Iranul anunță că are controlul total asupra Strâmtorii Ormuz. De aici se poate declansa Al 3-lea Război Mondial și iată cum VIDEO

Strâmtoarea Ormuz, între „Controlul Total” al Iranului și Escorta SUA: Scenariul unui conflict global

Tensiunile în Golful Persic au atins un punct critic după ce Gardienii Revoluției din Iran au anunțat că dețin „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz. Într-o lume dependentă de fluxul de hidrocarburi, această declarație, dublată de replica fermă a Casei Albe, transformă această fâșie îngustă de apă în cel mai periculos punct de pe harta geopolitică actuală, capabil să declanșeze un al treilea război mondial.

Artera vitală a omenirii: 13 milioane de barili pe zi sub asediu

Importanța Strâmtorii Ormuz nu poate fi subestimată. Conform datelor Kpler, în 2025, aproximativ 13 milioane de barili de petrol au tranzitat zilnic această rută, reprezentând 31% din fluxurile maritime globale de țiței. Statutul de „unică ieșire” din Golful Persic o face o țintă strategică irezistibilă: cine controlează Ormuz, controlează ritmul în care bate inima economiei mondiale. Orice blocaj aici ar însemna un șoc energetic global instantaneu.

Provocarea Teheranului și „Controlul Total”

Afirmația lui Mohammad Akbarzadeh, înalt responsabil al forțelor navale ale Gardienilor Revoluției, conform căreia strâmtoarea se află sub controlul absolut al marinei iraniene, este interpretată ca o provocare directă la adresa libertății de navigație. Prin această poziționare, Iranul își demonstrează capacitatea de a transforma o cale comercială într-o zonă de război, folosindu-se de proximitatea coastelor sale pentru a monitoriza și, eventual, a bloca traficul maritim internațional.

Replica lui Donald Trump: Escortă militară și garanții financiare

Reacția Statelor Unite a fost imediată și tranșantă. Președintele Donald Trump a anunțat că Marina SUA este pregătită să escorteze petrolierele „dacă este necesar”, subliniind că fluxul global de energie este o prioritate de securitate națională. Mai mult, prin implicarea Corporației de Finanțare pentru Dezvoltare (DFC) pentru a oferi asigurări de risc politic, Washingtonul semnalează că este gata să susțină economic liniile de transport maritim, pregătind terenul pentru o prezență militară permanentă și activă în zonă.

Fitilul WW3: De la incident naval la război total

Riscul declanșării unui conflict la scară largă rezidă în posibilitatea unei erori de calcul. O tentativă a Iranului de a opri un petrolier escortat de distrugătoare americane ar putea duce la un schimb de focuri direct. Într-un astfel de scenariu, implicarea altor puteri regionale, precum Emiratele Arabe Unite sau Omanul, și reacția marilor consumatori de energie ar putea atrage rapid marile puteri în conflict. „Puterea militară a Statelor Unite este cea mai mare de pe Pământ”, a avertizat Trump, sugerând că orice obstacol în calea fluxului de energie va fi înlăturat prin forță, ceea ce ar putea deschide cutia Pandorei la nivel mondial.