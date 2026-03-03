Dughin spune că Rusia are o misiune sacra de a intarzia venirea Anticristului și de a opri Apocalipsa prin "Sabia lui Katehon"
Postat la: 03.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Redefinirea ideologică a conflictului din Ucraina a căpătat accente apocaliptice în discursul filosofului rus Aleksandr Dughin, care propune transformarea „operațiunii militare speciale” într-o misiune sacră sub egida conceptului de „Sabia lui Katehon”. Această viziune depășește obiectivele geopolitice clasice, plasând Rusia într-un rol mesianic de barieră ultimă împotriva forțelor pe care Dughin le asociază cu Antihristul și sfârșitul lumii.
Rusia ca „Katehon”: Forța care reține Apocalipsa
În centrul filozofiei lui Dughin se află conceptul de Katehon (din greacă: „cel care reține”), un termen biblic din a Doua Epistolă către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel. În această interpretare, Katehonul este forța sau entitatea care împiedică manifestarea deplină a Antihristului și, implicit, venirea sfârșitului lumii. Dughin susține că Rusia ortodoxă este singura putere capabilă să îndeplinească acest rol istoric și spiritual, protejând omenirea de asaltul globalismului și al Occidentului.
Această reîncadrare transformă conflictul militar din Ucraina dintr-o dispută teritorială într-un „război sfânt” pentru supraviețuirea ontologică. Pentru Dughin, „operațiunea militară specială” este un act religios, comparabil cu sacrificiul creștin, menit să oprească ceea ce el numește „satanismul” civilizației occidentale.
După noua sa declaratie cum ca Rusia trebuie sa intervina si in razboiul declansat de Israel si SUA impotriba Iranului, deja conceptul de Katehon se generalizeaza si trece la un nivel la care Dughin crede ca Apocalipsa va sosi tocmai de la acest conflict asemanat cu mai vechia profetie despre "Gog si Magog".
Occidentul ca „Civilizație a Antihristului”
În viziunea lui Dughin, Occidentul liberal nu este doar un rival politic, ci întruchiparea „Antihristului colectiv” sau a civilizației „al-Dajjal”. El argumentează că valorile occidentale contemporane—liberalismul, globalismul și ștergerea distincțiilor dintre bine și rău—reprezintă un sistem de „sclavie absolută” care privează omul de libertatea interioară.
Dughin vede această confruntare ca fiind bătălia eschatologică finală. El afirmă că „sfârșitul zilelor” nu va veni de la sine, ci este o sarcină activă, o „metafizică practică” în care Rusia trebuie să acționeze pentru a provoca o nouă renaștere mitică, eliberând lumea de sub dominația occidentală.
Rolul lui Vladimir Putin și al Rusiei
În această arhitectură ideologică, Vladimir Putin este investit cu o responsabilitate cvasi-religioasă în fața divinității. Dughin pledează pentru transformarea statului rus într-un „Imperiu Sfânt” condus de un basileus (monarh sacru), unde mecanismele politice servesc unui scop spiritual superior. De altfel, si Putin impartaseste o viziune istorica a Rusiei si a rolului acesteia determinant in soarta popoarelor.
Deși unii analiști îl consideră pe Dughin un ideolog de la periferia puterii, retorica sa a pătruns în discursul oficial de la Kremlin. Patriarhul Kirill și chiar președintele Putin au utilizat teme similare, descriind lupta Rusiei ca pe o barieră împotriva „satanismului” occidental. Totuși, în timp ce Dughin oferă o viziune apocaliptică radicală, politica externă a lui Putin rămâne adesea ghidată de un pragmatism axat pe menținerea puterii și securitatea națională, folosind aceste elemente ideologice ca instrumente de mobilizare socială și legitimare a confruntării cu NATO.
Rusia este astfel poziționată ca o „cetate asediată” într-o mare ostilă, unde orice influență externă este privită ca subversivă. În această logică a „Sabiei lui Katehon”, orice armă, inclusiv cea nucleară, este justificată ca fiind „sfântă” dacă servește la prevenirea triumfului forțelor pe care Moscova le consideră demonice.
