Americanii au dezvoltat primul submarin nedetectabil cu propulsie magnetică. Cum vor să-l folosească Statele Unite

În Statele Unite, compania de apărare General Atomics dezvoltă un submarin cu o tehnologie fără precedent, conceput pentru a fi aproape imposibil de detectat.

Noul sistem de propulsie promite un nivel de silențiozitate nemaiîntâlnit, bazat pe magneți supraconductori de înaltă temperatură și pe pompe magnetohidrodinamice, capabile să deplaseze apa fără piese în mișcare. General Atomics, fondată în 1955 la San Diego, cunoscută pentru dronele militare Predator și Reaper, a anunțat un parteneriat cu compania britanică Tokamak Energy, specializată în tehnologia fuziunii nucleare. Colaborarea vizează construirea unui submarin capabil să se apropie de ținte fără a fi detectat, un avantaj strategic major pentru Marina Statelor Unite.

Tokamak Energy, care urmărește implementarea globală a fuziunii comerciale în deceniul următor, va proiecta și fabrica magneții supraconductori necesari noului sistem. Aceștia vor alimenta pompele magnetohidrodinamice ce generează propulsie prin interacțiunea câmpurilor magnetice cu curenții electrici din apa de mare. Absența elicei sau a turbinei reduce radical zgomotul și crește fiabilitatea mecanismului.

General Atomics colaborează, de asemenea, cu HRL Laboratories din California, pentru dezvoltarea electrozilor care vor susține magneții supraconductori. Proiectul este derulat sub coordonarea DARPA, agenția americană de cercetare militară avansată, și are valoare strategică într-un context în care China și Rusia accelerează propriile programe navale. Beijingul a lansat deja în 2025 a doua fregată de tip 054B, proiectată să monitorizeze submarinele nucleare americane din Pacific. Submarinul silențios al General Atomics ar putea deveni răspunsul tehnologic al SUA în competiția navală globală.