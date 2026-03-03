Patru ministere au strâns datorii istorice la ANAF în timp ce Ilie Bolojan creștea taxele românilor: Nouă orașe au restanțe mari către stat

Postat la: 03.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS

Patru ministere au strâns datorii istorice la ANAF în timp ce Ilie Bolojan creștea taxele românilor: Nouă orașe au restanțe mari către stat

Datoriile a patru ministere din România au ajuns la cote istorice. Asta în timp ce guvernul Bolojan a mărit taxele pentru români ca să colecteze mai mulți bani către stat. Pe lista datornicilor se află și nouă orașe din România.

  • Ministerul Antreprenoriatului și Turismului - 7.903.195 lei (obligații restante la buget de stat - ORBS), 23.801.228 lei (obligații restante la bugetul asigurărilor sociale de stat - CAS), 9.208.064 lei (obligații restante la bugetul asigurărilor de sănătate - CASS). Total - 33.017.195, scrie Fanatik.
  • Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse - 967.576 lei (ORBS), 2.767.021 lei (CAS), 1.099.941 lei (CASS). Total: 4.824.538 lei
  • Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social - 118.711 (ORBS), 143.355 lei (CAS), 67.104 lei (CASS). Total: 329.170 lei
  • Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării - 22.211 lei (ORBS), 77.029 lei (CAS), 30.448 lei (CASS). Total: 129.699 lei

Total datorii ministere: 38.333.619 lei

La nivel local, situația este la fel de îngrijorătoare. Nouă orașe au acumulat datorii totale de 10.914.666 lei către ANAF. În topul restanțierilor se află Drăgănești-Olt, Videle și Buziaș.

Topul orașelor cu cele mai mari datorii la ANAF

  • Orașul Drăgănești Olt - 514.501 lei (ORBS), 1.758.815 lei (CAS), 707.826 lei (CASS). Total: 2.981.142 lei
  • Orașul Videle - 745.643 lei (ORBS), 1.343.256 lei (CAS), 533.194 lei (CASS). Total: 2.622.093 lei
  • Orașul Buziaș - 322.177 lei (ORBS), 853.451 lei (CAS), 341.023 lei (CASS). Total: 1.516.651 lei
  • Orașul Corabia - 303.181 lei (ORBS), 747.365 lei (CAS), 298.256 lei (CASS). Total: 1.348.802 lei
  • Orașul Miercurea Nirajului - 121.276 lei (ORBS), 462.703 lei (CAS), 184.937 lei (CASS). Total: 768.916 lei
  • Orașul Anina - 108.464 lei (ORBS), 406.382 (CAS), 160.216 lei (CASS). Total: 675.062 lei
  • Orașul Solca - 88.629 lei (ORBS), 287.307 (CAS), 114.995 lei (CASS). Total: 490.931 lei
  • Orașul Potcoava - 63.994 (ORBS), 237.155 (CAS), 49.532 (CASS). Total: 350.681 lei
  • Orașul Luduș - 26.715 lei (ORBS), 95.564 lei (CAS), 38.109 lei (CASS). Total: 160.388 lei

Total datorii orașe: 10.914.666 lei

În total, doar ministerele și cele nouă orașe cumulează aproape 50 de milioane de lei datorii către bugetul public.

