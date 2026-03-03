Trump stârneşte noi îngrijorări privind starea sa de sănătate: O eczemă neplăcută a fost observată pe gâtul său

În timp ce vorbea, luni, la Casa Albă despre războiul său din Iran, jurnaliştii au remarcat că are o pată roşu închis pe piele, la gât, care i se vedea ieşind de sub gulerul cămăşii. Într-o fotografie făcută de fotograful AFP Saul Loeb, se vede şi o crustă adâncă a eczemei, scrie Daily Mail.

Gâtul lui Donald Trump era marcat de o erupţie cutanată roşie care părea dureroasă, în timp ce el înmâna medalii de onoare veteranilor la Casa Albă luni, la câteva zile după ce SUA au intrat în război cu Iranul. Pielea din spatele urechii drepte părea să fie acoperită de cruste şi să se exfolieze, fiind vizibilă pentru camerele de filmat în timp ce el se deplasa de-a lungul rândului de laureaţi.

Erupţia a fost imediat remarcată, iar utilizatorii reţelelor sociale au speculat dacă aceasta este legată de o afecţiune sau de un diagnostic specific. „Urme ciudate pe gâtul lui Trump", a spus un utilizator X. Un altul a remarcat că arăta ca o erupţie „urâtă" provocată de zona zoster, în timp ce un al treilea a susţinut că poate să fie o reacţie adversă la produsele de curăţare de pe hainele sale: „Îşi curăţă hainele la curăţătorie în timpul zborurilor şi îşi schimbă costumele prea repede".

Într-o declaraţie, medicul lui Trump, Sean Barbabella, a spus pentru CBS News: „Preşedintele Trump foloseşte o cremă foarte obişnuită pentru partea dreaptă a gâtului, care este un tratament preventiv pentru piele, prescris de medicul Casei Albe. Preşedintele foloseşte acest tratament de o săptămână, iar roşeaţa se aşteaptă să dureze câteva săptămâni".

El nu a spus ce afecţiune anume tratează crema respectivă. O pată decolorată în aceeaşi zonă a gâtului a fost observată în fotografiile cu Trump realizate în timpul atacurilor asupra Iranului, în camera de criză improvizată de la Mar-a-Lago, dar şi atunci când a susţinut discursul privind starea naţiunii de săptămâna trecută, scrie Daily Mail, care are şi o mică galerie foto.

Nu a fost clar imediat ce a cauzat problema dermatologică a preşedintelui. Cauzele posibile ale unei erupţii cutanate ar putea include dermatita de contact sau atopică (eczema), psoriazisul sau erupţia cutanată cauzată de căldură. Ar putea fi cauzată şi de zona zoster.

De asemenea, mâna dreaptă a lui Trump, unde de-a lungul timpului au mai fost observate echimoze, părea, de asemenea, să fie mai albă luni, ca şi cum ar fi fost acoperită cu fond de ten, potrivit unei alte fotografii realizate de Saul Loeb.

Preşedintele, în vârstă de 79 de ani, este analizat cu atenţie sporită după ce a dezvăluit anul trecut că se învineţeşte şi sângerează uşor, fotografiile arătând adesea o pată de fond de ten sau benzi care îi acoperă dosul mâinilor. Trump atribuie vânătăile unei doze mai mari de aspirină şi strângerilor de mână neîncetate care vin odată cu funcţia sa.

Vara trecută, el a fost diagnosticat cu insuficienţă venoasă cronică, o afecţiune cauzată de leziuni ale venelor picioarelor, care afectează fluxul sanguin către inimă şi poate produce umflături la nivelul picioarelor şi gleznelor, o afecţiune destul de obişnuită odată cu înaintarea în vârstă.

Din iulie, Trump a fost văzut în repetate rânduri cu o vânătaie mare pe dosul mâinii drepte, cu excepţia câtorva cazuri în care, în mod inexplicabil, aceasta a apărut pe mâna stângă. Preşedintele a devenit priceput în a o ascunde de public, fie cu ajutorul machiajului, fie prin poziţionarea atentă a mâinilor.