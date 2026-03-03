Gărzile Revoluţionare iraniene au închis Strâmtoarea Ormuz: „Incendiem orice navă care vrea să treacă!"
Postat la: 03.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Comandantul Gărzilor Revoluţionare iraniene a anunţat că strâmtoarea Ormuz este închisă traficului maritim şi că Iranul va incendia orice navă care încearcă să treacă pe acolo.
„Strâmtoarea (Ormuz) este închisă. Dacă cineva încearcă să treacă, eroii Gărzii Revoluţionare şi ai marinei regulate vor incendia acele nave", a declarat Ebrahim Jabari, consilier principal al comandantului suprem al Gărzii, în declaraţii transmise de mass-media de stat.
Directori de rang înalt din sectorul gazelor spun că Beijingul pune deja presiuni pe oficialii iranieni să evite acțiuni care ar perturba exporturile de gaze din Qatar sau alte transporturi de energie care trec prin Strâmtoarea Hormuz, un punct cheie de blocaj maritim.
În calitate de cumpărător al petrolului Republicii Islamice, China oferă o linie economică vitală pentru Iran. Dar cel mai mare importator de energie din lume depinde mai mult de regiunea mai largă a Golfului Persic atât pentru aprovizionarea cu petrol, cât și cu gaze, iar încărcăturile ambelor necesită tranzit prin această cale navigabilă îngustă.
Importatorii de energie din China au fost informați că Beijingul încearcă să asigure continuarea trecerii navelor prin Hormuz, potrivit directorilor de la firmele de stat care au fost informați de oficiali guvernamentali, relatează Financial Post.
Oficialii guvernamentali presează deja omologii iranieni de rang înalt să se asigure că Teheranul nu atacă petrolierele și petrolierele care traversează strâmtoarea și, în schimb, permite fluxul de aprovizionare, potrivit mai multor directori ai companiei, care au cerut să nu fie numiți deoarece discuțiile nu au fost publice.
Traficul de petroliere prin artera critică a fost practic oprit de când SUA și Israelul au început o campanie de bombardamente în weekend, care a determinat Iranul să răspundă cu lovituri cu rachete în întreaga regiune.
Directorii au spus că oficialilor iranieni li s-a cerut, de asemenea, să evite lovirea huburilor de export precum Qatar, care singură furnizează 30% din GNL-ul Chinei, o parte semnificativă din total, chiar și luând în calcul producția sosită prin conducte și din alte surse.
China a făcut până acum doar declarații publice limitate despre Iran, ministrul de externe Wang Yi spunându-i luni omologului său Abbas Araghchi că, în timp ce Beijingul susține eforturile de salvagardă a securității naționale, Teheranul ar trebui să acorde atenție "preocupărilor rezonabile" ale vecinilor săi, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe. Declarația nu menționa sursele de energie. La o conferință regulată, un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de externe a declarat că țara este "profund îngrijorată" de răspândirea conflictului.
Strâmtoarea Ormuz este o rută vitală pentru exporturile de petrol ale ţărilor din Golf. Deşi Iranul a infirmat anterior că ar fi închis această rută ca represalii după atacurile aeriene lansate sâmbătă împotriva sa de SUA şi Israel, strâmtoarea era de facto închisă, operatorii navelor evitând zona de conflict.
Gărzile Revoluţionare iraniene au susţinut luni mai devreme că au lovit cu două drone în strâmtoarea Ormuz un petrolier ce ar avea legături cu SUA. Operatorul petrolierului "Athe Nova", ce navighează sub pavilionul statului Honduras, nu a transmis deocamdată clarificări privind situaţia reală a navei.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Mai multe bombe! Strategia de război asimetric a Iranului explicată în doi pași și trei mișcări
Este important sa ințelegem ca Iranul nu duce un razboi simetric impotriva SUA/Israelului. Nu pot și nu o fac. Iranul fa ...
