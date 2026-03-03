Alexander Dughin, un ideolog important al „lumii ruse", a făcut declarații șocante după prăbușirea regimului din Iran. Într-o serie de postări pe blogul său personal de pe Telegram, el a avertizat că Rusia ar putea avea aceeași soartă dramatică ca Iranul, după uciderea liderului suprem iranian, Ali Khamenei.

Alexander Dughin a scris că „Clopotul final a sunat pentru Rusia" și că regimul de la Moscova se află într-o situație critică, considerând că „strategia de a prezenta Rusia ca fiind stabilă și liniștită s-a epuizat", notează Dialog. Filosoful crede că următorul pas pe agenda globală ar putea fi o cădere a regimului rus, dacă Iranul va ceda presiunilor externe. „Dacă Iranul rezistă, ar putea fi încă o șansă, dar dacă se prăbușește, Rusia va fi următoarea țintă", a declarat el.

De asemenea, Alexander Dughin a lăudat rapiditatea și determinarea lui Donald Trump, dar a condamnat decizia acestuia de a elimina regimul iranian, numind-o „răutate pură". El a cerut ca guvernul rus să adopte măsuri mai drastice, cum ar fi mobilizarea și militarizarea completă, însă a susținut că autoritățile ruse nu doresc să adopte aceste măsuri. În plus, ideologul a propus ca acțiunile Rusiei în Ucraina să fie redenumite „Sabia lui Katechon", o schimbare de retorică care, în opinia sa, ar putea inversa cursul războiului și ar putea aduce victoria Rusiei.

Filosoful și-a exprimat și îngrijorarea față de un posibil scenariu în care Occidentul ar lansa o operațiune similară în Rusia, menționând că nu există un plan sau o structură solidă pentru a face față unei astfel de amenințări. "Ei bine, iertați-mi obrăznicia, dar voi întreba evidentul. Suntem pregătiți pentru un astfel de scenariu? Avem un protocol? Avem o structură puternică care să țină Rusia pe loc dacă se întâmplă ceva", a întrebat el retoric.