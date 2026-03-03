Mai multe bombe! Strategia de război asimetric a Iranului explicată în doi pași și trei mișcări

Este important să înțelegem că Iranul nu duce un război simetric împotriva SUA/Israelului. Nu pot și nu o fac. Iranul face două lucruri în același timp:

1) Război pentru petrol și gaz

Iranul încearcă să blocheze comerțul cu petrol și gaze din Orientul Mijlociu prin atacuri asupra platformelor/rafinăriilor de petrol și gaze și închiderea Strâmtorii Hormuz, care gestionează aproximativ 25% din comerțul maritim cu petrol și gaze. Acest lucru afectează grav interesele SUA și ale țărilor arabe. Șeicii îl sună deja pe Trump și îi cer să ia măsuri rapide. Au nevoie de pace pentru a-și continua afacerile. Acest lucru este realizat cu eforturi minime din partea Iranului și funcționează. Niciun vas nu trece prin strâmtoare, producția de petrol/gaz este oprită într-o oarecare măsură, prețurile cresc vertiginos. Acest lucru afectează pe toată lumea la nivel mondial. Trump se află sub o presiune puternică atâta timp cât această situație continuă.

2) Război cu rachete

Campania cu rachete nu are ca scop distrugerea rapidă a SUA sau a Israelului. Este doar o exagerare pe internet. Iranul lansează suficiente drone și rachete pentru a ține apărarea ocupată și a epuiza stocurile de interceptori. Acestea lovesc simultan mai multe locații (Qatar, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, chiar și Cipru), forțând SUA să-și împrăștie apărarea aeriană. Concentrarea apărării grele într-un singur loc devine imposibilă. După cum a remarcat Rubio, se produc doar 6-7 interceptori pe lună, în timp ce Iranul produce peste 100 de rachete pe lună. Dacă Iranul susține campania, va câștiga războiul de uzură împotriva apărării aeriene. Timpul este de partea Iranului. Cu cât se consumă mai multe rachete de apărare aeriană pentru fiecare proiectil iranian, cu atât situația devine mai gravă pentru apărători, mai ales după ce Ucraina a epuizat o mare parte din stocurile occidentale în ultimii patru ani.

Concluzie cheie: atâta timp cât Iranul menține campania de rachete, timpul joacă în favoarea sa. Cu cât conflictul durează mai mult, cu atât poziția Iranului devine mai puternică. Dacă apărarea aeriană se epuizează, Iranul poate lovi liber orice și va câștiga.

Status quo:

A) Iranul a lansat mai puține rachete luni, deci pierde? Nu!

Analiza videoclipului US CENTCOM: Forțele aeriene americane au lovit lansatoare abandonate, deja utilizate, și un camion avariat. Este clar că nu au putut localiza forțele active de rachete iraniene, așa că au lovit tot ce au găsit. Lansatoarele erau deja epuizate; echipajele plecaseră după ce au tras. Când SUA publică astfel de imagini, sugerează că acestea sunt cele mai bune pe care le au. Nu distrug forțele de rachete ale Iranului într-un ritm rapid. Distrug camioane abandonate. Iranul nu are nevoie să acționeze rapid. Este suficient să lanseze drone și rachete de câteva ori pe zi pentru a bloca comerțul cu petrol/gaz și a ocupa apărarea aeriană. Atâta timp cât mențin această situație, timpul rămâne de partea lor.

B) Iranul câștigă? De asemenea, nu.

Iranul se luptă să-și mențină spațiul aerian liber. Dronele de supraveghere americane continuă să pătrundă, împiedicând libera circulație a lansatoarelor. Atâta timp cât aceste drone rămân active, Iranul nu poate trage la voință fără riscuri. Eșecul neutralizării acestora ar distruge strategia lor. În timp ce dronele americane și israeliene zboară în spațiul aerian al Iranului, rachetele iraniene rămân sub pământ și nu pot ieși la suprafață, altfel riscă să fie lovite rapid. Prin urmare, dronele de supraveghere americane/israeliene, care dirijează atacurile, sunt cea mai mare problemă a Iranului în acest moment. Ei vor să scoată infrastructura de rachete din subteran la suprafață, dar nu pot... cel puțin nu la scară largă.

C) Care este strategia SUA/Israelului?

Au planificat să îl înlăture pe Khamenei, să declanșeze proteste în masă ale susținătorilor șahului și să instaureze un nou regim. Este clar că acest plan a eșuat. Acum distrug clădiri militare (sediul poliției etc.), mai ales pentru a-și afișa puterea și a intimida. Personalul esențial nu lucrează în birouri de la suprafață - ar fi o prostie să o facă. Opțiunea rămasă este să facă viața insuportabilă și să forțeze capitularea prin bombardarea centralelor electrice și a infrastructurii similare. Acest lucru se va întâmpla în curând la scară largă.