-
Vladimir Putin ar trebui să se teamă. Ar putea avea aceeași soartă ca liderul iranian: "Clopotul final a sunat"
Alexander Dughin, un ideolog important al „lumii ruse", a facut declarații șocante dupa prabușirea regimului din I ...
-
Patru ministere au strâns datorii istorice la ANAF în timp ce Ilie Bolojan creștea taxele românilor: Nouă orașe au restanțe mari către stat
Datoriile a patru ministere din Romania au ajuns la cote istorice. Asta in timp ce guvernul Bolojan a marit taxele pentr ...
-
Trump stârneşte noi îngrijorări privind starea sa de sănătate: O eczemă neplăcută a fost observată pe gâtul său
În timp ce vorbea, luni, la Casa Alba despre razboiul sau din Iran, jurnalistii au remarcat ca are o pata rosu inc ...
-
Paradisul fiscal Dubai se spulberă, după riposta Iranului - Oamenii mutați în Dubai cu afacerei se revoltă: Nu ne-am imaginat niciodată
Paradisul fiscal Dubai se face praf in lumina celor mai noi atacuri lansate de Iran dupa ce SUA și Israel au atact pentr ...
-
Petrolier lovit în largul costelor Omanului - O persoană a fost ucisă
O persoana a fost ucisa intr-un atac asupra unui petrolier in largul coastei Muscatului, care a provocat și o explozie ș ...
-
Nebunie mai mare nici că s-a vazut: vorbim deja de un Dictator al Planetei - Melania Trump va prezida Consiliul de Securitate al ONU
Melania Trump, soția presedintelui SUA, Donald Trump, va conduce, luni, o ședința a Consiliului de Securitate, cel mai i ...
-
AI-ul folosit de companii începe să scape de sub control. Se cere un buton de oprire, dar nimeni nu știe sa-l folosească
Pe fondul extinderii rapide a inteligenței artificiale in companii, apare un risc greu de anticipat chiar și pentru lide ...
-
Avion de luptă american F-15, prăbușit în Kuweit. Pilotul s-a catapultat în ultima clipă
Un avion de vanatoare de tip F-15 Strike Eagle al Forțelor Aeriene ale SUA s-a prabușit in Kuweit, intr-un incident care ...
-
Jaf în plină zi, la Cluj: Tâlhărit în propria casă, agresorii capturați de polițiști
Un barbat din județul Cluj a fost atacat in propria locuința, in plina zi, de doua persoane care i-au furat banii și bij ...
-
Cât costă un zbor către Europa prin Riad - poarta de scăpare pentru bogații blocați în Golful Persic
Riadul a devenit principala ruta de evacuare pentru persoanele foarte bogate si directorii de top blocati in statele din ...
-
Prețul petrolului a explodat efectiv după războiul din Orientul Mijlociu: a ajuns la cel mai ridicat nivel începând din ianuarie 2025
Cotatia titeiului Brent cu livrare in luna aprilie a crescut cu 14% la deschiderea burselor asiatice, ajungand la 82,37 ...
-
Presa americană: Cum l-au depistat și omorât SUA și Israel pe ayatollahul Khamenei. La ce a trebuit să recurgă atacatorii în plin Ramadam
Serviciile de informații ale Israelului și SUA au aflat de o intalnire de ultima ora a conducerii iraniene, care s-a adu ...
-
Cum a dispărut total USS Gerald Ford în toiul atacului americano-israelian asupra Iranului și care e rolul acestei manevre total neobișnuite
Cunoscutul analist militar Shanaka Anslem Perera, care urmareste evenimentele din Orientul Mijlociu, a comentat o manevr ...
-
Ești deja marcat cu numărul fiarei chiar acum. Fiecare celulă a corpului tău poartă pecetea cu 666 și nu e teoria conspirației
Suna ca inceputul unui film de groaza. Dar nu este. Este chimie de liceu, despre care Biserica a preferat sa taca. Mulți ...