Instituționalizarea „Războiului Sfânt”: De la Filozofie la Dogmă de Stat
Ceea ce părea a fi, în anii trecuți, doar apanajul cercurilor ultranaționaliste conduse de Aleksandr Dughin, a primit recent o confirmare oficială prin documentele emise de Consiliul Mondial al Poporului Rus, sub autoritatea directă a Patriarhului Kirill. Într-un document programatic adoptat la începutul anului 2024, invazia din Ucraina a fost definită explicit drept un „Război Sfânt”. Această barieră între politic și religios a fost definitiv dărâmată, oferind „Sabiei lui Katehon” o legitimitate teologică fără precedent în istoria modernă a Rusiei.
Documentul stipulează că Rusia nu luptă doar pentru interese strategice, ci pentru apărarea „spațiului spiritual unic al Sfintei Rusii”. Din punct de vedere spiritual, acest demers este prezentat ca o misiune de protejare a lumii de „globalismul căzut în satanism”, aliniindu-se perfect cu viziunea lui Dughin despre rolul Rusiei de a stopa venirea Antihristului. Astfel, soldatul rus nu mai este doar un combatant într-un conflict geopolitic, ci devine un „cruciat” contemporan, a cărui jertfă este menită să curețe păcatele și să asigure mântuirea neamului.
Între pragmatism și misticism nuclear
Această fuziune între discursul militar și cel eschatologic are consecințe profunde asupra modului în care Kremlinul proiectează puterea. Prin adoptarea termenului de „Război Sfânt”, orice compromis politic devine aproape imposibil, deoarece negocierile cu Occidentul sunt percepute ca un pact cu forțele demonice. Pentru Putin, această ideologie servește drept un instrument de coeziune socială totală: dacă Rusia este Katehonul, atunci orice amenințare la adresa statului este o amenințare la adresa ordinii divine.
Mai mult, această retorică escaladează periculos atunci când este aplicată arsenalului atomic. În cercurile de influență ale lui Dughin și ale radicalilor ortodocși, armele nucleare sunt uneori numite „sfinte”, fiind garantul suprem că „Lumea Rusă” nu va fi înfrântă de „Occidentul colectiv”. Se creează astfel un paradox sumbru: pentru a preveni sfârșitul lumii (venirea Antihristului), Rusia se declară pregătită să riște un sfârșit al lumii fizic, prin confruntare nucleară, considerând că supraviețuirea într-o lume fără valorile sale tradiționale nu are niciun sens ontologic.
În concluzie, transformarea operațiunii militare în „Sabia lui Katehon” marchează trecerea Rusiei către o stare de mobilizare permanentă, unde granița dintre politica externă și teologia apocaliptică a dispărut. Rusia nu se mai vede doar ca o mare putere, ci ca o barieră mistică, singura forță care, în viziunea susținătorilor săi, mai desparte omenirea de prăpastia finală.
Această ideologie a „Războiului Sfânt” și a „Sabiei lui Katehon” nu rămâne doar la nivelul predicilor de la Moscova, ci provoacă o ruptură seismică în întreaga lume ortodoxă, izolând treptat Rusia de restul patriarhiilor istorice și generând tensiuni în rândul clerului disident.
Izolarea Rusiei în lumea ortodoxă
La nivel internațional, conceptul de „Război Sfânt” susținut de Patriarhul Kirill a fost întâmpinat cu o opoziție vehementă din partea celorlalte biserici autocefale. Patriarhul Ecumenic Bartolomeu de la Constantinopol a condamnat deschis implicarea Bisericii Ruse în justificarea agresiunii, considerând-o o „eroare tragică” ce subminează însăși esența creștinismului. Această divergență a dus la atacuri virulente din partea serviciilor secrete ruse, care l-au numit pe Bartolomeu drept „Antihristul de la Constantinopol”, un atac fără precedent în diplomația ecleziastică modernă.
În România, Patriarhul Daniel a condamnat ferm invazia încă de la început, distanțând Biserica Ortodoxă Română (BOR) de viziunea mesianică a Moscovei. BOR și alte biserici, precum cea a Greciei sau a Ciprului, privesc retorica „Katehonului” ca pe o formă de „etnofiletism” (naționalism religios extrem), care transformă credința într-un instrument geopolitic de expansiune imperială.
