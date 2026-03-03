Dosarul prostituatelor de lux din saloane de masaj: Văduva lui Gabriel Cotabiță, eliberată pe control judiciar

Văduva lui Gabriel Cotabiță a fost eliberată pe control judiciar, în dosarul care vizează prostituția practicată în saloane de masaj din Capitală. Inițial, magistrații au dispus reținerea și mai apoi arest la domiciliu pentru Alina Cotabiță. Acum, judecătorii au decis că femeia poate fi eliberată pe control judiciar

„ - In dos.4726/302/2026, s-au admis contestațiile formulate de contestatorii inculpați L.-V.S., T.V., I.A. si C.A.G., impotriva încheierii din data de 22.02.2026 pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 - Sectia Penala. A fost desființată incheierea contestată si, rejudecand, s-a respins propunerea de luare a măsurii arestării preventive si de luare a măsurii arestului la domiciliu formulată de Parchetul de pe langa Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti, ca neîntemeiată. S-a dispus punerea in libertate a inculpaților, daca nu sunt detinuti sau arestati in alta cauza. S-a dispus luarea măsurii controlului judiciar fata de inculpații L.-V.S., T.V., I.A. si C.A.G., pe o durata de 60 de zile, de la data de 02.03.2026 pana la data de 30.04.2026, inclusiv. Solutia este definitiva", se arată în decizia magistraților.

Potrivit surselor judiciare, aceasta ar fi avut un rol important în activitatea online a rețelei, ocupându-se de promovarea fetelor și a salonului pe site-uri specializate și pe platforme de social media, inclusiv TikTok. Sursele indică faptul că o femeie în vârstă de aproximativ 80 de ani ar fi coordonat activitatea principală a grupării. Aceasta a fost prezentată în fața instanței, alături de celelalte persoane vizate de anchetă.