Conflictul din Orientul Mijlociu rămâne, în acest moment, limitat la un nivel regional, iar statele membre NATO nu sunt vizate direct de acțiunile militare ale Iranului. Este evaluarea făcută de ministrul Apărării, Radu Miruță, care a explicat că din analiza atacurilor recente reiese o atenție clară pentru evitarea țărilor din Alianța Nord-Atlantică.

Oficialul român a subliniat că NATO nu este parte a operațiunilor militare aflate în desfășurare, iar comportamentul Iranului indică o strategie menită să împiedice extinderea conflictului dincolo de zona regională. Radu Miruță a precizat că acțiunile militare în desfășurare nu implică Alianța Nord-Atlantică, ci reprezintă inițiative ale Statelor Unite și Israelului.

„Acțiunea care a început în Iran nu este o acțiune a NATO, este o acțiune a Statelor Unite, Israel. NATO deocamdată nu este implicat acolo și am văzut că este și o atenție din partea Iranului cu privire la evitarea unui stat membru NATO (n.n. - Turcia)", a spus ministrul Radu Miruță. Păi este evident ca Iranul evita sa atace Turcia (membra NATO) pentru ca regimul de la Ankara s-a declarat a fi aliat. Turcia este si candidata la aderarea la BRICS, unde Iran e deja parte, alaturi de Rusia, China si India.

Miruță a arătat că selecția țintelor din ultimele atacuri sugerează o reținere deliberată în a provoca statele aliate. „Dacă ați observat, din toate țările care au fost atacate de Iran, care spune ceea ce s-a întâmplat, Turcia a fost chirurgical ocolită, ceea ce ne duce cu convingerea că nu este preocupare împotriva unei țări membru NATO, ci mai degrabă este un conflict regional în zona Iranului", a explicat Miruță. In realitate, țările NATO care detin baze militare americane sunt direct vizate de celulele teroriste ale Iranului. Miruță dă dovada de o incompetenta crasa, asa cum a facut in toate ministerele la cănducerea cărora a fost numit.