Disidența internă și persecuția clerului
În interiorul Rusiei, această ideologie a devenit o dogmă obligatorie, iar orice deviere este pedepsită sever. Clericii care au refuzat să citească „Rugăciunea pentru Victoria Sfintei Rusii” sau care s-au rugat pentru pace în loc de victorie au fost suspendați sau caterisiți. Unii preoți disidenți au fost forțați să părăsească țara, acuzând faptul că Biserica Rusă s-a transformat într-o extensie a aparatului de securitate, fiind poreclită „preoțimea nucleară”.
Impactul în zonele de influență: Republica Moldova
Un front activ al acestui „război sfânt” ideologic se află în Republica Moldova, unde Rusia a investit resurse considerabile pentru a instrui preoți din cadrul Mitropoliei Moldovei (subordonată Moscovei) în spiritul acestor valori apocaliptice. Scopul este influențarea opiniei publice împotriva integrării europene, prezentând UE ca pe o amenințare la adresa credinței ortodoxe și pe Rusia ca pe singurul salvator mistic.
Astfel, „Sabia lui Katehon” nu este doar un concept filozofic abstract, ci un instrument de luptă hibridă care fragmentează comunitățile și rescrie fundamentele teologice ale Ortodoxiei pentru a servi unei viziuni imperiale univoce. Pentru a înțelege cum a devenit „Sabia lui Katehon” un produs de consum în masa rusească, trebuie să privim dincolo de cărțile de filozofie și să observăm cum propaganda de stat a transformat profețiile medievale în instrumente de mobilizare psihologică.
Rădăcinile mistice: De la „A Treia Romă” la Dughin
Aleksandr Dughin nu a inventat mesianismul rus, ci l-a reactualizat. El se bazează pe vechea profeție a călugărului Filoftei din secolul al XVI-lea: „Două Rome au căzut, a treia stă, iar a patra nu va mai fi”. În această viziune, Moscova este ultima redută a creștinismului autentic. Dughin adaugă un strat eschatologic modern, susținând că, dacă Rusia eșuează în rolul de Katehon, istoria însăși se va opri, lăsând loc haosului absolut.
Această idee este injectată constant în spațiul public prin intermediul unor figuri precum Vladimir Soloviov sau Margarita Simonian. Aceștia nu mai vorbesc despre „denazificare” în termeni politici, ci despre o luptă împotriva „antihristului colectiv”. Mesajul este simplu: „Noi mergem în Rai ca martiri, ei pur și simplu vor crăpa”.
Adaptarea propagandei pentru „omul de rând”
Propaganda de stat a reușit să „traducă” aceste concepte abstracte pentru publicul larg prin câteva mecanisme psihologice cheie:
- Sacralizarea sacrificiului: Moartea pe front nu mai este prezentată ca o pierdere tragică, ci ca o îndeplinire a misiunii de „păzitor al lumii”. Televiziunea de stat rusă prezintă adesea imagini cu preoți care binecuvântează tancurile, transformând echipamentul militar în obiecte de cult sub egida „preoțimii nucleare”.
- Demonizarea celuilalt: Occidentul nu este prezentat doar ca un inamic geopolitic, ci ca o sursă de degradare morală care urmărește distrugerea „codului genetic” rus. Prin această lentilă, rachetele rusești devin pedepse divine, iar intervenția militară o formă de exorcism global.
- Fatalismul mesianic: Cetățeanul rus este convins că suferința economică sau izolarea internațională sunt semne ale „căii celei strâmte” pe care doar alesul (Rusia) o poate parcurge. Această logică anulează orice dorință de protest, deoarece miza este considerată a fi eternitatea, nu confortul material.
Astfel, „Sabia lui Katehon” a devenit dintr-o metaforă obscură un pilon al supraviețuirii regimului, oferind o justificare metafizică pentru un conflict care, altfel, ar părea absurd și autodistructiv.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Analiză: Geopolitica unei confruntări iminente – Pariul american asupra Iranului și unda de șoc globală. La ce să se aștepte Europa
Strategia administrației de la Washington, care mizeaza pe o prabușire a regimului de la Teheran intr-un interval optimi ...
