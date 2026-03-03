Tucker Carlson: Arabia Saudită și Qatar au arestat agenți Mossad care plănuiau atentate cu bombă ca să dea vina pe iranieni
Postat la: 03.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Jurnalistul american Tucker Carlson a declarat luni că Arabia Saudită și Qatar au prins și „arestat agenți israelieni ai Mossadului care plănuiau atentate cu bombă în aceste țări".
„De ce ar comite israelienii atentate cu bombă în țările din Golf, care sunt, de asemenea, atacate de Iran?", a întrebat Carlson în emisiunea sa, adăugând: „Nu sunt ei de aceeași parte?"
„Israelul vrea să facă rău Iranului, Qatarului, Emiratelor Arabe Unite, Arabiei Saudite, Bahrainului, Omanului și Kuweitului", a spus el.
În emisiunea sa, Carlson a mai spus că Israelul seamănă în mod deliberat haos printre aliații arabi ai Americii. De asemenea, nu Iranul a atacat instalațiile petroliere din Arabia Saudită. "Atacul asupra rafinăriei saudite Aramco a fost efectuat de Israel", a transmis și Agenția de știri iraniană Tasnim.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
12 ore din viata unui om reprezintă 12 ani din "traiul" Inteligentei Artificiale. Pentru un computer cuantic cu AI echivalentul ar fi la 50 de ani
Omenirea se afla in pragul unei coliziuni frontale cu o realitate tehnologica ce pare extrasa direct din paginile litera ...
-
Wall Street Journal: Donald Trump a căzut într-o capcană și a rămas șocat de capabilitățile militare ale Iranului
Statele Unite și Israelul au lansat un atac cu peste 400 de avioane - din cel puțin 800 care fusesera puse in stare de a ...
-
Operațiune fulger a Israelului: 100 de avioane de vânătoare au lansat peste 250 de bombe în biroul prezidențial iranian
Forțele Aeriene Israeliene au lovit peste noapte „complexul de conducere" al Iranului la Teheran, spune armata isr ...
-
Sfaturi pentru o compoziție corporală optimă
Sanatatea ta și rezultatele estetice sunt intr-o simbioza perfecta. Nu poți obține un corp definit fara un metabolism ca ...
-
Evaluarea pieței țintă prin prisma criteriilor ESG
Criteriile ESG - mediu, social și guvernanța - reprezinta, in prezent, un instrument esențial pentru companiile care vor ...
-
Dosarul prostituatelor de lux din saloane de masaj: Văduva lui Gabriel Cotabiță, eliberată pe control judiciar
Vaduva lui Gabriel Cotabița a fost eliberata pe control judiciar, in dosarul care vizeaza prostituția practicata in salo ...
-
Beneficiile flexibilității rambursării în gestionarea unui credit
În gestionarea finanțelor personale, alegerea unui credit potrivit stilului tau de viața poate transforma un plan ...
-
Tehnologie smart pe două roți - cum să alegi o trotinetă electrică potrivită
În prezent, trotinetele electrice au devenit o soluție rapida și ecologica pentru deplasarile urbane. Alegerea mod ...
-
Sănătatea aparatului respirator și a simțurilor: De ce nu trebuie să ignori semnalele corpului tău
Te-ai trezit vreodata cu o senzație de presiune in zona frunții care pur și simplu nu dispare, sau cu un țiuit discret i ...
-
Impactul tehnologiei asupra experienței clienților din restaurante
Tehnologia iși face loc tot mai mult in viețile cotidiene, iar industria ospitaliera nu face excepție. Restaurantele au ...
-
Mai multe bombe! Strategia de război asimetric a Iranului explicată în doi pași și trei mișcări
Este important sa ințelegem ca Iranul nu duce un razboi simetric impotriva SUA/Israelului. Nu pot și nu o fac. Iranul fa ...
-
Vladimir Putin ar trebui să se teamă. Ar putea avea aceeași soartă ca liderul iranian: "Clopotul final a sunat"
Alexander Dughin, un ideolog important al „lumii ruse", a facut declarații șocante dupa prabușirea regimului din I ...
-
Patru ministere au strâns datorii istorice la ANAF în timp ce Ilie Bolojan creștea taxele românilor: Nouă orașe au restanțe mari către stat
Datoriile a patru ministere din Romania au ajuns la cote istorice. Asta in timp ce guvernul Bolojan a marit taxele pentr ...
-
Trump stârneşte noi îngrijorări privind starea sa de sănătate: O eczemă neplăcută a fost observată pe gâtul său
În timp ce vorbea, luni, la Casa Alba despre razboiul sau din Iran, jurnalistii au remarcat ca are o pata rosu inc ...