-
Analiză alarmantă: conflictul dintre SUA, Israel și Iran poate destabiliza grav economia mondială
Atacurile lansate sambata de Statele Unite si Israel asupra Iranului, vizand structuri de conducere, au amplificat tensi ...
-
SUA au atacat Iranul cu drone explozive "de unică folosință ieftine", o tehnologie folosită în războiul din Ucraina. Anunțul armatei
Armata americana a anunțat sambata, 28 februarie, ca a folosit - pentru prima oara - in lupta drone explozive in atacuri ...
-
Principalul consilier al ayatollahului Ali Khamenei promite răzbunare, după atacurile asupra liderului suprem: Criminalii sioniști și americanii vor regreta
Dupa ce Channel 12 a relatat ca se numara printre principalii oficiali iranieni vizați in loviturile SUA și Israel, prin ...
-
Generația celor 47 de secunde: Cum ne-au fragmentat telefoanele puterea de concentrare
Durata medie de atenție a scazut dramatic in ultimele doua decenii, de la aproximativ doua minute și jumatate la doar 47 ...
-
Haos total pe cerul Orientului Mijlociu: marile companii aeriene își suspendă zborurile, pe fondul escaladării tensiunilor din regiune
Aproape un sfert dintre zborurile catre Orientul Mijlociu au fost anulate in ziua de sambata și duminica noaptea, pe fon ...
-
Șoc pe piața smartphone-urilor: 2026 ar putea aduce cel mai abrupt declin din istorie
Analistii avertizeaza ca piata globala de smartphone-uri ar putea inregistra in 2026 cel mai sever declin de pana acum, ...
-
Cutremur la vârful regimului de la Teheran: confirmarea oficială că și șeful Gărzii Revoluționare a fost ucis
Loviturile aeriene lansate de SUA și Israel asupra unor ținte din Iran au provocat pierderi semnificative la varful apar ...
-
Iranul recunoaste oficial moartea lui Khemenei. 40 de zile de doliu national
Dupa anunțul facut de Donald Trump cu porivire la moartea lui Ali Khamenei, mai multe mass-media de stat iraniene confir ...
-
„Elevii nu mai pot raționa". Profesorii avertizează că inteligența artificială alimentează o criză a capacității copiilor de a gândi: „Fast-food-ul educației"
În anii '80 și '90, daca un licean avea ghinion, era in criza de timp și cauta o cale ușoara de scapare, copiatul ...
-
Putin convoacă de urgență Consiliul de Securitate al Federației Ruse după atacurile asupra Iranului
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a prezidat sambata o reuniune cu membrii Consiliului de Securitate al Federației Ru ...
-
Economia escaladării. Ce ne spune cazul Bonnie Blue despre lumea în care trăim
Plecam de la un caz concret, care ne-a invadat spațiul social in ultimile zile și care merita comentat. Tia Billinger, c ...
-
China trimite mii de bărci de pescuit în largul coastelor Japoniei care se pot transforma oricând în arme plutitoare!
Mii de nave de pescuit chineze au aparut in formațiuni foarte stranse in apropierea apelor administrate de Japonia, potr ...
-
„Lista neagră" de la ANAF devine secretă. Românii vor fi expuși la inspecții fără niciun avertisment
Guvernul propune ca, pana la 31 decembrie 2026, contribuabilii sa nu mai poata solicita oficial de la Agenția Naționala ...
-
Ce se întâmplă dacă lași butonul nuclear pe mâna AI? Studiul care i-a îngrozit pe cercetători. "Câștigăm împreună sau pierim împreună"
Un studiu recent de la King's College London indica faptul ca modelele de inteligența artificiala (IA) pot escalada conf ...
-
Elon Musk anunță un verdict înfiorător despre un fenomen ce invadează omenirea: "Lumea va fi traumatizată"
Lumea se afla intr-o continua schimbare, insa incertitudinile politice generate de Donald Trump, razboaiele și crahul bu ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu