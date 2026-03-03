Gărzile Revoluţionare iraniene au închis Strâmtoarea Ormuz: „Incendiem orice navă care vrea să treacă!"

Comandantul Gărzilor Revoluţionare iraniene a anunţat că strâmtoarea Ormuz este închisă traficului maritim şi că Iranul va incendia orice navă care încearcă să treacă pe acolo.

„Strâmtoarea (Ormuz) este închisă. Dacă cineva încearcă să treacă, eroii Gărzii Revoluţionare şi ai marinei regulate vor incendia acele nave", a declarat Ebrahim Jabari, consilier principal al comandantului suprem al Gărzii, în declaraţii transmise de mass-media de stat.

Directori de rang înalt din sectorul gazelor spun că Beijingul pune deja presiuni pe oficialii iranieni să evite acțiuni care ar perturba exporturile de gaze din Qatar sau alte transporturi de energie care trec prin Strâmtoarea Hormuz, un punct cheie de blocaj maritim.

În calitate de cumpărător al petrolului Republicii Islamice, China oferă o linie economică vitală pentru Iran. Dar cel mai mare importator de energie din lume depinde mai mult de regiunea mai largă a Golfului Persic atât pentru aprovizionarea cu petrol, cât și cu gaze, iar încărcăturile ambelor necesită tranzit prin această cale navigabilă îngustă.

Importatorii de energie din China au fost informați că Beijingul încearcă să asigure continuarea trecerii navelor prin Hormuz, potrivit directorilor de la firmele de stat care au fost informați de oficiali guvernamentali, relatează Financial Post.

Oficialii guvernamentali presează deja omologii iranieni de rang înalt să se asigure că Teheranul nu atacă petrolierele și petrolierele care traversează strâmtoarea și, în schimb, permite fluxul de aprovizionare, potrivit mai multor directori ai companiei, care au cerut să nu fie numiți deoarece discuțiile nu au fost publice.

Traficul de petroliere prin artera critică a fost practic oprit de când SUA și Israelul au început o campanie de bombardamente în weekend, care a determinat Iranul să răspundă cu lovituri cu rachete în întreaga regiune.

Directorii au spus că oficialilor iranieni li s-a cerut, de asemenea, să evite lovirea huburilor de export precum Qatar, care singură furnizează 30% din GNL-ul Chinei, o parte semnificativă din total, chiar și luând în calcul producția sosită prin conducte și din alte surse.

China a făcut până acum doar declarații publice limitate despre Iran, ministrul de externe Wang Yi spunându-i luni omologului său Abbas Araghchi că, în timp ce Beijingul susține eforturile de salvagardă a securității naționale, Teheranul ar trebui să acorde atenție "preocupărilor rezonabile" ale vecinilor săi, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe. Declarația nu menționa sursele de energie. La o conferință regulată, un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de externe a declarat că țara este "profund îngrijorată" de răspândirea conflictului.

Strâmtoarea Ormuz este o rută vitală pentru exporturile de petrol ale ţărilor din Golf. Deşi Iranul a infirmat anterior că ar fi închis această rută ca represalii după atacurile aeriene lansate sâmbătă împotriva sa de SUA şi Israel, strâmtoarea era de facto închisă, operatorii navelor evitând zona de conflict.

Gărzile Revoluţionare iraniene au susţinut luni mai devreme că au lovit cu două drone în strâmtoarea Ormuz un petrolier ce ar avea legături cu SUA. Operatorul petrolierului "Athe Nova", ce navighează sub pavilionul statului Honduras, nu a transmis deocamdată clarificări privind situaţia reală a navei.