-
Gărzile Revoluţionare iraniene au închis Strâmtoarea Ormuz: „Incendiem orice navă care vrea să treacă!"
Comandantul Garzilor Revolutionare iraniene a anuntat ca stramtoarea Ormuz este inchisa traficului maritim si ca Iranul ...
-
Paradisul fiscal Dubai se spulberă, după riposta Iranului - Oamenii mutați în Dubai cu afacerei se revoltă: Nu ne-am imaginat niciodată
Paradisul fiscal Dubai se face praf in lumina celor mai noi atacuri lansate de Iran dupa ce SUA și Israel au atact pentr ...
-
Petrolier lovit în largul costelor Omanului - O persoană a fost ucisă
O persoana a fost ucisa intr-un atac asupra unui petrolier in largul coastei Muscatului, care a provocat și o explozie ș ...
-
Nebunie mai mare nici că s-a vazut: vorbim deja de un Dictator al Planetei - Melania Trump va prezida Consiliul de Securitate al ONU
Melania Trump, soția presedintelui SUA, Donald Trump, va conduce, luni, o ședința a Consiliului de Securitate, cel mai i ...
-
AI-ul folosit de companii începe să scape de sub control. Se cere un buton de oprire, dar nimeni nu știe sa-l folosească
Pe fondul extinderii rapide a inteligenței artificiale in companii, apare un risc greu de anticipat chiar și pentru lide ...
-
Avion de luptă american F-15, prăbușit în Kuweit. Pilotul s-a catapultat în ultima clipă
Un avion de vanatoare de tip F-15 Strike Eagle al Forțelor Aeriene ale SUA s-a prabușit in Kuweit, intr-un incident care ...
-
Jaf în plină zi, la Cluj: Tâlhărit în propria casă, agresorii capturați de polițiști
Un barbat din județul Cluj a fost atacat in propria locuința, in plina zi, de doua persoane care i-au furat banii și bij ...
-
Cât costă un zbor către Europa prin Riad - poarta de scăpare pentru bogații blocați în Golful Persic
Riadul a devenit principala ruta de evacuare pentru persoanele foarte bogate si directorii de top blocati in statele din ...
-
Prețul petrolului a explodat efectiv după războiul din Orientul Mijlociu: a ajuns la cel mai ridicat nivel începând din ianuarie 2025
Cotatia titeiului Brent cu livrare in luna aprilie a crescut cu 14% la deschiderea burselor asiatice, ajungand la 82,37 ...
-
Presa americană: Cum l-au depistat și omorât SUA și Israel pe ayatollahul Khamenei. La ce a trebuit să recurgă atacatorii în plin Ramadam
Serviciile de informații ale Israelului și SUA au aflat de o intalnire de ultima ora a conducerii iraniene, care s-a adu ...
-
Cum a dispărut total USS Gerald Ford în toiul atacului americano-israelian asupra Iranului și care e rolul acestei manevre total neobișnuite
Cunoscutul analist militar Shanaka Anslem Perera, care urmareste evenimentele din Orientul Mijlociu, a comentat o manevr ...
-
Ești deja marcat cu numărul fiarei chiar acum. Fiecare celulă a corpului tău poartă pecetea cu 666 și nu e teoria conspirației
Suna ca inceputul unui film de groaza. Dar nu este. Este chimie de liceu, despre care Biserica a preferat sa taca. Mulți ...
-
Analiză alarmantă: conflictul dintre SUA, Israel și Iran poate destabiliza grav economia mondială
Atacurile lansate sambata de Statele Unite si Israel asupra Iranului, vizand structuri de conducere, au amplificat tensi ...
-
SUA au atacat Iranul cu drone explozive "de unică folosință ieftine", o tehnologie folosită în războiul din Ucraina. Anunțul armatei
Armata americana a anunțat sambata, 28 februarie, ca a folosit - pentru prima oara - in lupta drone explozive in atacuri ...
-
Principalul consilier al ayatollahului Ali Khamenei promite răzbunare, după atacurile asupra liderului suprem: Criminalii sioniști și americanii vor regreta
Dupa ce Channel 12 a relatat ca se numara printre principalii oficiali iranieni vizați in loviturile SUA și Israel, prin ...
-
Generația celor 47 de secunde: Cum ne-au fragmentat telefoanele puterea de concentrare
Durata medie de atenție a scazut dramatic in ultimele doua decenii, de la aproximativ doua minute și jumatate la doar 47 ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu