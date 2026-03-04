Căderea regimului de la Teheran, lovitură de grație pentru planurile lui Putin
Postat la: 04.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Eșecul negocierilor dintre Statele Unite și Iran privind programul nuclear al Teheranului și atacul devastator care a dus la decapitarea conducerii de la Teheran readuce în prim-plan riscul unui nou conflict în Orientul Mijlociu. Pentru Rusia, evoluțiile ar putea avea consecințe strategice directe, spun analiștii ruși citați de tabloidul Pravda.
Statele Unite au cerut dezmembrarea completă a unor instalații nucleare-cheie, inclusiv cele de la Fordo, Natanz și Isfahan, precum și transferul stocurilor de uraniu îmbogățit sub control internațional. De asemenea, Washingtonul a insistat ca Iranul să limiteze permanent nivelul de îmbogățire la praguri civile și să oprească dezvoltarea unor centrifuge avansate.
Teheranul a indicat disponibilitatea de a discuta limitarea nivelului de îmbogățire, însă a respins oprirea totală a activităților pe teritoriul său și orice restricții asupra programului său balistic, pe care îl consideră esențial pentru securitatea națională.
Pentru conducerea iraniană, programul nuclear reprezintă unul dintre puținele instrumente de negociere în raport cu Occidentul. O eventuală cedare totală ar putea avea consecințe politice interne, afectând echilibrul dintre facțiunile reformiste și structurile conservatoare, inclusiv Garda Revoluționară Islamică, susțin analiștii ruși.
Pentru Rusia, menținerea unui Iran stabil și independent are o dimensiune strategică. Iranul reprezintă un actor-cheie în vecinătatea sudică a spațiului postsovietic. O eventuală schimbare de regim la Teheran sau o perioadă prelungită de instabilitate ar putea crea un arc de insecuritate în apropierea Caucazului și Asiei Centrale.
În plus, Marea Caspică ar putea căpăta o nouă importanță militară în cazul unei extinderi a influenței occidentale în regiune, o perspectivă privită cu îngrijorare la Moscova.
Pe plan economic, ruta de transport „Nord-Sud", care leagă Rusia de Oceanul Indian prin Iran, a devenit mai importantă în contextul sancțiunilor occidentale. Fără acces la această rută, opțiunile comerciale ale Moscovei ar putea fi limitate, în condițiile în care alte căi maritime sunt vulnerabile la restricții.
Un eventual conflict terestru de amploare ar schimba radical calculele strategice ale tuturor actorilor implicați. Pentru Rusia, o astfel de evoluție ar reprezenta o provocare majoră de securitate la frontiera sa sudică.
Rusia și-a exprimat îngrijorarea și condamnarea în urma izbucnirii recente a conflictului care a implicat principalul său aliat, Iranul, dar până acum a rămas în mare parte pe tușă, relatează CNN, citat de adevarul.ro.
Kremlinul a declarat luni că este în „contact constant" cu conducerea Iranului - deși Moscova nu a clarificat pe cine include acum această comunitate, în urma uciderii liderului suprem al Teheranului în atacuri.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat jurnaliștilor că „sunt zile tulburi", referindu-se la războiul Statelor Unite și al Israelului cu Iranul, adăugând că Moscova continuă, de asemenea, contactele cu liderii țărilor afectate de conflict, inclusiv cu statele din Golful Persic.
Când a fost întrebat dacă Kremlinul consultă statele BRICS - grupul de economii emergente susținut de China și Rusia, din care face parte Iranul - Peskov a declarat că apartenența la BRICS nu obligă membrii să ofere asistență reciprocă în timpul unei agresiuni armate, subliniind limitele prieteniei cu Moscova.
„Este o organizație de altă natură și implică cooperare în alte domenii", a spus Peskov.
Iranul și Rusia au semnat un tratat pe 20 de ani în ianuarie 2025, consolidând parteneriatul lor economic, militar și politic. Dar, în mod crucial, acesta nu a ajuns la un pact de apărare reciprocă care ar obliga Moscova să vină în ajutorul Teheranului în caz de agresiune militară. Limitele puterii Moscovei au fost, de asemenea, evidente în urma atacurilor israeliano-americane asupra Iranului din iunie 2025, când Moscova a oferit o condamnare retorică, dar nu a intervenit și nici nu a oferit sprijin militar.
Președintele rus Vladimir Putin, în primele sale comentarii oficiale de duminică de la atacurile americano-israeliene asupra Iranului și atacurile de represalii ale Teheranului, a numit uciderea liderului suprem al Iranului o „crimă cinică" care a încălcat „toate normele moralității umane și ale dreptului internațional". Dar aceste cuvinte dure sunt doar asta - cuvinte.