-
Detalii de culise: Cum au lucrat serviciile secrete pentru a-l localiza și elimina pe Ali Khamenei
SUA și Israelul au colaborat o lunga perioada de timp ca sa puna la punct eliminarea lui Ali Khamenei. New York Times sp ...
-
Ayatollahul Ali Khamenei a ales să nu se ascundă în bunker și să moară ca martir pentu ca succesorii săi să lupte cu mai multă înverșunare
Foarte ciudat e ca in ciuda tuturor avertismentelor, Ayatollahul Ali Khamenei nu s-a ascuns in bunkerul sau personal, ci ...
-
Ali Khamenei s-a vazut in decembrie 1989 cu Nicolae Ceaușescu. Unul abia preluase puterea, celalat urma să fie ucis de popor
18 decembrie 1989. Nicolae Ceausescu a plecat in ultima vizita oficiala in Republica Islamica Iran, chiar in timpul Revo ...
-
Miliarde "arse" în două zile la BNR pentru salvarea leului înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale
Tensiunile politice dinaintea turului al doilea al alegerilor prezidențiale au provocat un șoc major pe piața valutara, ...
-
Prin cine a ajuns infuencerul Lucian Mîndruță să aibă acces în numai 24 de ore la cel mai important summit de la Washington al lui Donald Trump
Anunțul lui Nicușor Dan cu privire la participarea sa la Consiliul Pacii a produs mare valva printre jurnaliștii din țar ...
-
Justiția, o frază de dânșii inventată: Padocul groazei din Vrancea - 15.000 de animale omorâte cu bani publici
SC Vetmedan SRL funcționeaza inca din 2003 in localitatea Suraia din Vrancea și gestioneaza adaposturi pentru caini in b ...
-
Jocul lui Ilie de la Șpăgărie: Companiile franceze, deranjate că România a semnat contracte mai scumpe prin SAFE cu Germania. "Să ne explice cineva de ce"
O disputa mocnita a izbucnit in industria de aparare, dupa ce au aparut informații conform carora Romania ar pregati con ...
-
Misterul morții lui Jeffrey Epstein. Anunțul oficial al decesului a fost făcut cu o zi înainte ca miliardarul pedofil să fie găsit inconștient în celula sa
Un act oficial care confirma moartea lui Jeffrey Epstein cu o zi inainte ca acesta sa fie gasit inconștient in celula sa ...
-
Dezvăluire: Cum au izbucnit scandalurile Groenlanda și Canada înainte de dosarul Epstein
Peste trei milioane de pagini din dosarul traficantului de persoane Jeffrey Epstein au fost desecretizate recent, iar in ...
-
Rețeaua din umbră care ține economia Rusiei conectată la exterior, în pofida sancțiunilor occidentale
O firma apropiata Kremlinului muta miliarde prin numerar, crypto și cambii, ajutand Rusia sa ocoleasca sancțiunile și sa ...
-
Dosarele Epstein dezvăluie legături directe cu înființarea, lansarea și finanțarea Bulei Bitcoin
Ultima serie de „dosare Epstein" a aruncat o noua lumina asupra relațiilor defunctului infractor sexual cu unii di ...
-
Președintele Donald Trump e acuzat că a bătut și a violat în serie o fetița de 13 ani chiar în anul cand a câștigat primul mandat
Presedintele SUA Donald Trump este acuzat ca a violat o fetița de 13 ani, a carei identitate reala nu a fost difuzata di ...
-
Dosarul Epstein - complicii din România care apar în documentele desecretizate. Cine patrona reteaua de fete din Europa de Est
Departamentul de Justiție a facut publice peste un milion de documente, care atrag atenția asupra unei liste impresionan ...
-
DOCUMENT: Ca să ajungă președinte, Nicușor Dan a fost împrumutat cu 12 milioane de euro în timp record, dintre care 9 milioane nu știm nici până azi de unde au venit
Cautam numarul de creditori ramași anonimi din declarația de avere a lui Nicușor, ca sa constat ca la vremea respectiva ...
