, eu căutam în mod obișnuit experiențe sexuale plătite. Vizitam site-uri pornografice aproape în fiecare zi: era un impuls pe care nu-l puteam controla. Știam că era greșit, așa că m-am simțit vinovat. Dar apoi am început din nou", declară Frumuzache. El a explicat că a contactat doar trei escorte, inclusiv pe cele două femei.
Într-o seară din iulie 2024, era singur acasă; soția și copiii lui erau în Sicilia, când a contactat-o pe Ana Maria Andrei. S-au întâlnit în Montecatini și au condus într-un loc retras pentru a face sex. „A vrut să știe dacă sunt italian, dar când i-am spus că sunt român, s-a răzgândit. M-a găsit dezgustător. Am încercat să o conving: 'Sunt un tip curat'. Am încercat să o țin, dar a coborât din mașină și am alergat după ea pentru că am vrut să o fac să înțeleagă. Am o amintire vagă că am înjunghiat-o, am lovit-o în gât. Când am văzut că nu se mișcă, mi-am dat seama că era moartă. Apoi am stat pe podea până dimineața, supraveghind-o", povestește criminalul.
De ce a făcut-o? „Au fost cuvintele ei, dezgustul pe care l-a simțit pentru mine", îi răspunde el avocatului apărării. Apoi își povestește întâlnirea cu Denisa Păun. În seara zilei de 15 mai 2025, a contactat-o și apoi s-a întâlnit cu ea la reședința din Prato. „Mai întâi am vorbit: i-am povestit despre munca mea și despre căsnicia mea. După sex, mi-a cerut bani în schimbul tăcerii: dacă îi dau 10.000 de euro, nu-i spunea soției mele despre întâlnirea noastră. Am crezut că este o glumă, dar ea a insistat. Mi-am pierdut cumpătul și am atacat-o. Am făcut-o de teamă să nu-mi pierd familia", mai spune Frumuzache.
Apoi a luat-o pe ea și valiza ei, în garajul casei. De asemenea, a luat cele două valize și două telefoane mobile ale femeii. „Dimineața i-am dus pe copii la școală și apoi am decapitat-o pe Denisa. Nu știu de ce am făcut-o." Frumuzache a adăugat apoi: „Întotdeauna am auzit voci în interiorul meu, dar nu pot spune dacă le-am auzit în momentul în care am ucis-o. Ca și cum cineva mi-ar fi spus că viața mea nu are sens."
Frumuzache a explicat și motivul pentru care a încercat să evadeze din închisoarea Sollicciano pe 4 februarie: „Am vrut să-mi protejez familia. În timpul primei audieri, o rudă a victimei din sala de judecată m-a amenințat că mă va ucide, imitând gestul de a-mi tăia gâtul." Din acest motiv, procurorul Luca Tescaroli a solicitat ca dosarul să fie trimis la parchet. Procurorul l-a acuzat și de jaf în legătură cu banii pe care, potrivit spuselor lui Frumuzache însuși, i-a furat de la cele două escorte după crime: 200 de euro de la Ana Maria și 2.000 de euro de la Denisa. Banii au fost găsiți într-o șosetă din valiza luată de la reședința familiei Ferrucci.
Vasile Frumuzache a fost transferat la Sollicciano, de unde a avut o tentativă de evadare în februarie 2026, în iunie anul trecut, după ce în închisoarea precedentă (Prato) fusese victima unei răzbunări: un alt deținut, văr cu una dintre victimele sale, îl atacase cu ulei încins. Cazurile care au dus la arestarea lui Vasile Frumuzache au zguduit comunitățile din Toscana și comunitatea românească din Italia.
- Ana Maria Vasile (25 de ani): Dispariția ei a fost semnalată prima. Trupul ei a fost găsit carbonizat într-o zonă industrială din Prato. Frumuzache a recunoscut că a ucis-o și a incendiat cadavrul pentru a șterge urmele.
- Denisa Mihaela Gaje (26 de ani): La scurt timp după descoperirea Anei, autoritățile au corelat faptele și au descoperit și cadavrul Denisei, ascuns într-o valiză, lângă o cale ferată din Montecatini Terme.
Ambele femei erau prostituate și, conform anchetatorilor, Frumuzache le cunoștea din postura de client. El a fost prins la scurt timp după descoperirea celui de-al doilea cadavru și a mărturisit ambele crime în fața procurorilor italieni.