Liderul suprem se alătură acum unei liste tot mai mari de parteneri pe care Moscova nu a reușit să-i protejeze. Kremlinul nu a reușit să împiedice SUA să-l captureze pe președintele venezuelean Nicolas Maduro într-un raid al trupelor americane în ianuarie, iar aliatul de lungă durată al Siriei, Bashar al-Assad, a fost înlăturat de forțele rebele în decembrie 2024.
Aceste episoade întăresc percepția tot mai mare în rândul multor observatori că alianțele Kremlinului sunt din ce în ce mai mult garanții simbolice decât strategice.
Este clar că Moscova dă vina pentru recenta izbucnire a ostilităților din Orientul Mijlociu pe SUA și Israel, Ministerul rus de Externe numind sâmbătă campania militară o „cursă periculoasă" menită să schimbe regimul.
Însă, având în vedere că Kremlinul este prins într-un război lung și anevoios în Ucraina și din ce în ce mai constrâns economic și militar, rolul Moscovei în conflictul din Orientul Mijlociu, care se extinde, s-ar putea limita la retorică.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Afirmația șocantă a lui Ahmadinejad: Seful celulei anti-Mossad a serviciilor secrete iraniene este de fapt un agent Mossad
Pe fondul tensiunilor crescande din Asia de Vest, o intrebare cheie continua sa domine discuțiile la nivel global: cum a ...
-
"Va fi prăpăd!" - Ali Larijani are cele mai mari șanse să fie viitorul Ayatollah după ce toți ceilalți candidați au fost uciși de isralo-americani
Moartea Ayatollahului Ali Khamenei a aruncat Republica Islamica Iran intr-una dintre cele mai incerte perioade din istor ...
-
Interesul petrolului e mai presus de orice: Rusia anunță că grupul BRICS nu se va implica să ajute Iranul atacat de SUA și Israel
Grupul BRICS, care include Brazilia, Rusia, India, China, Iran și alte țari, nu va oferi ajutor Republicii Islamiste ata ...
-
Ce înseamă războiul din Iran pentru mandatul lui Donald Trump și cum va influența alegerile "midterms" din noiembrie
Ce inseamna acest moment pentru "midterm election" din SUA, mai bine zis pentru Donald Trump? Este intrebarea care razba ...
-
Oficiali ai Pentagonului demontează argumentele lui Trump, în spatele ușilor închise: nu au existat semne că Iranul urma să atace SUA primul
Oficialii administratiei Trump au recunoscut duminica, in cadrul unor sedinte cu usile inchise cu personalul Congresului ...
-
Războiul din Orientul Mijlociu explodează: moartea liderului iranian declanșează sărbătoare și violență în stradă, pe măsură ce conflictul armat escaladează
Razboiul din Orientul Mijlociu s-a intensificat dupa uciderea liderului Ali Khamenei. Zeci de obiective din Israel și di ...
-
Netanyahu și prințul saudit Mohammed bin Salman - cei doi lideri care l-au determinat pe Trump să atace Iranul (Washington Post)
Președintele Donald Trump a luat decizia sa ordone atacurile asupra Iranului la presiunile Israelului și ale lui puterni ...
-
Un apropiat al lui Netanyahu dezvăluie cum s-a dat atacul asupra complexului rezidențial al ayatollahului Khamenei: „Se afla sub pământ, dar probabil nu în propriul buncăr"
Aproximativ 30 de bombe au fost lansate sambata impotriva complexului rezidențial al liderului suprem iranian, ayatollah ...
-
Planurile ascunse ale lui Putin. Ce urmărește Rusia dincolo de subjugarea Ucrainei și paralizarea UE. „Mergem spre ceva ireparabil"
Un documentar Arte prezinta aspecte mai puțin cunoscute publicului larg și care ajuta la ințelegerea actualelor evenimen ...
-
Israelul și SUA au lansat atacuri puternice asupra Iranului care a închis spațiul aerian. Ayatollahul Iranului a plecat din capitală
Israelul a lansat sambata un atac asupra Iran, iar ministrul Apararii, Israel Katz, a declarat stare de urgența pe intre ...
-
Serviciile secrete din SUA contrazic informațiile lansate de către Donald Trump, în discursul despre Starea Națiunii
Afirmatia presedintelui american Donald Trump ca Iranul va avea in curand o racheta care poate lovi Statele Unite nu est ...
-
A izbucnit un război de mare amploare între Pakistan și Afganistan: Se trage din toate direcțiile
Un nou razboi a izbucnit in noaptea de joi spre vineri. Un ministru din Pakistan a anunțat ca țara sa este in „raz ...
-
Ursula von der Leyen laudă România pentru creșterea impresionantă a investițiilor în apărare și în mobilitatea militară
Romania, Estonia, Letonia și Lituania dau un mare exemplu de angajament in ceea ce privește creșterea impresionanta a in ...