-
Fosta ambasadoare SUA la București, Kathleen Kavalec, avea la reședința sa tablouri cu ritualuri satanice cu bebeluși. Este motivul pentru care a fost retrasă din România
Directorul programului Art in Embassies din Departamentul de Stat, Erin Elmore, a facut dezvaluiri explozive despre fost ...
-
Dovada că Moderna avea brevetate nanocipul si nanoparticulele purtatoare de ARNm modificat din anul premergător vaccinării în masă
Doctorul Adrian Cacovean a publicat pe pagina sa de facebook "Patentul nanocipului Moderna". La fel si "Patentul nanopar ...
-
Cum a ajuns la SAPE un incompatibil care mai conduce încă și Portul Constanța
Lui Mihai Teodorescu de la conducerea Administrației Porturilor Maritime Constanța i se pregatise un loc calduț la Socie ...
-
Plan secret britanic pentru influențarea opiniei publice spre unirea RO cu MD. Alexander Nix ar pregăti atacuri cu drone!
Marea Britanie pregatește o operațiune complexa de manipulare mediatica și atentate simulate pentru a accelera ...
-
Un agent FBI dezvăluie: O conspirație satanică profundă se află la comanda instituțiilor de vârf ale SUA
Fostul agent FBI Ted Gunderson, retras din serviciu, a susținut pana la moartea sa ca in Statele Unite exista o rețea ex ...
-
Nenorocirea care ne paște odată cu semnarea acordului Mercosur: România e cel mai mare exportator de cereale din UE
Romania este cel mai mare exportator de cereale din UE. Însa țara noastra vinde in alte state marfa ieftina sub fo ...
-
Afacerea "Dan-Dan": AEP acuză cǎ Nicuşor a restituit un împrumut important luat de la sora sa Claudia din banii de donații ai "admiratorilor"
Din raspunsul oficial al AEP pentru președintele Nicușor Dan reiese ca acesta i-a intors surorii sale - Claudia Dan - un ...
-
Andrei Caramitru emite doctrine progresit neo-marxiste dintr-o vilă de patrimoniu de 3 milioane de euro din Dorobanți
În toamna anului 2013, Andrei Dragoș Caramitru, fiul cel mare al actorului Ion Caramitru, a devenit proprietarul u ...
-
Gaura neagră din energie: statul a acumulat datorii de peste 9,5 miliarde de lei către furnizori. Avertismentul experților: „Românii vor plăti aceste oale sparte"
Datele transmise de Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), la solicitarea „Adevarul", ...
-
Petrolierul confiscat de SUA și legăturile cu Republica Moldova - În schemă apare și Ilan Şor
Petrolierul rus Marinera care a fost confiscat miercuri de autoritatile americane, dupa ce a fost urmarit peste doua sap ...
-
Lovitură de teatru: UE a cumpărat de 7,3 miliarde de Euro gaz lichefiat rusesc
Guvernele europene au fost acuzate ca alimenteaza razboiul lui Vladimir Putin in Ucraina, deoarece noi date arata ca Kre ...
-
Marco Rubio e legat de traficul de droguri al marilor carteluri sud-americane care i-au finantat indirect cariera politică
Marco Rubio, in adolescența, caștiga bani in plus lucrand pentru defunctul sau cumnat, Orlando Cicilia. Afacerea acestui ...
-
Urmează o criză a apei fără precedent: Apa potabilă se va plati cu aur și zeci de milioane de oameni vor muri de sete. In România situația e extrem de gravă deja
O stire care a aparut in urma cu doua zile arata ca Pamantul va traversa o criza de apa potabila fara precedent. Stirea ...
-
Tatăl ministrului apărării a ajuns pensionar special cu încălcarea legii
Am ințeles ca domnul Miruța e scandalizat de faptul ca tatal lui are o pensie mai mare decat salariul lui de ministru. Ș ...
-
Judecătorul Geani boicotează ședințele CCR cu un interes direct să nu treacă reforma pensiilor magistraților: Soției lui judecătoare i s-ar tăia pensia
Judecatorul CCR Gheorghe Stan zis Geani este unul dintre cei 4 magistrați numiți de PSD la Curtea Constituționala care b ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu