Iranul anunță că are controlul total asupra Strâmtorii Ormuz. De aici se poate declansa Al 3-lea Război Mondial și iată cum VIDEO
Postat la: 04.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Strâmtoarea Ormuz, între „Controlul Total” al Iranului și Escorta SUA: Scenariul unui conflict global
Tensiunile în Golful Persic au atins un punct critic după ce Gardienii Revoluției din Iran au anunțat că dețin „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz. Într-o lume dependentă de fluxul de hidrocarburi, această declarație, dublată de replica fermă a Casei Albe, transformă această fâșie îngustă de apă în cel mai periculos punct de pe harta geopolitică actuală, capabil să declanșeze un al treilea război mondial.
Artera vitală a omenirii: 13 milioane de barili pe zi sub asediu
Importanța Strâmtorii Ormuz nu poate fi subestimată. Conform datelor Kpler, în 2025, aproximativ 13 milioane de barili de petrol au tranzitat zilnic această rută, reprezentând 31% din fluxurile maritime globale de țiței. Statutul de „unică ieșire” din Golful Persic o face o țintă strategică irezistibilă: cine controlează Ormuz, controlează ritmul în care bate inima economiei mondiale. Orice blocaj aici ar însemna un șoc energetic global instantaneu.
Provocarea Teheranului și „Controlul Total”
Afirmația lui Mohammad Akbarzadeh, înalt responsabil al forțelor navale ale Gardienilor Revoluției, conform căreia strâmtoarea se află sub controlul absolut al marinei iraniene, este interpretată ca o provocare directă la adresa libertății de navigație. Prin această poziționare, Iranul își demonstrează capacitatea de a transforma o cale comercială într-o zonă de război, folosindu-se de proximitatea coastelor sale pentru a monitoriza și, eventual, a bloca traficul maritim internațional.
Replica lui Donald Trump: Escortă militară și garanții financiare
Reacția Statelor Unite a fost imediată și tranșantă. Președintele Donald Trump a anunțat că Marina SUA este pregătită să escorteze petrolierele „dacă este necesar”, subliniind că fluxul global de energie este o prioritate de securitate națională. Mai mult, prin implicarea Corporației de Finanțare pentru Dezvoltare (DFC) pentru a oferi asigurări de risc politic, Washingtonul semnalează că este gata să susțină economic liniile de transport maritim, pregătind terenul pentru o prezență militară permanentă și activă în zonă.
Fitilul WW3: De la incident naval la război total
Riscul declanșării unui conflict la scară largă rezidă în posibilitatea unei erori de calcul. O tentativă a Iranului de a opri un petrolier escortat de distrugătoare americane ar putea duce la un schimb de focuri direct. Într-un astfel de scenariu, implicarea altor puteri regionale, precum Emiratele Arabe Unite sau Omanul, și reacția marilor consumatori de energie ar putea atrage rapid marile puteri în conflict. „Puterea militară a Statelor Unite este cea mai mare de pe Pământ”, a avertizat Trump, sugerând că orice obstacol în calea fluxului de energie va fi înlăturat prin forță, ceea ce ar putea deschide cutia Pandorei la nivel mondial.
- Explozia cotațiilor: Prețul petrolului Brent a sărit deja peste 82-85 dolari pe baril în primele zile ale lunii martie 2026.
- Prognoze alarmante: Analiștii avertizează că o închidere totală, chiar și temporară, ar putea împinge prețul spre 140-150 dolari pe baril. Bloomberg Economics estimează că o blocadă prelungită ar putea scumpi petrolul cu 80% față de nivelurile de dinaintea conflictului.
- Efectul în lanț: Creșterea costurilor energetice alimentează inflația globală, forțând băncile centrale să amâne tăierea dobânzilor. În România, prețul carburanților ar putea depăși pragul de 9-10 lei/litru dacă barilul se stabilizează la peste 100 de dolari.
- Limitările alternativelor: Conductele care ocolesc strâmtoarea (prin Arabia Saudită sau EAU) nu pot prelua decât o fracțiune din volumul total, lăsând un deficit masiv de aprovizionare.
- Ambarcațiunile rapide (Swarm Boats): Sute de bărci de atac rapide, înarmate cu rachete și torpile, sunt proiectate să „satureze” sistemele defensive ale navelor mari prin atacuri simultane din direcții multiple.
- Arsenalul de rachete și drone: Iranul a desfășurat recent rachete hipersonice Fattah-2 și utilizează portavioane de drone (precum Shahid Bagheri) pentru a lovi ținte la mare distanță.
- Minarea strâmtorii: Aceasta rămâne cea mai simplă și eficientă metodă de a face zona „neasigurabilă” pentru transportul comercial, forțând companiile de asigurări să ridice primele de risc de zece ori sau să suspende acoperirea.
- Răspunsul SUA (Operațiunea Epic Fury): Forțele americane au început deja lovituri asupra bazelor navale iraniene (Bandar Abbas, Jask) pentru a neutraliza bateriile de coastă și a scufunda navele de sprijin înainte ca acestea să poată bloca complet tranzitul.
