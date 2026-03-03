Jurnalistul american Tucker Carlson a declarat luni că Arabia Saudită și Qatar au prins și „arestat agenți israelieni ai Mossadului care plănuiau atentate cu bombă în aceste țări".

„De ce ar comite israelienii atentate cu bombă în țările din Golf, care sunt, de asemenea, atacate de Iran?", a întrebat Carlson în emisiunea sa, adăugând: „Nu sunt ei de aceeași parte?"

„Israelul vrea să facă rău Iranului, Qatarului, Emiratelor Arabe Unite, Arabiei Saudite, Bahrainului, Omanului și Kuweitului", a spus el.

În emisiunea sa, Carlson a mai spus că Israelul seamănă în mod deliberat haos printre aliații arabi ai Americii. De asemenea, nu Iranul a atacat instalațiile petroliere din Arabia Saudită. "Atacul asupra rafinăriei saudite Aramco a fost efectuat de Israel", a transmis și Agenția de știri iraniană Tasnim.