Explozie pe piata AI: Userii și-au dezinstalat masiv ChatGPT după acordul cu Pentagonul. Războiul Anthropic cu OpenAI a ajuns la cote maxime
Postat la: 04.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Aplicația ChatGPT a înregistrat o creștere bruscă a dezinstalărilor exact în ziua în care OpenAI a anunțat un acord cu Pentagonul. Datele arată un salt spectaculos al ștergerilor aplicației, în timp ce instalările au început să scadă, iar recenziile negative s-au înmulțit. Evoluția pare să fie legată direct de reacția utilizatorilor la parteneriatul dintre compania americană și armata SUA.
Pe 28 februarie, ChatGPT a avut cu 295% mai multe dezinstalări față de ziua precedentă, potrivit unei estimări realizate de Sensor Tower. Creșterea a coincis cu momentul în care OpenAI a anunțat un acord cu Pentagonul, prin care armata americană a decis să înlocuiască Claude cu ChatGPT. În aceeași zi, compania a comunicat că armata SUA va utiliza ChatGPT în baza unei înțelegeri cu Pentagonul.
Deși conducerea OpenAI a susținut că termenii sunt similari celor care generaseră nemulțumiri în relația dintre Pentagon și Anthropic, o parte dintre utilizatori au perceput situația diferit și au decis să renunțe la aplicație. Anthropic refuzase anterior ca modelul său, Claude, să fie folosit de armata americană pentru dezvoltarea armelor autonome și pentru supravegherea în masă. În schimb, OpenAI a acceptat utilizarea ChatGPT „în toate scopurile legale". În contextul reacțiilor la adresa Pentagonului administrației Trump, Claude a înregistrat o creștere a instalărilor cu 37% pe 27 februarie și cu 51% pe 28 februarie.
În același timp, ChatGPT nu a mai continuat trendul ascendent. În ultimele două zile ale lunii, instalările aplicației au scăzut cu 13%, respectiv 5%. Pe lângă dezinstalări, aplicația a primit un număr mult mai mare de evaluări critice. Numărul recenziilor de o singură stea a crescut cu 775%. Reacția utilizatorilor pare să fie confirmată și de poziția ulterioară a conducerii OpenAI. Șeful companiei a declarat că a fost o greșeală grăbirea acordului cu Pentagonul și că termenii înțelegerii urmează să fie renegociați.