-
Marco Rubio vorbește despre o schimbare majoră în relațiile dintre SUA și China: Invocă o veche teorie a războiului
Statele Unite si China au atins un anumit grad de stabilitate in relatia lor tensionata de mult timp, a declarat miercur ...
-
Bubuie un scandal de proporții în SUA, din cauza lui Donald Trump: A reținut documente clasificate și nu avea dreptul. Anchetă de amploare în FBI
FBI a concediat cel putin sase agenti implicati intr-o ancheta din 2022 privind retinerea de catre Donald Trump a unor d ...
-
Trei scenarii de război pregătite de Pentagon împotriva Iranului. De la atacuri cibernetice la bombardamente masive
În timp ce diplomații americani și iranieni negociaza la Geneva viitorul programului nuclear al Teheranului, Penta ...
-
Zelensky îl sabotează pe Trump - Avertisment din partea SUA către Ucraina după lovitura din Marea Neagră: "Să se abţină de la a ataca interesele americane"
Departamentul de Stat al SUA i-a cerut guvernului ucrainean sa se abtina de la a sabota interesele americane, in urma un ...
-
Serviciile ruse lansează acuzații șocante: Marea Britanie şi Franţa se pregătesc să înarmeze Kievul cu bombe nucleare
Serviciul de informatii externe al Rusiei, SVR, a acuzat marti Marea Britanie si Franta ca se pregatesc sa inarmeze Kiev ...
-
Trump vrea sa atace neapărat Iranul în ciuda faptului că Pentagonul îi atrage atenția că intervenția militară "e o aventură extrem de riscantă"
Washington Post relateaza ca generali de la varful Pentagon l-au avertizat pe Trump ca intervenția in Iran "este o avent ...
-
Xi Jinping se declară pregătit să colaboreze cu Kim Jong Un pentru un „nou capitol" în relaţiile China-Coreea de Nord
Presedintele chinez Xi Jinping s-a declarat luni dispus sa colaboreze cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pentru a desch ...
-
Șapte consecințe ale războiului dintre SUA și Iran: conflictul este iminent, e o chestiune de zile
SUA a adunat o flota semnificativa in Marea Arabiei, Golful Persic, Marea Roșie și Golful Oman. Aceste forțe aproape ca ...
-
Mișcare neașteptată pe bursa americană după ce tarifele lui Trump au fost anulate. Ce s-a întâmplat cu prețul acțiunilor
Decizia Curții Supreme a Statelor Unite de a anula tarifele comerciale extinse impuse de președintele Donald Trump a dat ...
-
Gazele din Alaska ar putea intra pe mâna rușilor - Asociere cu un apropiat al lui Donald Trump
Finantatorul texan Gentry Beach, care are legaturi cu familia presedintelui american Donald Trump, a semnat toamna trecu ...
-
Planul uriaș pus în mișcare de Donald Trump, după Consiliul Păcii: Americanii se înșurubează serios în Orientul Mijlociu și vor controla regiunea
Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, ca tarile au contribuit dej ...
-
SUA vrea să atace Iranul în weekendul viitor: "Trump așteaptă terminarea Olimpiadei de iarnă, așa cum a facut si Putin cu patru ani in urmă"
Armata SUA este pregatita sa atace Iranul inca din acest weekend, desi presedintele Donald Trump nu a luat inca o decizi ...
-
Giorgia Meloni nu mai merge la Washington, la Consiliul pentru Pace al lui Trump, îl trimite în schimb pe ministrul de Externe
Italia va participa la reuniunea organizata de președintele american in calitate de observator, asemenea Romaniei și Com ...
-
Alegeri, referendum și pace forțată: Cele 5 mari probleme ale unui plan care ar putea prelungi războiul din Ucraina
Presiunile externe pentru organizarea rapida a unor alegeri in Ucraina readeschid o dezbatere exploziva la Kiev: poate o ...
-
Negocieri sub amenințarea forței: Donald Trump intră în jocul nuclear cu Iranul. Anunțul președintelui american
Președinntele SUA, Donald Trump, a declarat ca va avea un rol „indirect" in negocierile cruciale dintre ...
-
Sefa AfD către Zelenski: "Ești un clovn jalnic și un cerșetor. Cum îndrăznești să ceri ceva din nou?"
Alice Weidel, șefa partidul suveranist din Germania - AfD - a avut un discurs acid la adresa lui Volodimir Zelenki, pe c ...
-
Israelul își anexează de facto Cisiordania motivând că își consolidează controlul împotriva terorismului
Cabinetul israelian a aprobat duminica noi masuri pentru a intari controlul Israelului asupra Cisiordaniei ocupate si pe ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu